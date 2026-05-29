Appuyé par 1 000 emplois de grande qualité en C.-B., l'Espace contribuera à la progression des ambitions de RBC en IA

VANCOUVER, BC, le 29 mai 2026 /CNW/ - Banque Royale du Canada (RBC) (TSX: RY) (NYSE: RY) a annoncé aujourd'hui qu'elle prévoit accroître sa présence en Colombie-Britannique en élargissant son Espace Services bancaires et innovation à Vancouver. Depuis son ouverture en novembre dernier, l'Espace a contribué au dynamisme de l'écosystème technologique de la ville en offrant des emplois intéressants dans des domaines technologiques à forte demande et les services bancaires commerciaux.

Il étend la plateforme actuelle Vancouver Borealis AI, et intègre les capacités de l'IA dans l'infonuagique, la cybersécurité, le numérique et l'analyse de données afin d'accélérer l'innovation. RBC a récemment annoncé son objectif de générer, d'ici 2027, entre 700 millions et un milliard de dollars en valeur pour l'entreprise grâce à l'IA et a plusieurs cas d'usage, tous conçus de manière responsable, qui respecte les exigences réglementaires et assure la sécurité des données des employés et des clients. La plateforme servira également aux groupes de clients clés des Services bancaires commerciaux de la Banque.

« RBC est en train de devenir une banque davantage branchée sur le monde, et l'expansion de sa présence en Colombie-Britannique représente une formidable occasion de croissance et d'innovation stratégiques, a affirmé Martin Thibodeau, président régional, RBC - Colombie-Britannique. L'Espace permet de relier les Canadiens aux marchés et aux occasions à l'échelle internationale, notamment dans la région indo-pacifique en plein essor, tout en nous aidant à mieux servir les clients internationaux qui souhaitent investir et prendre de l'expansion au Canada. Nous sommes ravis de continuer à apporter à la province une technologie transformatrice, des capacités améliorées pour les clients, un soutien en temps réel et des possibilités d'emploi élargies. »

Situé au centre-ville, l'Espace de Vancouver passera de 350 employés à 600 d'ici la fin de l'année. D'ici 2029, l'objectif de RBC est de créer 1 000 emplois de qualité, dont 440 nouveaux postes.

Contribuer au développement de l'écosystème technologique de Vancouver

« Le riche bassin de talents Vancouver, sa situation sur la côte ouest, ses établissements d'enseignement de premier ordre et l'engagement de la province à faire croître son secteur des technologies émergentes en font le choix idéal pour accueillir notre Espace d'innovation, déclare Naim Kazmi, chef de groupe, Technologie, et Exploitation RBC. En créant de nouveaux emplois dans les secteurs à forte demande, nous espérons jouer un rôle stratégique en aidant la ville à poursuivre l'expansion de son écosystème technologique prospère. »

L'Espace élargi accueille un large éventail de postes, y compris des postes spécialisés en technologie dans des domaines à forte demande comme l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, la cybersécurité et les sciences des données, ainsi que du soutien technologique ciblé pour les équipes fonctionnelles. Il inclut également l'équipe Borealis Vancouver de RBC, reconnue pour son excellence scientifique en IA, qui utilise des technologies de pointe pour créer des produits d'apprentissage automatique de pointe. RBC s'est classée au premier rang au Canada et au troisième rang des 50 banques mondiales au chapitre de la maturité des capacités d'IA selon l'indice sur l'IA Evident en 2025.

« L'intelligence artificielle est un changement générationnel et, grâce à ses premiers investissements dans ce domaine, RBC est bien positionnée pour exploiter son potentiel, déclare Bruce Ross, chef de groupe, IA. Nos équipes de Vancouver joueront un rôle majeur en nous aidant à prioriser et à accélérer la réalisation de nos ambitions stratégiques en IA à grande échelle, et à transformer ce potentiel en valeur réelle pour nos clients. »

L'emplacement de Vancouver est le plus récent ajout au réseau mondial de centres technologiques et de laboratoires d'innovation de RBC, qui compte déjà des sites à Toronto, Calgary, Montréal, Halifax, Minneapolis, New York et Londres.

Services financiers rehaussés

L'Espace de Vancouver regroupe également des équipes des Services bancaires commerciaux qui comptent un large éventail de rôles, depuis les talents prometteurs jusqu'aux postes de la Haute direction. Il sert de centre d'expertise sur la côte ouest de l'Amérique du Nord, offrant des services bancaires commerciaux exceptionnels à la clientèle locale et internationale de RBC.

Les personnes qui désirent poser leur candidature peuvent consulter la page https://jobs.rbc.com/ca/fr pour voir les postes disponibles.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les « règles d'exonération » (safe harbor) de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, en ce qui a trait aux croyances, aux projets et aux attentes de RBC quant à la stratégie et aux événements futurs. Les déclarations prospectives dans le présent communiqué peuvent notamment comprendre des déclarations relatives aux attentes et aux objectifs à l'égard de l'Espace Services bancaires et innovation de Vancouver, y compris en ce qui concerne la présence commerciale élargie, les possibilités d'emploi et les offres de services financiers, et l'objectif de RBC de générer jusqu'à 1 milliard de dollars de valeur ajoutée grâce à l'IA d'ici 2027. Les mots « croire », « s'attendre à », « suggérer », « chercher », « viser », « prévoir », « se proposer », « estimer », « objectif », « planifier », « s'efforcer de », « cible », « perspective », « échéancier » et « projet », de même que l'emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots et d'expressions semblables, y compris sous leur forme négative et toutes leurs variantes grammaticales, dénotent généralement des déclarations prospectives.

De par leur nature même, les déclarations prospectives nous obligent à formuler des hypothèses et font l'objet d'incertitudes et de risques intrinsèques, généraux et particuliers, qui donnent lieu à la possibilité que nos prédictions, prévisions, projections, attentes et conclusions se révèlent inexactes et que nos hypothèses soient incorrectes ; que nos déclarations prospectives, y compris les déclarations relatives à l'Espace Services bancaires et innovation de Vancouver, ne se matérialisent pas ; et que nos résultats réels diffèrent de façon significative de ces prédictions, prévisions, projections, attentes ou conclusions.

Nous recommandons aux lecteurs de ne pas accorder entièrement foi à nos déclarations prospectives, car un certain nombre de facteurs importants peuvent conduire les résultats réels à différer considérablement de ceux énoncés dans ces déclarations prospectives. Ces facteurs, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté et dont les effets sont difficiles à prévoir, comprennent notamment la conjoncture économique et commerciale dans les régions où nous exerçons nos activités, le marché de l'habitation et l'endettement des ménages au Canada, la technologie de l'information, les cyberrisques et risques de tiers, l'incertitude géopolitique (y compris les risques liés à l'escalade du conflit au Moyen-Orient), les risques environnementaux et sociaux, la perturbation et l'innovation numériques, les risques liés à la protection des renseignements personnels et aux données, les changements réglementaires, les risques liés à la culture et à la conduite des affaires, au crédit, aux marchés, à la liquidité et au financement, aux assurances, aux opérations, à la conformité, à la réputation et les risques stratégiques, d'autres risques abordés dans les sections portant sur les risques de notre Rapport annuel 2025 et dans la section « Gestion des risques » de notre Rapport aux actionnaires du deuxième trimestre 2026, notamment les risques liés au contexte légal et réglementaire et les effets des changements apportés aux politiques budgétaires, monétaires et fiscales, à la transparence, les risques associés à l'escalade des tensions commerciales, y compris les politiques commerciales protectionnistes telles que l'imposition des droits de douane, les risques associés à l'adoption des technologies émergentes, comme l'infonuagique, l'intelligence artificielle (IA), y compris l'IA générative, et la robotique, le risque de fraude, ainsi que notre capacité à prévoir et à gérer efficacement les risques découlant de tous ces facteurs. Les autres facteurs susceptibles d'entraîner des résultats réels sensiblement différents des attentes exprimées dans ces déclarations prospectives sont exposés dans les sections portant sur le risque de notre Rapport annuel 2025 et dans la section sur la gestion du risque de notre Rapport trimestriel aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2026, lesquelles peuvent être mises à jour dans les rapports trimestriels subséquents.

Nous avertissons nos lecteurs que la liste susmentionnée de facteurs de risque n'est pas exhaustive et que d'autres facteurs pourraient également avoir une incidence défavorable sur nos résultats. Les investisseurs et autres personnes qui se fient à nos déclarations prospectives pour prendre des décisions ayant trait à la Banque Royale du Canada doivent bien tenir compte de ces facteurs et d'autres incertitudes et événements potentiels, ainsi que l'incertitude inhérente aux déclarations prospectives. Les hypothèses économiques importantes qui sous-tendent les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont présentées à la rubrique « Examen de la conjoncture économique, des marchés et du contexte réglementaire et perspectives » et, pour chacun de nos secteurs d'exploitation, aux rubriques « Priorités stratégiques » et « Perspectives » de notre Rapport annuel 2025, telles que mises à jour à la rubrique « Examen de la conjoncture économique, des marchés et du contexte réglementaire et perspectives » de notre rapport aux actionnaires du deuxième trimestre de 2026. Ces sections peuvent être mises à jour dans les rapports trimestriels subséquents. Toute déclaration prospective contenue dans le présent document représente l'opinion de la direction uniquement à la date des présentes. Sauf si la loi l'exige, nous ne nous engageons pas à mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, écrite ou verbale, qu'elle peut faire ou qui peut être faite pour son compte à l'occasion.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/gensetplanete.

Les références aux sites Web contenues dans le présent document sont des références textuelles inactives fournies à titre indicatif seulement.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Sarkiss Karayan, directeur général régional, RBC - Vancouver

Louise Armstrong, directrice générale principale, Communications, Technologie et exploitation RBC

SOURCE RBC