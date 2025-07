L'exposition célèbre un important don d'œuvres d'art d'une valeur de neuf millions de dollars au Musée des beaux-arts du Canada par le collectionneur et philanthrope winnipegois Michael Nesbitt.

OTTAWA, ON, le 10 juill. 2025 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) est fier de présenter l'exposition LES CHOSES EN ELLES-MÊMES CONTINUES : La collection Michael Nesbitt, Winnipeg du 11 juillet au 14 décembre 2025. L'exposition célèbre l'extraordinaire générosité de Michael Nesbitt, homme d'affaires et philanthrope winnipegois, un mécène distingué de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada. Les dons exceptionnels, d'une valeur estimée à neuf millions de dollars, faits par Nesbitt depuis 2022 ont enrichi la collection du MBAC d'œuvres réalisées par 13 artistes internationaux. Onze de ces œuvres, dont huit ont récemment été offertes au Musée, sont rassemblées dans l'exposition. Ensemble, elles créent une réflexion sur l'influence, l'héritage et l'art liés à la constitution d'une collection, en particulier dans le contexte des mouvements du minimalisme et de l'art conceptuel au 20e siècle.

« Merci beaucoup à Michael pour les œuvres d'art incroyables qu'il a données au MBAC au fil des ans. Je pense notamment aux œuvres importantes de Frank Bowling, de Theaster Gates et d'Anne Truitt, pour n'en nommer que trois », a déclaré Jean-François Bélisle, directeur général du Musée des beaux-arts du Canada. « Mais là où je pense qu'il a le plus d'impact, c'est avec notre mandat national unique qu'il soutient. Nous partageons tous deux le rêve d'un Musée actif, significatif, et influent d'un océan à l'autre chaque année. Michael a commencé à réaliser ce rêve au MBAC avant mon arrivée, et nous continuons de le faire avec le vent dans les voiles. »

Collectionneur d'art enthousiaste, Nesbitt s'intéresse depuis longtemps aux grands moments de l'histoire de l'art moderne et contemporain. Ses dons au Musée ont commencé par le don capital de la peinture monumentale Passage du milieu (1970) de l'artiste britannique Frank Bowling (né en 1934), une œuvre fascinante maintenant accrochée aux côtés d'œuvres emblématiques comme Voix de feu (1967) et No 16 (1957), respectivement des peintres abstraits américains Barnett Newman et Mark Rothko, dans la Salle Dre Shirley L. Thomson du MBAC. Outre les œuvres présentées dans l'exposition, Nesbitt a également fait don d'œuvres de la célèbre artiste afro-américaine Mary Lovelace O'Neal (née en 1942) et du tableau Sans titre (Barrage de castors) (2021) du peintre new-yorkais Cy Gavin (né en 1985), présentement exposés dans les salles d'art contemporain.

« Il est important que celles et ceux qui le peuvent soutiennent nos institutions culturelles canadiennes, et il n'y a pas de meilleur exemple que le Musée des beaux-arts du Canada », a souligné Michael Nesbitt. « Avec sa superbe collection abritée dans une structure architecturale de renommée internationale et partagée dans tout le pays, le Musée est un trésor national. Je souhaite que d'autres suivent mon exemple et contribuent à enrichir son incroyable collection pour les générations à venir. »

Ce don permet au Musée des beaux-arts du Canada de présenter une histoire plus nuancée des principaux mouvements artistiques du 20e siècle, y compris le minimalisme et l'art conceptuel. À cet égard, l'exposition s'appuie sur des œuvres importantes de la collection du MBAC réalisées par des sommités associées à ces traditions, notamment Agnes Martin (1912 -- 2004), Donald Judd (1928-1994) et Richard Tuttle (né en 1941). Leurs œuvres sont mises en dialogue avec un certain nombre des dons les plus récents de Nesbitt au Musée, réalisés par Anne Truitt (1921-2004), Daniel Buren (né en 1938) et Lawrence Weiner (1942 -- 2021), de même qu'avec des œuvres récentes de Tuttle. L'influence continue de ces artistes et mouvements est étudiée au moyen des peintures et des sculptures de Jennie C. Jones (née en 1968) et de Theaster Gates (né en 1973), également offertes par Nesbitt.

Le titre de l'exposition fait référence au travail textuel de Lawrence Weiner, qui invoque les concepts philosophiques de continuité et de singularité. Dans ce contexte, les paroles de l'artiste disparu pourraient être interprétées comme un modèle pour l'acte de créativité lui-même : un geste précis et intentionnel qui s'inscrit dans une histoire de l'art et des idées beaucoup plus vaste et continue.

« J'ai été ravi de pouvoir monter cette exposition qui reconnaît la vision d'un collectionneur dont les impulsions pour relier l'art moderne et l'art contemporain de manière significative s'alignent parfaitement sur notre objectif de travailler à des histoires de l'art toujours plus complètes et représentatives. Grâce à ce don, le Musée ajoute à sa collection un certain nombre de nouvelles voix, qui sont mises en contexte ici au moyen d'un dialogue traçant les fils d'influence, d'échange, et même parfois de désaccord au sein de plusieurs générations et points de vue, et entre ceux-ci », a ajouté Jonathan Shaughnessy, directeur, Initiatives curatoriales, MBAC, et commissaire de l'exposition.

Programme public

Dans le cadre des Soirées gratuites du jeudi présentées par BMO, le public pourra assister à une Rencontre avec le collectionneur : Michael Nesbitt le jeudi 10 juillet de 18 h 30 à 19 h 30 dans la salle d'exposition (Salle C218, niveau de la mezzanine). Le samedi 12 juillet, les visiteurs sont invités à une Rencontre avec le commissaire Jonathan Shaughnessy dans la salle d'exposition pour entendre son point de vue sur les œuvres exposées. En français de 14 h 30 à 15 h 30 et en anglais de 13 h à 14 h.

Choisissez le Canada cet été grâce au laissez-passer Un Canada fort

Du 20 juin au 2 septembre 2025, le laissez-passer Un Canada fort offre un accès élargi à la nature et à la culture canadiennes dans tout le pays pour aider les familles à découvrir et à célébrer le Canada tout l'été. Le laissez-passer permet aux enfants de 17 ans et moins d'entrer gratuitement au Musée, et aux jeunes adultes de 18 à 24 ans d'y accéder à moitié prix. Pour en savoir plus, visitez la page https://www.beaux-arts.ca/visiter/droits-dentree.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada compte parmi les institutions artistiques les plus respectées au monde. En tant que musée national, notre raison d'être est de servir toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, où qu'ils vivent. Pour ce faire, nous partageons largement notre collection, nos expositions et notre programmation publique. Nous créons des expériences dynamiques qui permettent de nouvelles façons de nous voir et de voir les autres à travers les arts visuels, tout en mettant l'accent sur les façons autochtones de savoir et d'être. Notre mandat consiste à développer, préserver et présenter une collection pour l'apprentissage et le plaisir de toutes et tous -- aujourd'hui et pour les générations à venir. Nous abritons plus de 90 000 œuvres, dont l'une des plus belles collections d'art autochtone et canadien, des œuvres majeures du 14ᵉ au 21ᵉ siècle, ainsi que de vastes fonds de bibliothèque et d'archives.

Ankosé - Everything is connected - Tout est relié

À propos de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada

La Fondation soutient le Musée des beaux-arts du Canada dans la réalisation de son mandat en lui fournissant l'appui financier additionnel dont il a besoin pour remplir son rôle de chef de file auprès de la communauté des arts visuels, au pays et à l'international. Ensemble, la philanthropie privée et le soutien du public permettent au MBAC de maîtriser les savoirs et de préserver la richesse des arts visuels au Canada. La Fondation accepte les dons immédiats et différés pour les projets spéciaux et les fonds de dotation. Pour de plus amples renseignements sur les possibilités de don et les avantages, veuillez consulter fondationmbac.ca.

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

