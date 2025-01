15 écoles et équipes recevront du financement pour des technologies de pointe afin d'inspirer et motiver leurs élèves grâce à l'acquisition de nouvelles compétences technologiques

VANCOUVER, BC, le 30 janv. 2025 /CNW/ - Et si un monde de possibilités était à la portée des élèves de l'école secondaire de votre quartier? Imaginez. Best Buy Canada le plaisir d'annoncer les tout premiers gagnants de ses initiatives Bourses techno ado et Équipes techno ado, qui font partie du programme Horizon techno ado lancé récemment. 15 écoles secondaires et équipes de robotiques recevront des bourses visant à améliorer l'équité en matière de technologie pour les adolescents et adolescentes au pays.

Depuis plus de 15 ans, Best Buy s'engage à donner aux jeunes les moyens de rêver en grand grâce à la technologie. 4 millions de dollars de dons ont déjà été accordés à plus de 300 écoles partout au pays. Les initiatives Bourses techno ado et Équipes techno ado de Best Buy ont pour but d'aider les écoles secondaires et les équipes de robotiques canadiennes à intégrer de nouvelles technologies dans leurs salles de classe. Avoir accès aux plus récentes technologies augmente la motivation des élèves et les prépare à la réussite.

Les écoles bénéficiaires d'une Bourse techno ado recevront jusqu'à 10 000 $ en bourse pour s'équiper avec les plus récentes technologies, soutenir les besoins de base, les bibliothèques ou les cours du domaine des STIM. Les équipes de robotique sélectionnées pour les Équipes techno ado recevront pour leur part un portable de jeu m16 R2 de 16 po d'Alienware et une somme de 5000 $ destinée à l'achat d'équipement ou de matériel. Les deux initiatives sont offertes à l'échelle nationale. Les établissements bénéficiaires se trouvent partout au Canada :

Bourses techno ado :

Polyvalente Montignac (Lac-Mégantic, Québec)

École Gabriel-Le Courtois ( Sainte-Anne-des-Monts , Québec)

, Québec) Windermere Secondary School ( Vancouver , Colombie-Britannique)

, Colombie-Britannique) McNally High School ( Edmonton, Alberta )

( ) Portage Collegiate Institute (Portage la Prairie, Manitoba )

) Jarvis Collegiate Institute ( Toronto, Ontario )

) St. Joseph Secondary School ( Windsor, Ontario )

) Prince of Wales Collegiate ( Saint John's , Terre-Neuve-et- Labrador )

Équipes techno ado :

North Surrey Secondary ( Surrey , Colombie-Britannique)

, Colombie-Britannique) Mount Boucherie Secondary School ( Kelowna , Colombie-Britannique)

, Colombie-Britannique) BGC South East ( Kingston, Ontario )

) Humberview Secondary School ( Bolton, Ontario )

) St. Oscar Romero Catholic Secondary School ( Toronto, Ontario )

) St. Mary Catholic Secondary School ( Hamilton, Ontario )

) St. Mary's High School ( Owen Sound, Ontario )

« L'accès à la technologie est essentiel pour les jeunes d'aujourd'hui, mais de nombreuses salles de classe partout au Canada sont encore confrontées à des lacunes importantes en matière de ressources », explique Karen Arsenault, directrice de l'impact social de Best Buy Canada. « Les demandes de bourse ont été incroyablement inspirantes à lire. Elles étaient remplies de passion et de dévouement d'éducateurs qui s'efforcent de faire une différence dans le domaine des STIM. Pour certains élèves, ce financement créera des occasions qui les mettront sur un pied d'égalité. Pour d'autres, il leur ouvrira les portes d'expériences d'apprentissage dynamiques et innovantes qui peuvent façonner leur avenir. »

Pour en savoir plus sur le programme Horizon techno ado, visitez cette page : Horizon techno ado | Best Buy Canada.

