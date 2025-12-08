Le gouvernement du Canada lance une nouvelle initiative pour accélérer l'intégration des entreprises canadiennes dans les chaînes d'approvisionnement nationales et internationales en matière de défense.

MONTRÉAL, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui que les entreprises peuvent désormais présenter une demande dans le cadre de l'Initiative régionale d'investissement en défense (IRID), une initiative nationale dotée d'une enveloppe de 357,7 millions de dollars. Sa mise en œuvre est confiée aux agences de développement régional du Canada afin de répondre aux besoins du pays en matière de défense, tout en stimulant le développement économique régional. L'IRID sera mise en œuvre au Québec par DEC avec un budget d'investissements de 64,9 millions de dollars sur trois ans.

Le gouvernement du Canada se concentre sur le renforcement des capacités de défense du pays, ce qui nécessite en retour le renforcement de l'industrie de la défense canadienne. L'IRID vise à accélérer l'intégration des entreprises et des écosystèmes régionaux dans les chaînes d'approvisionnement nationales et internationales du secteur de la défense et à accroître leur capacité industrielle et d'innovation. Cela comprend des investissements dans les entreprises dont les produits et services sont à double usage ou qui souhaitent réorienter leurs activités vers l'approvisionnement du secteur de la défense.

Une industrie de la défense forte est essentielle à la souveraineté et à la sécurité nationales du Canada, ainsi qu'à sa résilience économique et à sa prospérité à long terme.

DEC accepte les demandes de financement dès maintenant; les PME sont invitées à consulter les critères d'admissibilité sur le site Web de DEC.

« Les PME sont au cœur du développement économique régional et font partie intégrante du plan de notre gouvernement visant à bâtir, à protéger et à renforcer l'industrie canadienne. En fournissant à Développement économique Canada pour les régions du Québec les outils nécessaires pour stimuler les investissements dans la capacité industrielle et l'innovation du Québec dans le domaine de la défense, nous générerons des retombées économiques à long terme pour les entreprises, les travailleurs et l'écosystème régional. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

Faits en bref

Comme annoncé dans le Budget 2025, des investissements initiaux ont été mis en œuvre visant à soutenir la base industrielle de défense du Canada en allouant 6,6 milliards de dollars sur cinq ans, selon la méthode de comptabilité de caisse, à compter de 2025-2026, dans le cadre de la future Stratégie industrielle en défense.

Ces investissements initiaux stimuleront la recherche et l'innovation, renforceront les chaînes d'approvisionnement nationales, augmenteront les stocks de ressources critiques et amélioreront l'accès aux fonds pour les petites et moyennes entreprises canadiennes du secteur de la défense.

Les fonds sont accordés dans le cadre du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI). Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui tirent parti de l'innovation pour développer leurs activités et renforcer leur compétitivité, ainsi qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un écosystème entrepreneurial propice à l'innovation et à la croissance pour tous, dans toutes les régions.

En tirant parti de l'expertise de DEC en matière de soutien à l'innovation et d'approche adaptée au lieu, l'IRID renforcera la base industrielle de défense du Canada dans toutes les régions du pays tout en aidant le Canada à respecter son engagement en matière de dépenses de défense envers l'OTAN.

