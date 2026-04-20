Festivals et événements de la métropole 2026 - Le gouvernement du Québec accorde 145 600 $ au Festival littéraire international Metropolis bleu

MONTRÉAL, le 20 avril 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 145 600 $ à la Fondation Metropolis bleu pour la tenue du 28e Festival littéraire international Metropolis bleu, qui a débuté en ligne le 13 avril dernier. La programmation en salle, quant à elle, se déroulera du 23 au 26 avril prochains.

Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

À travers des entretiens, des lectures, des tables rondes, des débats et des balados, le Festival littéraire international Metropolis bleu convie le public ainsi que les professionnelles et professionnels locaux et internationaux à un rendez-vous multiculturel, créatif et inclusif. Le thème annuel, « Des mots pour s'entendre », poussera les autrices, auteurs et adeptes de littérature à la réflexion et au questionnement.

Citations :

« Le Festival littéraire international Metropolis bleu rassemble des lecteurs et des créateurs de différents horizons. Son programme riche et varié contribue à rendre accessible au plus grand nombre la littérature d'ici et d'ailleurs, et favorise son rayonnement international. Je suis fier que notre gouvernement soutienne la Fondation Metropolis bleu, faisant de ce festival innovant un événement qui encourage les échanges interculturels et célèbre le rôle clé que peut jouer la littérature pour y arriver. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« En tant que l'un des plus importants événements multilingues consacrés à la littérature en Amérique du Nord, le Festival Metropolis bleu est une véritable vitrine culturelle et un générateur de retombées pour Montréal. À l'image de notre métropole ouverte sur le monde, il favorise la découverte de nouvelles voix, les échanges et le partage d'idées. C'est une rencontre qui contribue à soutenir l'écosystème littéraire et à renforcer le rayonnement de Montréal comme lieu d'exploration, de création et de dialogue. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

Faits saillants :

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, attribue à la Fondation Metropolis bleu une somme de 91 000 $ provenant du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux pour la présentation du Festival.

Le ministère de la Culture et des Communications accorde une somme de 9 600 $ à la Fondation Metropolis bleu pour la tenue du Festival, par le biais du Programme d'appui aux initiatives internationales - Volet 2 - Invitation.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue du Festival littéraire international Metropolis bleu en accordant une somme de 45 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Liens connexes :

Conseil des arts et des lettres du Québec :

Ministère de la Culture et des Communications :

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsablede la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la régionde Montréal, 514 618-5167, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipaleset de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]