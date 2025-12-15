OTTAWA, ON, le 15 déc. 2025 /CNW/ - « Il y a 10 ans aujourd'hui, la Commission de vérité et réconciliation publiait son rapport final sur la tragédie que représente le système des pensionnats au Canada.

Pendant plus d'un siècle, le Canada a administré des pensionnats. Plus de 150 000 enfants des Premières Nations, inuits et métis ont été retirés de force de leurs foyers, séparés de leurs familles et de leurs communautés, et privés de leur langue, de leur culture et de leur identité. Les pensionnats témoignent d'une politique d'effacement, une vérité que les Survivants ont gardée en mémoire alors que d'autres la niaient. Une vérité racontée plus de 6 500 fois devant la Commission de vérité et réconciliation, afin que nous ne puissions plus dire que nous ne savions pas.

Nous réfléchissons à l'héritage dévastateur du système des pensionnats. En tant que gouvernement et en tant que peuple, nous associons le souvenir à la responsabilité, soit celle de faire progresser la réconciliation et de créer les conditions propices au renouveau et au rétablissement. Nous donnons suite aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation. Nous donnons également suite aux appels à la justice découlant de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Par ailleurs, nous mettons en œuvre la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en partenariat avec les peuples autochtones.

Nous œuvrons ensemble dans les domaines de la santé, de l'éducation, des possibilités économiques et du logement. Nous doublons les fonds consacrés au Programme de garantie de prêt pour les Autochtones, et réalisons des projets qui accordent une plus grande place à la prise de participation des peuples autochtones. Nous investissons 2,8 milliards de dollars pour construire des logements à l'extérieur des réserves, ainsi qu'en milieux urbain, rural et nordique, de même qu'un montant de 1,7 milliard de dollars pour bâtir des logements dans les réserves. Quatre-vingt-cinq pour cent des avis concernant la qualité de l'eau potable dans les réserves ont été levés. Nous avons alloué une somme supplémentaire de 2,3 milliards de dollars pour mettre fin aux avis restants et, au printemps, nous déposerons un projet de loi visant à accélérer ces progrès.

Alors que nous soulignons aujourd'hui les 10 années écoulées depuis la publication du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation, nous nous engageons à bâtir un avenir où les Survivants seront honorés par le souvenir, la justice et un Canada fort et équitable. Un pays rendu plus fort par la résilience des communautés autochtones. La réconciliation est une démarche qui doit être menée et mise en pratique au quotidien. Nous sommes déterminés à mener à bien la tâche qui nous attend. »

Pour plus de renseignements : La ligne d'écoute téléphonique nationale de Résolution des questions des pensionnats, accessible 24 heures sur 24, en toute sécurité et confidentialité, au 1-866-925-4419, fournit des services d'orientation en cas de crise aux Survivants et à leurs familles et explique comment obtenir d'autres mesures de soutien en matière de santé auprès du gouvernement du Canada. La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être offre à tous les peuples autochtones du Canada, sans frais, un service immédiat de soutien émotionnel et d'intervention en cas de crise, par téléphone et par un système de clavardage en ligne. Ce service est offert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en français et en anglais ainsi que, sur demande, en cri, en ojibway et en inuktitut. Des conseillers d'expérience sont disponibles au 1-855-242-3310 ou à espoirpourlemieuxetre.ca.

