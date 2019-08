Plus de 2 millions de dollars pour le développement de quatre établissements hôteliers en Gaspésie

Contribution remboursable de 354 772 $ sur un investissement total de 1 400 000 $

Complexe hôtelier classifié 3 étoiles, le Riôtel Percé opère six mois par année et dispose de 80 unités d'hébergement, d'une salle de réunion, d'un service de restauration et d'un spa. L'établissement est une filiale du Groupe Riôtel Hospitalité inc., aussi propriétaire du Riôtel Bonaventure et du Riôtel Matane. La localisation stratégique du Riôtel Percé et son accès privilégié à la mer en font un site exceptionnel et créent une synergie avec les autres établissements hôteliers du Groupe pour offrir des forfaits du « Tour de la Gaspésie ».

Le projet vise la productivité et l'expansion du Riôtel Percé par la réalisation de travaux d'immobilisation et d'améliorations afin de bonifier la qualité de son offre de service et d'augmenter sa compétitivité.

La contribution de DEC a servi à l'amélioration d'unités d'hébergement; la modernisation des salles de bain des chambres exécutives; l'ajout de balcons pour les chambres du 2e étage; l'installation de climatiseurs; l'aménagement d'une salle de conférence; et à l'amélioration des aires communes, incluant le réaménagement de la réception et l'enveloppe extérieure.