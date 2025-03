Penser l'énergie au Québec - Lancement de la tournée Vision énergie

MONTRÉAL, le 18 mars 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, la députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale à la ministre responsable de la Métropole, Mme Karine Boivin Roy, et le député de René-Lévesque et responsable de la tournée, M. Yves Montigny, ont donné le coup d'envoi à la tournée Vision énergie en rencontrant aujourd'hui les intervenants des régions de Montréal et de Laval.

Alors que les parlementaires poursuivent l'étude du projet de loi no 69 - Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques, la ministre Fréchette répond à la demande de plusieurs groupes, tels que la Fédération québécoise des municipalités, l'Union des municipalités du Québec, le Regroupement des organismes environnementaux en énergie, le Front commun pour la transition énergétique, le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, le Réseau québécois des groupes écologistes, l'Union des consommateurs, l'Alliance de l'énergie de l'Est et l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, qui souhaitaient voir l'élaboration d'un plan de gestion intégrée des ressources énergétiques (PGIRE) le plus rapidement possible. Les points de vue entendus influenceront les décisions à venir concernant le plan, afin que celui-ci reflète les valeurs et les aspirations de la population québécoise au terme de son élaboration.

Cette tournée a pour but de favoriser les échanges avec les différentes parties prenantes ayant un intérêt pour la planification énergétique, soit les groupes de consommateurs et ceux environnementaux, les communautés autochtones, les groupes représentant les citoyens et les travailleurs, le monde municipal, les experts en énergie et les producteurs et distributeurs d'énergie.

C'est le député de René-Lévesque, circonscription située sur la Côte-Nord, M. Yves Montigny, qui pilotera la tournée. Les discussions porteront principalement sur l'offre et la demande énergétiques au Québec.

La tournée s'arrêtera dans les régions suivantes :

Montréal/ Laval (Montréal) - 18 mars 2025

(Montréal) - 18 mars 2025 Bas- Saint-Laurent ( Rimouski ) - 24 mars 2025

( ) - 24 mars 2025 Saguenay-Lac-Saint-Jean (Alma) - 31 mars 2025

Côte-Nord ( Baie-Comeau ) - 4 avril 2025

) - 4 avril 2025 Montérégie ( Saint-Jean-sur-Richelieu ) - 11 avril 2025

) - 11 avril 2025 Estrie (Sherbrooke) - 28 avril 2025

- 28 avril 2025 Outaouais ( Gatineau ) - 2 mai 2025

) - 2 mai 2025 Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec ( Lebel -sur-Quévillon) - 12 mai 2025

-sur-Quévillon) - 12 mai 2025 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (Gaspé) - 23 mai 2025

Laurentides/Lanaudière ( Saint-Sauveur ) - 26 mai 2025

) - 26 mai 2025 Chaudière-Appalaches ( Sainte-Marie ) - 30 mai 2025

) - 30 mai 2025 Centre-du-Québec/Mauricie (Trois-Rivières) - 9 juin 2025

Capitale-Nationale (Québec) - 11 juin 2025

La population sera aussi invitée à participer à la réflexion, en ligne, par l'entremise du site consultation.quebec.ca/processes/VisionEnergie.

« Avec Vision énergie, on vient proposer à la population de s'impliquer pour l'avenir énergétique du Québec. C'est en prenant le pouls de toutes les régions qu'on pourra transformer les défis de la transition énergétique en occasion de développement économique. Notre gouvernement poursuit le travail, avec cette tournée et le projet de loi 69, pour se doter d'une feuille de route qui nous permettra de mettre en relation les besoins et les ressources en matière d'énergie pour faire du Québec un endroit plus vert, plus fier et plus prospère! »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« C'est un honneur pour moi de piloter cette tournée régionale. Je suis impatient d'entendre les différents intervenants du milieu se prononcer sur la vision énergétique du Québec. Nous devons entre autres réfléchir collectivement à notre consommation à ce chapitre. J'ai confiance qu'ensemble, nous établirons les grandes lignes d'un développement énergétique harmonieux. »

Yves Montigny, député de René-Lévesque et responsable de la tournée

« Le choix de Montréal pour commencer cette tournée des régions n'est pas anodin : la grande région métropolitaine, c'est le moteur économique du Québec, et on y trouve les sièges sociaux de plusieurs producteurs d'énergie. C'est primordial, pour notre gouvernement, de prendre le temps d'entendre la population québécoise pour penser l'énergie chez nous. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale à la ministre responsable de la Métropole

Faits saillants :

Élaboré dans le cadre du projet de loi n o 69 - Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives, le PGIRE constituera un outil de gouvernance clé permettant de guider, jusqu'en 2050, la transition énergétique du Québec en établissant un système énergétique plus efficace, résilient et décarboné.

69 - Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives, le PGIRE constituera un outil de gouvernance clé permettant de guider, jusqu'en 2050, la transition énergétique du Québec en établissant un système énergétique plus efficace, résilient et décarboné. Le gouvernement utilisera le PGIRE pour l'aider à planifier l'avenir énergétique du Québec en s'interrogeant sur l'évolution des besoins en énergie et en tenant compte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des impératifs économiques.

Le PGIRE orientera ainsi le développement du secteur énergétique en harmonisant les efforts des différents acteurs (gouvernement, industries, municipalités et citoyens) autour d'une vision commune de la transition énergétique.

