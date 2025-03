Mat Povse prend la tête du plus grand détaillant de produits électroniques au Canada.

VANCOUVER, BC, le 19 mars 2025 /CNW/ - Best Buy Canada accueille Mat Povse comme nouveau président. Mat, un visage connu au sein de l'entreprise, accède à ce poste après un parcours impressionnant de 11 ans chez Best Buy Canada.

Avant d'être nommé président, Mat a occupé plusieurs rôles, le plus récent étant celui de vice-président principal, ventes au détail, Geek Squad et Best Buy Affaires. Dans ces fonctions, lui et son équipe ont géré des centaines de magasins, des milliers d'employés dévoués et des millions de clients satisfaits.

Au cours de son mandat chez Best Buy, Mat et ses équipes ont mené des initiatives transformatrices comme l'introduction de magasins à petite surface et le lancement des programmes d'Abonnement et d'Adhésion mensuelle de Best Buy Canada, ce qui a considérablement stimulé l'engagement des clients et des employés. Ses équipes ont également contribué à la croissance des catégories des appareils sans fil et du cinéma maison, en plus de mener l'expansion nationale des gros électroménagers chez Best Buy Canada.

La passion de Mat pour le contact humain, la résolution de problèmes et l'amélioration constante est dans sa nature, au-delà du travail. Il croit en la création d'un milieu de travail que tout le monde aime, en la valeur du temps et au plaisir tout en travaillant.

« C'est vraiment simple. La responsabilité nous revient de créer un lieu que nous aimons, de bien utiliser le temps des autres et de nous amuser en même temps. Il est formidable de faire partie d'une entreprise dont les valeurs s'appliquent au travail, mais aussi dans la vie en général. » affirme Mat.

La sélection de Mat pour le poste de président a suivi un processus rigoureux impliquant la participation et le vote du conseil d'administration, de la PDG et de l'équipe de direction des États-Unis. Il succède à Ron Wilson, qui a récemment pris sa retraite après une incroyable carrière de 34 ans au sein de l'entreprise.

À propos de Best Buy Canada

Magasins Best Buy Ltée est une filiale à part entière de Best Buy Co., Inc. (NYSE:BBY). L'entreprise est l'un des plus grands détaillants omnicanaux au Canada, et opère les marques Best Buy, Best Buy Mobile, Best Buy Express et Geek Squad (www.geeksquad.ca). Avec plus de 320 magasins Best Buy, Best Buy Mobile et Best Buy Express au pays, et un assortiment de produits en tous genres offerts sur BestBuy.ca, Best Buy est un chef de file en matière de commerce de détail total, répondant aux besoins des clients de magasiner à leur façon, quand et où ils le désirent. Best Buy Canada s'engage à avoir une présence positive dans la communauté grâce à des programmes et à des partenariats pour faire découvrir aux jeunes les technologies qui les aideront dans leur parcours scolaire. Pour plus de renseignements, visitez BestBuy.ca.

