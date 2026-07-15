Le gouvernement Fréchette annonce la fin du mur à mur et adapte ses programmes aux réalités des régions

MONTRÉAL, le 15 juill. 2026 /CNW/ - Une étape importante est franchie aujourd'hui afin de mieux répondre aux réalités régionales. Le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque, et la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État, présidente du Conseil du trésor et ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Mme France-Élaine Duranceau, annoncent l'élaboration d'une directive gouvernementale visant à intégrer de façon systématique les réalités territoriales dans la conception des programmes gouvernementaux.

Cette démarche marque une nouvelle étape dans la volonté du gouvernement de mettre fin aux approches mur à mur et de faire des régions un véritable réflexe dans les décisions publiques. Cette orientation découle directement des travaux du Conseil des régions, mis en place au printemps dernier, ainsi que des échanges tenus lors des tournées effectuées par le ministre Lévesque dans les régions du Québec.

Qu'il soit question de logement, de transport, de main-d'œuvre, d'infrastructures ou de développement économique, les régions demandent avant tout plus de souplesse afin que les interventions gouvernementales tiennent davantage compte de leurs particularités.

Les conférences administratives régionales seront au cœur de cette démarche. Elles auront pour mandat d'identifier les programmes, mesures et interventions qui gagneraient à être modulés afin de mieux répondre aux réalités locales. Les solutions proposées seront consolidées par la Table gouvernementale aux affaires territoriales afin d'assurer une approche cohérente au sein de l'État.

Cette nouvelle approche permettra non seulement d'améliorer l'efficacité des programmes, mais également de réduire les obstacles administratifs qui freinent la réalisation de projets dans plusieurs régions.

Citation

« Depuis mon entrée en fonction, j'entends le même message partout au Québec : les régions ne veulent pas être traitées toutes de la même façon. Elles veulent des programmes qui tiennent compte de leur réalité. Aujourd'hui, nous passons de la parole aux actes. Nous lançons concrètement la fin du mur à mur en faisant des réalités régionales un réflexe dans la conception des programmes gouvernementaux. C'est un changement durable dans notre façon de gouverner, parce qu'un programme efficace est avant tout un programme adapté aux territoires qu'il sert. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

« Cette annonce est cohérente avec notre plan pour rendre l'État plus efficace et pour offrir de meilleurs services aux Québécoises et aux Québécois. Une meilleure prise en compte des réalités régionales dès la conception des programmes les rend plus cohérents et optimise la manière dont l'argent des contribuables est investi. Nous gardons le cap sur notre objectif : avoir un État plus simple, plus performant et plus efficace. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État, présidente du Conseil du trésor et ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Faits saillants

Cette démarche s'inscrit dans le respect des principes guidant le Chantier gouvernemental de l'efficacité de l'État, tout particulièrement, mais non limitativement, celui du pilier 3 visant à maximiser l'impact des dépenses de transfert de l'État.

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SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Sources : Julia Ouellet, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, 438 822-2715, [email protected]; William Demers, Directeur des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État, Présidente du Conseil du trésor, ministre de la Cybersécurité et du Numérique, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]