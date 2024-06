VANCOUVER, BC et MONTRÉAL, le 26 juin 2024 /CNW/ - Best Buy Canada et Bell Canada ont établi un partenariat stratégique pour ouvrir 167 magasins de vente au détail. Ces commerces de petite superficie offriront des produits électroniques grand public partout au pays, sous la marque Best Buy Express. Le premier magasin Best Buy Express a ouvert ses portes aujourd'hui au Guildford Town Centre, à Surrey, en Colombie-Britannique.

Cette inauguration marque le début d'un déploiement progressif au cours des six prochains mois. Tous les magasins ouvriront d'ici la fin de l'année, une fois les rénovations achevées. De nombreux magasins ouvriront leurs portes dans des communautés où il n'y a pas de magasin Best Buy. Voici à quoi les clients peuvent s'attendre :

Un assortiment soigneusement choisi de produits techno - les clients auront l'occasion de découvrir en magasin une sélection des meilleurs produits techno, conseillés par les chandails bleus. Plus de 100 000 produits seront également offerts aux clients, même s'ils ne se trouvent pas en magasin, grâce au réseau d'exécution de classe mondiale de Best Buy.

- les clients auront l'occasion de découvrir en magasin une sélection des meilleurs produits techno, conseillés par les chandails bleus. Plus de 100 000 produits seront également offerts aux clients, même s'ils ne se trouvent pas en magasin, grâce au réseau d'exécution de classe mondiale de Best Buy. Une expérience de ramassage rapide et facile - les clients pourront magasiner la gamme complète des produits Best Buy en ligne, des petits électroménagers aux écouteurs, et pourront ramasser et retourner les produits dans ces magasins.

- les clients pourront magasiner la gamme complète des produits Best Buy en ligne, des petits électroménagers aux écouteurs, et pourront ramasser et retourner les produits dans ces magasins. Des services de télécommunications exclusifs - les clients pourront magasiner les services de télécommunications de Bell, Virgin Plus et Lucky Mobile, et bénéficieront de l'expertise et du soutien hors pair de Best Buy et de Bell.

les clients pourront magasiner les services de télécommunications de Bell, Virgin Plus et Lucky Mobile, et bénéficieront de l'expertise et du soutien hors pair de Best Buy et de Bell. Les services de la Geek Squad - les magasins Best Buy Express offriront les services de la Geek Squad, y compris la protection et les services pour tous les produits électroniques grand public.

« L'ouverture de 167 magasins en six mois est peut-être une première en Amérique du Nord. C'est certainement une initiative audacieuse dans le secteur de la vente au détail d'aujourd'hui. Nous sommes enthousiastes à l'idée de voir ces nouveaux magasins prendre vie, car nous doublons le nombre de nos magasins, ce qui nous permet d'étendre notre présence au pays. Nous sommes fiers d'être en mesure d'offrir à nos clients, nouveaux et existants, une commodité d'achat inégalée. »

- Ron Wilson, président, Best Buy Canada

« Après des mois de planification et de préparation, tout le monde chez Bell est ravi de voir le premier magasin Best Buy Express ouvrir ses portes. Il s'agit d'une étape importante dans notre partenariat avec Best Buy, et ce n'est qu'un début puisque d'autres magasins seront bientôt ouverts. Nous avons combiné le meilleur des deux entreprises pour créer une destination unique pour les Canadiens et Canadiennes et tous leurs besoins en matière de technologie et de connectivité. Nous sommes enthousiastes d'avoir rendu l'expérience de magasinage plus accessible, plus pratique et plus agréable pour nos clients. »

- Blaik Kirby, président de groupe, marché consommateur et PME, Bell

À propos de Best Buy Express

Bienvenue chez Best Buy Express, où technologie et connectivité ne font qu'un! Un total de 167 magasins ouvrira ses portes partout au Canada. Cette initiative est le résultat d'un partenariat stratégique entre Best Buy Canada et Bell Canada, alliant le meilleur de la vente au détail de produits technologiques à des services de télécommunications de pointe. Rendez-vous dans ces magasins pour découvrir le top de la techno de Best Buy, complété par des services exclusifs de Bell, Virgin Plus et Lucky Mobile.

À propos de Magasins Best Buy Ltée

Magasins Best Buy Ltée est une filiale à part entière de Best Buy Co., Inc. (NYSE:BBY). L'entreprise est l'un des plus grands détaillants omnicanaux au Canada, et opère les marques Best Buy, Best Buy Mobile et Geek Squad (www.geeksquad.ca). Avec plus de 160 magasins Best Buy et boutiques Best Buy Mobile au pays, et un assortiment de produits en tous genres offerts sur BestBuy.ca, Best Buy est un chef de file en matière de commerce de détail total, répondant aux besoins des clients de magasiner à leur façon, quand et où ils le désirent. L'entreprise Magasins Best Buy Ltée s'engage à venir en aide aux collectivités dans lesquelles elle a pris racine, par l'entremise de programmes et de partenariats pour faire découvrir aux jeunes les technologies qui les aideront dans leur parcours scolaire. Pour en savoir plus, visitez BestBuy.ca.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada1. Elle fournit un ensemble évolué de services Internet, sans fil, de télévision, de médias et de communications d'entreprise large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca.

Dans le cadre de Mieux pour tous, nous investissons pour créer un présent et un avenir meilleurs en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause.

1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

