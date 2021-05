L'investissement de plus d'un million de dollars permettra aux deux entreprises du Lac-Saint-Jean spécialisées dans les aliments à base de bleuets sauvages d'améliorer leur productivité.

SAINT-FÉLICIEN, QC, le 18 mai 2021 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean compte plusieurs entreprises et organismes dynamiques dont les idées novatrices contribuent à créer un tissu économique local fort. Certaines organisations sont parvenues à s'adapter à la pandémie et à prospérer, alors que d'autres ont dû réduire leurs activités. Aujourd'hui, alors que nous planifions la relance économique, elles ont besoin plus que jamais d'appui pour assurer la vitalité de leur collectivité. Le gouvernement du Canada s'est engagé à les soutenir dans la poursuite de leurs activités et à favoriser leur croissance et leur réussite.

Dans cette optique, l'honorable Pablo Rodriguez, lieutenant du Québec et leader du gouvernement à la Chambre des communes, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui des appuis financiers à Bleuet Nordic et à la Maison du Bleuet.

Les contributions se détaillent comme suit :

Bleuet Nordic, une entreprise spécialisée dans la seconde transformation de bleuets sauvages, bénéficie d'une contribution remboursable de 666 400 $. L'aide de DEC permettra à l'entreprise d'agrandir son usine, d'acquérir de nouveaux équipements de transformation et de réaliser une étude visant à accroitre les performances de son séchoir.





La Maison du Bleuet, une entreprise offrant des produits à base de bleuets sauvages biologiques, bénéficie d'une contribution remboursable de 359 000 $. L'aide de DEC permettra à l'entreprise d'acquérir et d'aménager un bâtiment, ainsi que d'acheter des équipements de production, et mènera à la création de 6 emplois.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont sources de fierté dans leurs communautés. La relance économique du Québec repose notamment sur un secteur agroalimentaire dont les organisations sont ancrées dans l'économie régionale. Les acteurs de cette industrie contribuent de façon importante à la croissance en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente et plus juste pour tous.

Citations

« Depuis le début de la pandémie, le gouvernement fédéral est là pour protéger nos emplois et aider nos PME. Maintenant qu'on se prépare à la relance économique, on va encore être là pour aider nos entreprises à innover et créer des emplois payants pour les familles d'ici. C'est exactement ce qu'on fait ici. On investit pour faire sortir le Lac-Saint-Jean de la pandémie et pour créer de bons emplois pour les familles d'ici. »

L'honorable Pablo Rodriguez, député d'Honoré-Mercier, lieutenant du Québec et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« L'une des missions de notre gouvernement est d'accompagner les entreprises et les régions du pays à travers la crise économique causée par la pandémie et ensuite vers la relance économique post-pandémie. C'est pourquoi nous les appuyons dans leurs démarches pour développer leurs atouts, propres aux différentes régions du Québec. C'est justement ce que nous faisons ici au Lac-Saint-Jean avec plus d'un million de dollars pour Bleuet Nordic et la Maison du Bleuet. Miser sur ces atouts est essentiel pour assurer une relance robuste et créer de bons emplois dans toutes nos collectivités. Nous serons toujours là pour nos petites entreprises, partout au pays. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

Faits en bref

L'honorable Mélanie Joly , ministre du Développement économique et des Langues officielles, est également la ministre responsable des agences de développement régional (ADR), dont DEC.





, ministre du Développement économique et des Langues officielles, est également la ministre responsable des agences de développement régional (ADR), dont DEC. Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.





Le succès de la relance économique sera notamment tributaire de la vaccination du plus grand nombre de Canadiens possible. Pour en savoir davantage : Vaccins contre la COVID-19





DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

