La contribution de DEC permet à l'entreprise manufacturière de Longueuil d'augmenter et de moderniser sa production afin de demeurer compétitive.

LONGUEUIL, QC, le 5 déc. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Aujourd'hui, Natilien Joseph, député de Longueuil-Saint-Hubert, annonce, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, une contribution non remboursable de 99 000 $ à Technologies Propres TGWT inc. (TGWT). Grâce à l'investissement de DEC, l'entreprise manufacturière spécialisée dans le traitement d'eau institutionnel et industriel pourra acquérir des équipements destinés au rapatriement de sa production au Canada et à la fabrication de nouvelles gammes de produits écoresponsables ayant recours à la chimie verte.

Cet investissement fait partie du plan de renforcement de la résilience et de la compétitivité de l'industrie manufacturière en plus de soutenir la croissance d'entreprises d'ici afin qu'elles s'intègrent mieux aux chaînes de valeur canadiennes.

Partout au Québec, les manufacturiers jouent un rôle essentiel dans la vitalité économique des régions. Ils innovent, produisent, exportent et contribuent à bâtir une économie canadienne plus forte et plus unifiée. En misant sur les entreprises manufacturières de nos régions, le gouvernement du Canada investit dans la fierté, la durabilité et la souveraineté économique du pays. Les produits fabriqués ici, par des entrepreneurs d'ici, trouvent leur place dans nos chaînes d'approvisionnement et dans la vie quotidienne des consommateurs canadiens.

« Les entreprises d'ici sont au cœur de notre économie. En appuyant TGWT, nous investissons dans la productivité, l'innovation et la compétitivité du secteur manufacturier québécois. C'est aussi une façon concrète de miser sur le talent et le savoir-faire d'ici, des forces essentielles pour bâtir une économie plus forte, plus résiliente et fièrement canadienne. »

« Le secteur manufacturier constitue un levier fondamental de la croissance économique et joue un rôle central dans la création d'emplois de qualité. Il se positionne comme un vecteur clé du développement économique du Québec en contribuant à notre vitalité et à notre prospérité. C'est pourquoi je me réjouis du soutien accordé par DEC au projet de Technologies Propres TGWT, dont la contribution au dynamisme économique de la région est incontestable. Par l'appui annoncé aujourd'hui, notre gouvernement confirme sa volonté de soutenir les entreprises d'ici et de renforcer la vigueur de notre économie. »

« Cette contribution de 99 000 $ accélère l'automatisation de nos installations et permet la mise en production à grande échelle de nouvelles gammes de produits. Elle renforce notre productivité et notre ancrage manufacturier au Canada, où plus de 70 % de notre volume est exporté, et nous aide à soutenir une croissance annuelle de plus de 30 %. »

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Pilier de l'économie québécoise, le secteur manufacturier représentait, en 2024, 12,3 % du PIB et 86,1 % des exportations du Québec. Il regroupait 13 601 entreprises, a généré des ventes globales de 219,1 milliards de dollars et employait 501 500 personnes à travers la province. (Source : Manufacturiers et Exportateurs du Québec, 2024).

