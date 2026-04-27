Québec investit pour des infrastructures collectives à Granby

GRANBY, QC, le 27 avril 2026 /CNW/ - Au nom du ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, le député de Granby, M. François Bonnardel, est fier d'annoncer qu'une somme de 6 488 000 $ a été accordée à la Ville de Granby pour améliorer le traitement de ses eaux usées.

Le projet consiste en l'installation d'un système de désinfection par rayonnement ultraviolet à la station d'épuration. Cela permettra de réduire grandement la concentration de microorganismes pathogènes avant le rejet des eaux traitées dans l'environnement, ce qui améliorera la protection des cours d'eau, notamment celle de la rivière Yamaska.

Citations :

« Belle nouvelle pour Granby et sa population qui, j'en suis convaincu, s'attend à ce que les infrastructures collectives soient à la hauteur des enjeux actuels. Il s'agit d'un investissement majeur qui s'inscrit dans une vision à long terme du développement du territoire et de la pérennité des infrastructures d'eau municipales. Le tout au bénéfice des Granbyennes et Granbyens! Merci aux gens impliqués dans la concrétisation de ce dossier. »

François Bonnardel, député de Granby

« L'annonce de cette importante subvention est une excellente nouvelle. Elle permettra à la Ville de respecter les nouvelles exigences du Ministère, grâce à ce nouveau système de désinfection. Ainsi, la qualité de l'eau retournée à la rivière en sera améliorée. Nous visons une mise en chantier à l'été 2026. La station d'épuration des eaux usées va demeurer en fonction tout au long de ces importants travaux, et nous allons continuer de produire une eau qui répond à toutes les exigences. »

Julie Bourdon, mairesse de Granby

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau 2023-2033, qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2025-2035. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le projet a aussi bénéficié d'une bonification de 40 % de l'aide financière puisque la Ville de Granby respecte les bonnes pratiques mises de l'avant par la Stratégie d'économie d'eau potable et qu'elle s'est engagée à élaborer et à mettre en œuvre un plan de gestion des actifs en eau.

Les municipalités sont invitées à préparer un plan de gestion des actifs en eau d'ici le 31 décembre 2026. Cet outil est incontournable pour les municipalités souhaitant assurer une gestion durable et efficace de leurs infrastructures. Grâce à cette vision à long terme, il est possible d'optimiser la planification, l'entretien et le renouvellement des actifs municipaux pour faire face aux défis croissants liés à la gestion de la ressource.

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SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Source : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, 367 990-7086, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]