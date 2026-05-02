Un soutien important à Saint-Robert-Bellarmin

SAINT-ROBERT-BELLARMIN, QC, le 2 mai 2026 /CNW/ - Le député de Beauce-Sud et ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, est présent à Saint-Robert-Bellarmin dans le cadre de l'inauguration du garage municipal, pour lequel a été octroyée une aide financière de 3 934 200 $.

Le nouveau garage se situe au 505B, rue Principale, à côté de l'abri à abrasifs. Doté d'une superficie totale d'environ 500 mètres carrés, l'édifice comprend trois portes de garage, un entrepôt, une cuisine, un bureau, des espaces de rangement et un atelier mécanique, en plus d'une mezzanine. C'est important d'offrir cet endroit au personnel municipal pour assurer des services de qualité aux citoyennes et citoyens.

Citations :

« C'est un bâtiment moderne et fonctionnel que nous inaugurons aujourd'hui pour les Beaucerons! À Saint-Robert-Bellarmin, comme c'est le cas partout au Québec, nous sommes en action pour accompagner les municipalités dans leurs projets qui visent à améliorer les services offerts à la population. Bravo à tous ceux et celles ayant été impliqués dans la réalisation du garage municipal! »

Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales et député de Beauce-Sud

« Je ressens une grande fierté, comme mairesse de Saint-Robert-Bellarmin, de voir ce projet se concrétiser grâce à l'appui du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Il permettra d'offrir des services plus efficaces, tout en facilitant le travail de notre équipe des travaux publics et en protégeant mieux nos équipements des rigueurs de l'hiver, au bénéfice de toute la population. Encore une fois, merci pour cet appui essentiel à notre communauté. »

Marilyn Lévesque, mairesse de Saint-Robert-Bellarmin

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipale (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI). Celui-ci prévoit, pour la période 2026-2036, des investissements de près de 7,3 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base puisque le projet sera réalisé avec une structure principale en bois. Cette majoration découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

Depuis 2022, le gouvernement a mis à la disposition des municipalités près de 1 milliard de dollars par l'entremise du PRACIM.

De plus, en juin 2025, le PRACIM 2025-2028 a été annoncé. Ce dernier priorise les projets de mise en commun de bâtiments ou de services entre municipalités afin de maximiser la portée des investissements publics et d'améliorer la qualité des services aux citoyennes et citoyens.

Rappelons que le gouvernement du Québec a annoncé, en juin 2022, une aide financière de plus de 1,9 million de dollars par le biais du PRACIM pour la construction d'une caserne de pompiers à Saint-Robert-Bellarmin.

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SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales

Source : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, 367 990-7086, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]