Les milléniaux et la génération Z changent la donne.

Best Buy partage les tendances les plus en vogue cette année pour les Fêtes.

VANCOUVER, BC, le 21 oct. 2024 /CNW/ - La période des Fêtes 2024 de Best Buy Canada est à nos portes et le plus grand détaillant au pays de produits technologiques grand public partage les dernières tendances en matière de comportement des consommateurs en prévision de la populaire période du Vendredi fou.

Les experts chez Best Buy Canada anticipent que les comportements d'achats refléteront la préférence de la génération Z à offrir des produits en cadeaux plutôt que des cartes-cadeaux*1. D'autres tendances sont attendues :

Opter pour un téléviseur XXL : c'est à dire 80 pouces et plus. Plus de 80% des foyers au Canada sont abonnés à au moins un service de diffusion en ligne* 2 . La diffusion en ligne va continuer à croître et on voit maintenant des superproductions primées sortir directement dans nos salons plutôt qu'en salle. L'intérêt de la clientèle pour des écrans encore plus grands est aussi en croissance et le choix en télés de 80 po et plus sur BestBuy.ca n'a jamais été aussi large. Un téléviseur Samsung de 98 po n'est maintenant qu'à 4 499,99 $. Wow!

Les boissons froides chez Starbucks États-Unis ont représenté 75 % des ventes des boissons au troisième trimestre de 2023* 3 . Il y a un glissement de la consommation de chaud vers le froid. Best Buy s'attend à ce que cette tendance se déplace à la maison dans la préparation du café. Les machines à café qui offrent des options de café glacé seront une option de cadeau très prisée et originale pendant les Fêtes.

Les ventes de la catégorie « réalité virtuelle » ont connu une croissance de 1200 % depuis 2016 chez Best Buy. Avec le lancement récent du Meta Quest 3S, un casque de réalité mixte plus abordable, nos experts prévoient que la réalité virtuelle sera incroyablement populaire cette année.

Plus de 45 millions de vues! C'est qu'ont reçu les vidéos virales sur TikTok mettant en vedette des recettes de s'mores préparés à la friteuse à air chaud ou des crèmes glacées en préparées avec une machine Creami de Ninja. Il en découle un intérêt grandissant des milléniaux et de la génération Z pour les petits électroménagers. Pour répondre à cette demande, Best Buy a revampé près de 40 % de son espace et assortiment de petits électroménagers en magasin pour la saison des Fêtes. Les améliorations les plus innovantes proviennent de marques comme DeLonghi, Breville, KitchenAid et Ninja.

Dans la catégorie des moniteurs de santé et de condition physique, la demande pour les bagues et anneaux intelligents continue de croître. Les premiers anneaux intelligents d'Oura ont été lancés le 20 octobre 2023. Cette année voit le lancement de l'anneau Oura 4 (exclusivité Best Buy Canada) ainsi que des premiers anneaux intelligents de Samsung et Ultra Human.

Il n'y a pas d'âge pour LEGO, mais il y a un bon endroit! Plus de 15 % des LEGO sont maintenant conçus spécifiquement pour les adultes* 4 et Best Buy, en tant que terrain de jeu pour les grands, est l'endroit idéal pour les trouver. Nous commençons à introduire de nouvelles boutiques interactives LEGO dans quelques magasins (Heartland, le 15 octobre et Sherway, le 1 er novembre).

L'IA fait une percée dans les ordinateurs. Les experts de Best Buy Canada prédisent que l'intelligence artificielle fera partie intégrante de deux tiers de tous les ordinateurs d'ici la fin de l'année prochaine. Pour la première année, les portables intègrent l'IA. Les ordinateurs Copilot+ PC de Microsoft en sont un exemple. Cela change de travailler, rechercher ou se divertir et cela en fait un des cadeaux les plus populaires cette année.

Programme d'échange. 71% des Canadiens modifient leurs habitudes d'achat cette année et recherchent activement soldes et réductions*5 . Dans ce cadre, notre programme d'échange, qui permet en ramenant un ancien appareil d'obtenir jusqu'à 1 000 $ en carte cadeau, s'annonce de plus en plus populaire. Les produits ramenés entrent dans notre écosystème Geek Squad de reconditionnement et seront ultimement remis en vente à un prix encore plus bas.

Avec de nouveaux soldes chaque semaine tout au long du mois de novembre et une vaste sélection de produits dans toutes les catégories, Best Buy invite sa clientèle à magasiner tôt et à prendre avantages des tendances de l'année.

Pour commencer, le Solde Vendredi fou anticipé commence en ligne et en magasin le vendredi 1 er novembre .

commence en ligne et en magasin le . Les aubaines se poursuivront tout au long du mois avec plus d'offres du Vendredi fou ajoutées le vendredi 8 novembre .

. Les aubaines pour premiers arrivés du Vendredi fou commencent le vendredi 15 novembre .

commencent le . Le Solde Vendredi fou commence officiellement le jeudi 21 novembre à 00 h 01 HE avec nos meilleures aubaines.

commence officiellement le jeudi 21 novembre à 00 h 01 HE avec nos meilleures aubaines. Pour compléter le tout, le Solde Cyber lundi débute le 2 décembre pour ceux et celles qui ont manqué les autres!

Voici d'autres façons dont Best Buy facilite le magasinage cette année :

Encore plus de proximité et de facilité pour obtenir vos produits avec les 167 nouveaux magasins Best Buy Express récemment ouverts, dont 52 au Québec seulement touchant ainsi de nombreuses nouvelles communautés.

récemment ouverts, dont touchant ainsi de nombreuses nouvelles communautés. La Garantie de prix du Vendredi fou signifie que vous pouvez magasiner tôt en sachant que les prix de nos aubaines ne baisseront pas, ou nous vous rembourserons la différence. Tous les produits accompagnés du badge « Prix du Vendredi fou » resteront au même prix indiqué pendant notre Solde Vendredi fou.

signifie que vous pouvez magasiner tôt en sachant que les prix de nos aubaines ne baisseront pas, ou nous vous rembourserons la différence. Tous les produits accompagnés du badge « Prix du Vendredi fou » resteront au même prix indiqué pendant notre Solde Vendredi fou. Trois façons faciles d'effectuer des achats :

En magasin,



En ligne avec l'expédition généralement en 2 jours et la livraison le lendemain dans les marchés principaux,



Avec notre service de ramassage rapide et facile en magasin en aussi peu qu'une heure, le moyen le plus facile de mettre la main sur vos achats (exclut les produits vendus sur la Place de marché Best Buy).

La politique de retour prolongée vous donne plus de temps si vous changez d'avis, ce qui vous permet de magasiner tôt en toute tranquillité d'esprit.

vous donne plus de temps si vous changez d'avis, ce qui vous permet de magasiner tôt en toute tranquillité d'esprit. L'application Best Buy : Téléchargez l'application pour enregistrer vos articles préférés et gardez tous vos reçus au même endroit, que vous ayez effectué votre achat en magasin ou en ligne. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne manquer aucune aubaine.

Magasinez ces aubaines du Vendredi fou et plus encore sur BestBuy.ca. Si vous avez besoin d'un peu d'inspiration pour les cadeaux, notre Guide idées cadeaux des Fêtes sera disponible dès le 1er novembre sur BestBuy.ca pour vous aider à découvrir les plus beaux cadeaux à prix incroyables pour les Fêtes de cette année.

À propos de Magasins Best Buy Ltée

Magasins Best Buy Ltée est une filiale à part entière de Best Buy Co., Inc. (NYSE:BBY). L'entreprise est l'un des plus grands détaillants omnicanaux au Canada et opère les marques Best Buy, Best Buy Mobile, Best Buy Express et Geek Squad (www.geeksquad.ca). Avec plus de 320 magasins Best Buy, Best Buy Mobile et Best Buy Express au pays, et un assortiment de produits en tous genres offerts sur BestBuy.ca, Best Buy est un chef de file en matière de commerce de détail total, répondant aux besoins des clients de magasiner à leur façon, quand et où ils le désirent. L'entreprise Magasins Best Buy Ltée s'engage à venir en aide aux collectivités dans lesquelles elle a pris racine, par l'entremise de programmes et de partenariats pour faire découvrir aux jeunes les technologies qui les aideront dans leur parcours scolaire. Pour en savoir plus, visitez BestBuy.ca.

