Les entreprises Dauphinais, Royer, FilSpec et Attitude bénéficient d'appuis financiers de DEC dans le cadre de projets qui leur permettront d'innover, d'augmenter leur productivité et de demeurer compétitives.

SHERBROOKE, QC, le 24 oct. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Aujourd'hui, l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, accompagnée de l'honorable Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et whip adjointe du gouvernement, et de Marianne Dandurand, députée de Compton-Stanstead, a annoncé des contributions remboursables totalisant 4,1 M$ à quatre entreprises manufacturières de Sherbrooke.

Les bénéficiaires sont : Les entreprises Dauphinais, Royer, FilSpec et Attitude. Le financement de DEC leur permettra d'acquérir des équipements qui renforceront leur capacité de production, amélioreront leur productivité et favoriseront l'innovation dans des secteurs clés comme la fabrication industrielle, les produits écologiques et les technologies de pointe. Pour plus de détails sur les projets et les bénéficiaires, on peut consulter le document d'information connexe.

Le gouvernement du Canada reconnaît les défis complexes auxquels font face les entreprises manufacturières dans un contexte économique mondial en constante évolution. Confrontées à une concurrence accrue, à des impératifs d'innovation et à une transformation numérique rapide, ces entreprises doivent être prêtes à s'adapter pour demeurer des moteurs de croissance.

La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie forte. En soutenant les entreprises manufacturières de Sherbrooke, le gouvernement réaffirme sa priorité de bâtir une économie canadienne unifiée, où chaque région et chaque entreprise contribuent à la prospérité collective et à la vitalité du pays.

« Aujourd'hui, nous investissons dans l'avenir du secteur manufacturier au Québec et à Sherbrooke. Ces investissements permettront d'augmenter la capacité de production, de stimuler l'innovation et de renforcer les chaînes d'approvisionnement régionales et nationales. Notre gouvernement est déterminé à bâtir une économie canadienne résiliente et unifiée, où chaque entreprise et chaque région jouent un rôle. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Ces investissements témoignent de notre engagement envers les entreprises de Sherbrooke qui innovent, créent des emplois et contribuent activement à la vitalité économique de notre région. En soutenant des projets porteurs dans des secteurs aussi variés que la fabrication industrielle, les technologies propres et les produits écologiques, notre gouvernement appuie concrètement le savoir-faire local et la croissance durable. Je suis fière de voir des entreprises d'ici prendre leur place sur les marchés nord-américains et internationaux grâce à l'appui de DEC. »

L'honorable Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et whip adjointe du gouvernement

« Pour rester compétitifs dans un marché nord-américain de plus en plus exigeant, il faut miser sur la force de nos entreprises en région. Ce financement, c'est un investissement dans notre capacité collective à innover, produire et grandir ici, chez nous, dans les Cantons-de-l'Est. »

Marianne Dandurand, députée de Compton - Stanstead

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

