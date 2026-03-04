Festivals et événements de la saison hivernale 2025-2026 - Le gouvernement du Québec appuie l'International Gymnix

MONTRÉAL, le 4 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est fier de confirmer un soutien financier important accordé à l'International Gymnix, qui a lieu jusqu'au 8 mars prochain.

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie, Mme Isabelle Charest, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, ont annoncé aujourd'hui cette contribution de 225 500 $.

L'International Gymnix est une compétition de gymnastique artistique féminine qui regroupe l'élite canadienne et mondiale, et qui accueille, avec le volet Classique Gymnix, des athlètes des catégories provinciale et nationale. L'occasion est belle pour les amateurs de voir la crème des gymnastes à l'œuvre et d'applaudir la relève.

Citations :

« L'international Gymnix attire quelques-uns des meilleurs gymnastes d'ici et d'ailleurs, qui viennent à Montréal faire la démonstration de leur talent immense, de leur discipline exemplaire et de leur force de caractère hors du commun. Je tiens à saluer l'engagement et la passion de ces athlètes dont la détermination est une inspiration pour l'ensemble de la relève sportive. Je souhaite aux personnes participantes le plus grand succès ainsi qu'une excellente compétition aux entraîneurs, aux accompagnateurs, aux bénévoles, aux officiels et aux spectateurs, qui contribuent à la réussite de ce grand rendez-vous. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Les festivals et événements touristiques créent des expériences mémorables pour les visiteurs année après année, contribuant à l'attrait de Montréal. Je suis ravie que le gouvernement du Québec appuie l'International Gymnix, qui favorise, entre autres, le dynamisme touristique de la métropole et son rayonnement. J'invite les visiteurs à prolonger leur séjour pour repartir la tête remplie de belles images de la ville. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Je me réjouis de l'appui du gouvernement du Québec à la 32e édition de l'International Gymnix. La réputation de ce rendez-vous sportif n'est plus à faire et son apport à l'industrie touristique de la ville de Montréal est important. Je tire mon chapeau à l'équipe organisatrice, qui travaille avec cœur au succès de cet événement. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

Faits saillants :

Le ministère de l'Éducation verse 175 000 $ dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux et 7 500 $ par le biais du Programme de soutien aux événements sportifs.

Le ministère du Tourisme accorde 43 000 $ en vertu du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

