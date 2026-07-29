Négociations pour le renouvellement des conventions collectives dans le secteur des services préhospitaliers d'urgence - Québec annonce une entente de principe avec la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec

QUÉBEC, le 29 juill. 2026 /CNW/ -- Dans le cadre des négociations pour le renouvellement des conventions collectives dans le secteur des services préhospitaliers d'urgence, la présidente du Conseil du trésor, Mme France-Élaine Duranceau, et la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Mme Sonia Bélanger, annoncent une entente de principe avec la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec (FTPQ), section locale 7300 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-FTQ).

Cette entente améliore les conditions de travail des techniciens ambulanciers paramédics et contribue à assurer à la population une réponse ambulancière appropriée, efficiente et continue.

L'entente vise les techniciens ambulanciers paramédics répartis au sein d'employeurs privés dans huit régions du Québec.

Comme dans toutes négociations, les détails demeureront confidentiels jusqu'à ce que les membres se soient prononcés sur le contenu de l'entente.

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http://www.tresor.gouv.qc.ca/negos

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor

Source : David Landry, Directeur de cabinet adjoint, Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor, Téléphone : 581 998-3730, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Téléphone : 418 781-9520, [email protected]