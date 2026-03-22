Parc du Monument irlandais : le gouvernement du Québec appuie le projet

MONTRÉAL, le 22 mars 2026 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau, est fière de confirmer que le gouvernement du Québec accorde 600 000 $ au projet du site commémoratif du Monument irlandais sur la rue Bridge, à Montréal. La ministre a fait cette annonce dans la foulée des festivités entourant la Saint-Patrick, dont le défilé qui a lieu aujourd'hui, à Montréal, et qui rassemble des milliers de personnes, parmi lesquelles plusieurs Québécoises et Québécois d'origine irlandaise.

Situé au pied du pont Victoria, le Monument irlandais honore la mémoire des milliers d'immigrantes et immigrants venus d'Irlande ayant perdu la vie à leur arrivée en Amérique, en raison d'une épidémie de typhus. Le projet d'un parc commémoratif permettra d'aménager le site où se trouve la plus grande fosse commune du pays et de faire de ce lieu historique un véritable havre de paix, de rencontre et d'accueil.

Citations :

« Je suis profondément touchée par ce projet qui rend hommage aux milliers d'immigrants irlandais ayant perdu la vie ici, alors qu'ils fuyaient la Grande Famine. Nous avons le devoir de préserver leur mémoire et de reconnaître la solidarité exceptionnelle que de nombreux Montréalais et Montréalaises ont manifestée à leur égard. En appuyant ce parc commémoratif, notre gouvernement contribue à faire de ce lieu un espace de recueillement et de transmission, tout en soulignant l'apport important des Québécoises et Québécois d'origine irlandaise à notre métropole. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

« Ce projet est un geste de mémoire profondément significatif pour Montréal. En mettant en valeur ce legs, nous créons un lieu rassembleur qui permettra aux citoyennes et citoyens de se souvenir, de se recueillir et de mieux comprendre une page marquante de notre histoire collective. C'est aussi une occasion de souligner la contribution importante de la communauté irlandaise à la richesse culturelle de notre métropole. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Métropole

Faits saillants :

L'aide financière de 600 000 $ est accordée à la Fondation du parc du Monument irlandais de Montréal par le biais du volet 2 du Fonds signature métropole, administré par le Secrétariat à la région métropolitaine (SRM) du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le SRM a par ailleurs accordé aux Sociétés irlandaises unies de Montréal une aide financière de 35 000 $ pour la tenue du défilé 2026 de la Saint-Patrick.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Source : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 514 618-5167, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746