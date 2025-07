OTTAWA, ON, le 10 juill. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a participé à une réunion virtuelle de la Coalition des volontaires.

La réunion était présidée conjointement par le premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer, et le président de la France, Emmanuel Macron. Parmi les participants figuraient nombreux des alliés et partenaires les plus proches du Canada, dont le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, et des représentants des États-Unis, soit les sénateurs Lindsay Graham et Richard Blumenthal ainsi que l'envoyé spécial des États-Unis, le général Keith Kellogg.

La Coalition a condamné sans équivoque les dernières frappes russes contre l'Ukraine et réaffirmé ses efforts collectifs visant à faire pression sur la Russie, notamment par l'imposition de nouvelles sanctions et l'acheminement d'une aide militaire et financière à l'Ukraine. Le premier ministre Carney a fait état du solide soutien du Canada à l'Ukraine. Il a notamment évoqué la récente adoption d'un large éventail de sanctions visant la flotte fantôme et les revenus énergétiques de la Russie; l'octroi d'une nouvelle aide militaire de 2 milliards de dollars prévoyant du financement pour des drones, des munitions, des véhicules blindés et d'autres capacités; et le versement d'un prêt de 2,3 milliards de dollars pour aider à la reconstruction des infrastructures et des systèmes publics de l'Ukraine.

La Coalition a souligné son soutien indéfectible à la sécurité et à la souveraineté à long terme de l'Ukraine et discuté de mesures visant la mise en place d'une force après le cessez-le-feu. Afin de promouvoir l'instauration d'une paix juste et durable, la Coalition des volontaires disposera d'un nouveau siège permanent à Paris et planifie la création d'une cellule de coordination à Kyiv.

