La contribution de DEC permettra au groupe d'entreprises manufacturières de moderniser ses équipements et d'augmenter sa capacité de production afin de renforcer sa compétitivité.

LONGUEUIL, QC, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Aujourd'hui, Bienvenu-Olivier Ntumba, député de Mont-Saint-Bruno‒L'Acadie annonce, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, une contribution remboursable de 500 000 $ à Groupe Paco inc. Grâce à l'investissement de DEC, l'organisation pourra réaliser la conception et la fabrication d'un ensemble d'équipements de production sur mesure destinés à l'usine de Longueuil, contribuant ainsi à améliorer sa compétitivité. Les entreprises du Groupe Paco (Gala Systèmes, Paco Spiralift et Akvo Spiralift) sont spécialisées dans la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions de levage pour diverses applications. Cet investissement fait partie du plan de renforcement de la résilience et de la compétitivité de l'industrie manufacturière en plus de soutenir la croissance d'entreprises d'ici afin qu'elles s'intègrent mieux aux chaînes de valeur canadiennes.

Partout au Québec, les manufacturiers jouent un rôle essentiel dans la vitalité économique des régions. Ils innovent, produisent, exportent et contribuent à bâtir une économie canadienne plus forte et plus unifiée. En misant sur les entreprises manufacturières de nos régions, le gouvernement du Canada investit dans la fierté, la durabilité et la souveraineté économique du pays. Les produits fabriqués ici, par des entrepreneurs d'ici, trouvent leur place dans nos chaînes d'approvisionnement et dans la vie quotidienne des consommateurs canadiens.

Citations

« Les entreprises d'ici sont au cœur de notre économie. En appuyant Groupe Paco, nous investissons dans la productivité, l'innovation et la compétitivité du secteur manufacturier québécois. C'est aussi une façon concrète de miser sur le talent et le savoir-faire d'ici, des forces essentielles pour bâtir une économie plus forte, plus résiliente et fièrement canadienne. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Ce projet démontre tout ce qu'on peut accomplir lorsqu'on croit au talent d'ici, comme celui du Groupe Paco. Ensemble, nous renforçons nos entreprises, nos emplois et notre fierté collective -- pour que chaque innovation née ici, au Québec, contribue à bâtir un Canada plus fort, plus résilient et résolument tourné vers l'avenir. »

Bienvenu-Olivier Ntumba, député de Mont-Saint-Bruno‒L'Acadie

« Pour réussir à l'international, il ne suffit pas seulement d'avoir un bon produit, il faut être compétitif sur le prix et les délais de livraison. Les investissements dans la chaîne de production s'inscrivent dans cette stratégie, et l'appui financier de DEC joue un rôle essentiel pour la concrétiser. »

Philippe Laforest, président, Groupe Paco

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Pilier de l'économie québécoise, le secteur manufacturier représentait, en 2024, 12,3 % du PIB et 86,1 % des exportations du Québec. Il regroupait 13 601 entreprises, a généré des ventes globales de 219,1 milliards de dollars et employait 501 500 personnes à travers la province. (Source : Manufacturiers et Exportateurs du Québec, 2024).

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

