Plus de 4,8 M$ à Saint-Isidore-de-Clifton : le gouvernement du Québec soutient une infrastructure collective

SAINT-ISIDORE-DE-CLIFTON, QC, le 24 avril 2026 /CNW/ - Au nom du ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, le député de Mégantic, M. François Jacques, est fier de confirmer qu'une somme de 4 823 960 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton pour la construction d'un centre communautaire.

L'actuel bâtiment sera démoli afin de laisser place à un centre communautaire qui aura une superficie totale approximative de 970 mètres carrés. À terme, il comprendra une salle polyvalente, une cuisine, une terrasse couverte, des salles de rangement et des pièces utilitaires.

Citations :

« C'est important pour notre gouvernement d'accompagner les municipalités dans la réalisation d'initiatives comme celle-ci, partout au Québec. Félicitations aux gens impliqués! Je leur suis reconnaissant pour leur proactivité dans ce dossier. »

Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales

« L'ancienne salle des loisirs n'étant plus accessible à la population, la construction d'un centre communautaire était nécessaire; cela répondra aux besoins de la Municipalité. C'est donc une belle nouvelle de voir arriver un nouveau lieu de rassemblement plus moderne, qui a été pensé pour la population de Saint-Isidore-de-Clifton. »

François Jacques, député de Mégantic et whip en chef du gouvernement

« C'est avec une grande fierté que je souhaite remercier tous les acteurs impliqués dans la construction du nouveau centre communautaire, et souligner l'appui financier considérable du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ce centre communautaire est la porte d'entrée de la Municipalité et un symbole fort que nous sommes actifs et accueillants pour les citoyens actuels et ceux à venir. »

André Perron, maire de Saint-Isidore-de-Clifton

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2025-2035. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux.

Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base puisque le projet sera réalisé avec une structure principale en bois. Cette bonification découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

La Municipalité a aussi reçu une majoration de 10 % de son taux d'aide offerte aux petites municipalités.

En juin 2025, le PRACIM 2025-2028 a été mis en place. Ce dernier priorise les projets de mise en commun de bâtiments ou de services entre municipalités afin de maximiser la portée des investissements publics et d'améliorer la qualité des services aux citoyennes et citoyens.

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SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Sources : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, 367 990-7086, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]