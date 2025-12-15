TORONTO, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Face à des droits de douane injustes, le gouvernement du Canada prend des mesures décisives pour soutenir les travailleurs et stimuler la transformation de l'industrie afin que nous puissions nous adapter, être concurrentiels et nous positionner favorablement dans un nouvel environnement mondial. Le secteur forestier canadien soutient des milliers d'emplois et de communautés dans tout le pays et joue un rôle clé dans l'offre de logements abordables grâce à des technologies et à des produits du bois innovants, qui font partie de la nouvelle stratégie que met en œuvre le gouvernement par l'intermédiaire de la politique « Achetez canadien » et de Maisons Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, a souligné les progrès réalisés dans l'adoption de mesures de soutien fédérales pour le secteur forestier canadien et a annoncé le lancement d'un service d'orientation à guichet unique, un financement visant à promouvoir l'utilisation du bois canadien dans la construction et la création du Groupe de travail sur la transformation du secteur forestier canadien.

Le nouveau service d'orientation à guichet unique de Ressources naturelles Canada comprend un nouveau site Web qui offre de l'information sur tous les programmes offerts aux entreprises du secteur forestier et un accès direct aux spécialistes de Ressources naturelles Canada pour en savoir plus sur l'admissibilité et les demandes d'adhésion aux programmes. Le service à guichet unique permettra aux entreprises et aux employés du secteur forestier de s'y retrouver plus facilement et de présenter des demandes à l'égard des programmes fédéraux.

Dans le cadre du programme de construction verte en bois (CVBois) de Ressources naturelles Canada, le Canada investit plus de neuf millions de dollars dans des initiatives qui contribueront à accélérer l'adoption de produits de bois canadien innovateurs, tels que le bois massif, dans des projets de construction à l'échelle du pays. Voici les initiatives mises en œuvre :

mesures visant à s'attaquer aux obstacles liés aux assurances;

création d'un guide d'établissement des coûts du bois massif;

promotion de la modification du code du bâtiment pour les matériaux à faible teneur en carbone;

élargissement de la sensibilisation à la construction en bois;

accroissement de l'utilisation des solutions à base de bois au moyen d'un soutien et de formations techniques.

Ensemble, ces projets et initiatives accéléreront l'innovation, renforceront la confiance du marché et encourageront l'adoption de pratiques de construction durables et abordables dans tout le Canada.

Le ministre a également annoncé le lancement du Groupe de travail sur la transformation du secteur forestier canadien. Dès le début de 2026, le Groupe de travail sollicitera l'avis de l'industrie, des provinces et territoires, des forestiers autochtones, des collectivités et des groupes représentant les travailleurs sur la façon de restructurer le secteur forestier afin de garantir sa compétitivité à long terme. Dirigé par Ken Kalesnikoff de Kalesnikoff Mass Timber et Frédéric Verreault de Chantiers Chibougamau, le Groupe de travail disposera de 90 jours pour recueillir des recommandations sur les pratiques exemplaires en vue d'étendre l'adoption de méthodes de construction modernes (y compris l'utilisation de bois massif et de systèmes modulaires), de diversifier les produits, de désigner de nouveaux marchés et d'accroître la productivité. D'autres membres du Groupe de travail seront annoncés au cours des prochaines semaines.

Depuis août 2025, le gouvernement a investi plus de 2,35 milliards de dollars dans des mesures visant à garantir que le secteur forestier canadien demeure concurrentiel, durable et résilient pour les générations à venir. Ces mesures comprennent :

un montant supplémentaire de 500 millions de dollars pour le Programme de garantie du bois d'œuvre résineux de la Banque de développement du Canada (BDC). Un total de 1,2 milliard de dollars en garanties de prêts sera offert pour aider les entreprises de bois d'œuvre résineux à maintenir et à restructurer leurs activités pendant cette période de transformation;

un montant de 500 millions de dollars mis en réserve dans le cadre du Crédit pour les grandes entreprises touchées par les droits de douane de la Corporation de financement d'urgence d'entreprises du Canada pour les entreprises de bois d'œuvre résineux qui subissent des pressions sur leurs liquidités;

un montant de 500 millions de dollars pour renouveler l'ensemble de programmes de transformation du secteur forestier de Ressources naturelles Canada afin d'accroître la valeur de la production nationale, d'appuyer le développement des entreprises dirigées par des Autochtones et d'aider à ouvrir de nouveaux marchés internationaux pour les produits forestiers canadiens durables et de haute qualité, tout en accordant la priorité, ici au pays, au bois canadien et aux technologies canadiennes;

un montant de plus de 100 millions de dollars sur deux ans (à compter de 2025-2026) pour soutenir les employeurs ayant des accords de travail partagé en vigueur et qui offrent de la formation à leurs employés à horaire réduit, ce qui profitera à environ 26 000 Canadiens et Canadiennes;

un montant de 50 millions de dollars pour le perfectionnement, le recyclage et le soutien au revenu de plus de 6 000 travailleurs touchés du secteur du bois d'œuvre résineux par l'intermédiaire des ententes sur le développement du marché du travail d'Emploi et Développement social Canada (EDSC);

des modifications aux processus d'approvisionnement fédéraux pour donner la priorité au bois et aux matériaux canadiens dans les grands projets d'infrastructure et la construction de logements. Il est notamment question de l'initiative à venir Maisons Canada, qui accordera la priorité aux projets pluriannuels de grande envergure prêts à être réalisés, qui intègrent des produits du bois canadiens et qui peuvent être lancés dans un délai de 12 mois;

à compter du printemps 2026, un rabais de 50 % sur les expéditions interprovinciales d'acier et de bois d'œuvre à l'intérieur du Canada.

Le gouvernement du Canada est résolu à faire en sorte que le secteur forestier canadien reste fort et que les travailleurs et travailleuses reçoivent le soutien nécessaire face aux droits de douane injustes. Les mesures de soutien continues destinées aux travailleurs et travailleuses et à l'industrie de même que les efforts de transformation du secteur forestier contribueront à bâtir une économie plus forte et résiliente pour l'ensemble de la population canadienne.

Citations

« Le secteur forestier canadien est l'une des pierres angulaires de notre économie. Les mesures annoncées aujourd'hui font d'une pierre deux coups : elles aident les entreprises à relever les défis immédiats et mettent l'industrie sur la voie de la compétitivité à long terme. En soutenant l'innovation, en élargissant les marchés et en donnant la priorité aux matériaux canadiens, nous bâtissons un Canada fort. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le Conseil canadien du bois apprécie grandement le leadership continu du gouvernement du Canada dans la promotion de la construction à faible émission de carbone par l'intermédiaire du programme CVBois. Le soutien du programme CVBois nous permet de fournir des services de conseil technique essentiels, de dispenser un enseignement et une formation axés sur le bois aux praticiens actuels et futurs, et de contribuer à l'élaboration de codes qui reflètent les atouts en évolution des produits et systèmes modernes à base de bois. Les investissements de CVBois sont des apports stratégiques importants qui renforcent les secteurs de la foresterie, de l'industrie manufacturière et de la construction au Canada. Nous sommes impatients de poursuivre notre travail en nous engageant avec des partenaires de tout le pays pour accélérer l'adoption de solutions durables à base de bois et de méthodes modernes de construction. »

Rick Jeffery

PDG, Conseil canadien du bois

« Le bois massif offre une occasion majeure de développer l'économie canadienne en accélérant la livraison de logements, en créant des emplois locaux et en stimulant la fabrication à valeur ajoutée avec du bois canadien - tout en réduisant de manière significative l'empreinte environnementale des nouveaux bâtiments. Historiquement, les taux d'assurance élevés - dus à des données limitées sur les sinistres - ont ralenti la croissance du secteur. Le plan d'action pour l'assurance des bois massifs, dirigé par la Climate Smart Buildings Alliance et le Conseil canadien du bois avec 40 partenaires du secteur de l'assurance et de la construction et avec le soutien de RNCan, s'attaque de front à ces défis. En nous attaquant aux causes profondes, nous rendons plus facile et plus abordable la construction de logements en bois massif et d'autres projets dans tout le Canada. »

David Messer

Directeur exécutif, Climate Smart Buildings Alliance

« Le bois massif suscite un vif intérêt en tant que solution de construction intelligente sur le plan climatique, susceptible d'aider le Canada à construire davantage de logements, et ce à juste titre. Malgré cet enthousiasme, il subsiste une réelle incertitude quant aux coûts réels et aux implications pratiques de la construction avec cette technologie. Notre guide d'évaluation des coûts est conçu pour dissiper cette incertitude et fournir des informations claires et factuelles sur les avantages, les défis et les compromis de la construction en bois massif. »

Adam Jones

Directeur des opérations, Bâtiments durables Canada

Faits en bref

Les initiatives suivantes sont financées dans le cadre du programme de construction verte en bois (CVBois) de Ressources naturelles Canada :

Le Conseil canadien du bois reçoit 4 999 536 $ pour un projet qui augmentera l'utilisation de solutions, de systèmes et de produits à base de bois au Canada en renforçant les compétences dans l'utilisation du bois comme matériau de construction par le biais d'un soutien technique direct, de la formation, de la sensibilisation et du réseautage.

Le Conseil canadien du bois reçoit 4 999 536 $ pour un projet qui augmentera l'utilisation de solutions, de systèmes et de produits à base de bois au Canada en renforçant les compétences dans l'utilisation du bois comme matériau de construction par le biais d'un soutien technique direct, de la formation, de la sensibilisation et du réseautage.

Le Conseil canadien du bois reçoit 2 942 610 $ pour un deuxième projet qui augmentera le nombre d'offres éducatives et le contenu lié à l'enseignement de la construction en bois afin d'accroître la compréhension et l'acceptation du bois comme matériau de construction par les étudiants postsecondaires, les gens de métier et les autres professionnels de l'industrie de la construction.

Le Conseil canadien du bois reçoit 2 942 610 $ pour un deuxième projet qui augmentera le nombre d'offres éducatives et le contenu lié à l'enseignement de la construction en bois afin d'accroître la compréhension et l'acceptation du bois comme matériau de construction par les étudiants postsecondaires, les gens de métier et les autres professionnels de l'industrie de la construction.

Le Conseil canadien du bois reçoit 594 000 dollars pour un troisième projet visant à accélérer l'adoption de codes de construction basés sur la performance et à permettre la participation de l'industrie forestière à l'élaboration de propositions de modification du code permettant l'utilisation accrue des matériaux de construction à faible teneur en carbone et du bois massif dans les bâtiments en bois pour les éditions 2025 et 2030 du Code national du bâtiment.

Le Conseil canadien du bois reçoit 594 000 dollars pour un troisième projet visant à accélérer l'adoption de codes de construction basés sur la performance et à permettre la participation de l'industrie forestière à l'élaboration de propositions de modification du code permettant l'utilisation accrue des matériaux de construction à faible teneur en carbone et du bois massif dans les bâtiments en bois pour les éditions 2025 et 2030 du Code national du bâtiment.

La Climate Smart Buildings Alliance reçoit 272 000 dollars pour un projet visant à réaliser une étude de faisabilité et/ou un prototype de solutions potentielles pour relever les défis en matière d'assurance auxquels est confrontée l'industrie de la construction en bois massif.

La Climate Smart Buildings Alliance reçoit 272 000 dollars pour un projet visant à réaliser une étude de faisabilité et/ou un prototype de solutions potentielles pour relever les défis en matière d'assurance auxquels est confrontée l'industrie de la construction en bois massif.

Bâtiments durables Canada reçoit 261 900 dollars pour un projet visant à élaborer un guide d'évaluation des coûts du bois massif destiné à mieux faire comprendre les questions relatives aux coûts associés à la conception, à l'ingénierie, à l'équivalence des codes et à la construction de grands bâtiments en bois massif.

Le secteur forestier canadien est un moteur économique majeur, qui fait vivre près de 200 000 travailleurs, dont plus de 11 000 Autochtones, et sa contribution à notre PIB s'élève à plus de 20 milliards de dollars.

reçoit 261 900 dollars pour un projet visant à élaborer un guide d'évaluation des coûts du bois massif destiné à mieux faire comprendre les questions relatives aux coûts associés à la conception, à l'ingénierie, à l'équivalence des codes et à la construction de grands bâtiments en bois massif. Le secteur forestier canadien est un moteur économique majeur, qui fait vivre près de 200 000 travailleurs, dont plus de 11 000 Autochtones, et sa contribution à notre PIB s'élève à plus de 20 milliards de dollars.

En 2024, 66 p. 100 de la production totale de bois d'œuvre résineux du Canada était exportée, dont près de 90 p. 100 vers les États-Unis.

Des produits forestiers nouveaux et novateurs, tels que le bois d'ingénierie, les biocarburants et les matériaux d'emballage biodégradables à base de produits forestiers, aident le Canada dans l'atteinte de la carboneutralité nette d'ici 2050 et permettent des solutions de logement plus durables et plus efficaces.

