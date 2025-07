GATINEAU, QC, le 10 juill. 2025 /CNW/ - Les droits de douane imposés sur les produits canadiens par les États-Unis et d'autres partenaires commerciaux continuent de nuire aux travailleurs et aux employeurs du Canada. En réaction à ces droits de douane, le gouvernement fédéral a mis en œuvre des mesures pour soutenir les travailleurs en leur offrant un accès rapide et fiable aux prestations d'assurance-emploi, plus particulièrement dans les secteurs et les régions durement touchés par les droits de douane des États-Unis.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, et le secrétaire d'État au Travail, l'honorable John Zerucelli, ont annoncé la prolongation de la mesure temporaire d'ajustement des taux de chômage des régions de l'assurance-emploi jusqu'au 11 octobre 2025.

Cette décision fait en sorte que le nombre d'heures requis pour avoir droit aux prestations régulières demeure réduit à un maximum de 630 heures et donne lieu à l'ajout d'un maximum de quatre semaines de prestations supplémentaires.

Le gouvernement poursuit les négociations en vue d'établir un accord commercial général avec les États-Unis et cherche d'abord à conclure la meilleure entente qui soit pour les travailleurs et les entreprises du Canada. Parallèlement, il est tout aussi important d'aider les travailleurs canadiens touchés à avoir accès au soutien financier dont ils ont besoin pendant cette période difficile marquée par l'incertitude.

Citations

« C'est sur les travailleurs que repose notre économie, et dans le contexte des droits de douane, nous mettons en place des mesures qui changeront réellement les choses pour eux. Ces mesures aideront les travailleurs à avoir accès au soutien financier dont ils ont besoin en cette période d'incertitude économique. Non seulement nous nous efforçons de bâtir une seule économie, qui offre aux entreprises et aux travailleurs de notre pays de meilleures perspectives, mais nous jetons aussi les bases d'un Canada fort. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Les droits de douane injustifiés causent du tort aux Canadiens, mais nous sommes solidaires des travailleurs. Cette prolongation permettra d'offrir un soutien financier continu pendant que nous travaillons à mettre un terme à ces obstacles commerciaux néfastes et à protéger les bons emplois à l'échelle du pays. »

- Le secrétaire d'État au Travail, l'honorable John Zerucelli

Faits en bref

Le 23 mars 2025, le gouvernement fédéral a instauré de nouvelles mesures temporaires dans le cadre du régime d'assurance-emploi pour soutenir les travailleurs canadiens touchés par l'incertitude économique actuelle causée par ces droits de douane. Parmi ces mesures figuraient les suivantes : Augmenter le taux de chômage d'un point de pourcentage dans toutes les régions de l'assurance-emploi, jusqu'à concurrence de 13,1 %. Le taux de chaque région ne doit pas être inférieur à 7,1 %. Annuler temporairement la période d'attente d'une semaine pour toucher des prestations d'assurance-emploi pour que les travailleurs puissent recevoir des prestations pendant la première semaine pendant laquelle ils sont en chômage, ce qui aide un plus grand nombre d'entre eux à s'adapter à une diminution de leur revenu. Cette mesure s'applique à tous les types de prestations (régulières, spéciales, de pêcheur). Suspendre la répartition de la rémunération payée en raison d'une cessation d'emploi (p. ex. l'indemnité de départ) afin qu'il ne soit plus nécessaire pour les prestataires de l'utiliser entièrement avant de pouvoir recevoir des prestations d'assurance-emploi.

La mesure prolongée aujourd'hui devait prendre fin le 12 juillet, tandis que les deux autres sont en vigueur jusqu'au 11 octobre 2025.

Plus de 290 000 travailleurs devraient profiter de cette prolongation.

Outre les trois mesures temporaires de l'assurance-emploi qui ont été mises en œuvre, des assouplissements temporaires ont aussi ont été apportés par le gouvernement au Programme de Travail partagé en mars 2025 pour permettre à plus d'entreprises et d'employés de participer au programme.

Le programme autorise le versement de prestations d'assurance-emploi aux employés admissibles qui acceptent, avec l'accord de l'employeur, de réduire leurs heures de travail en raison d'un ralentissement des activités qui ne dépend pas de l'employeur.

Les employeurs peuvent ainsi maintenir en poste des travailleurs expérimentés et éviter des licenciements, et les travailleurs, conserver leur emploi et leurs compétences sans pour autant perdre leur revenu, leur salaire étant complémenté par les prestations d'assurance-emploi.

Au 28 juin 2025, Service Canada avait signé plus de 700 accords de travail partagé avec les entreprises et les travailleurs touchés par les droits de douane.

Ces accords concernent près de 27 200 travailleurs et permettent d'éviter près de 10 200 mises à pied.

