Le rapport d'analyse des tendances en pharmacie 2026 de TELUS Santé fait état d'obstacles persistants à l'innovation pharmaceutique et de pistes d'avenir alors que le secteur accélère la transformation numérique.

TORONTO, le 14 avril 2026 /CNW/ - TELUS Santé a publié aujourd'hui son rapport d'analyse des tendances en pharmacie 2026, qui montre comment l'intelligence artificielle (IA), l'intégration numérique et les modèles de vente directement aux consommateurs refaçonnent le secteur pharmaceutique et accélèrent la modernisation dans ce secteur. Le rapport met en lumière les cinq principales tendances pour 2026 : l'IA, l'automatisation, l'intégration numérique, la disponibilité des médicaments directement aux consommateurs et l'évolution des services pharmaceutiques. Ensemble, ces tendances transforment les activités des pharmacies grâce à une automatisation accrue, à un recours plus large aux soins numériques et à une meilleure interopérabilité des données.

« Alors qu'environ six millions de personnes au Canada n'ont pas accès à des soins primaires, les pharmacies deviennent de plus en plus une première ligne de soutien, a déclaré Ratcho Batchvarov, vice-président, Solutions pour les professionnels de la santé, TELUS Santé. Les pharmaciens assument de plus en plus de responsabilités dans le traitement des affections bénignes, le soutien aux maladies chroniques et les conseils aux patients. Nous devons donc nous concentrer sur l'adoption de systèmes qui prennent en charge ces soins et ce rythme de changement. La prochaine étape de la modernisation des pharmacies reposera sur des technologies fiables et des processus qui réduisent les obstacles, améliorent la coordination et permettent aux pharmaciens de consacrer davantage de temps aux soins prodigués aux patients. »

Le rapport révèle que 47 pour cent des pharmaciens mentionnent l'intégration de l'IA comme principal moteur du changement, mais que son adoption demeure faible, puisque seuls 3 pour cent d'entre eux utilisent actuellement des outils d'IA la plupart du temps. Cela met en évidence un fossé considérable entre la connaissance et la mise en œuvre de ces outils. Cependant, malgré les obstacles à leur adoption, comme le manque de fiabilité des résultats (62 pour cent) et les difficultés d'intégration au système (45 pour cent), les pharmaciens s'intéressent aux outils d'IA susceptibles de les aider à alléger leur charge administrative, à gagner en efficacité et en temps au quotidien, notamment l'automatisation des processus d'exécution d'ordonnances (72 pour cent), la détection d'interactions médicamenteuses (72 pour cent) et l'optimisation de la facturation et de l'adjudication (70 pour cent).

Voici quelques conclusions importantes du rapport de 2026 :

L'arrivée de versions génériques des médicaments GLP-1 accélérera la transformation numérique de la pharmacie : Les thérapies métaboliques utilisant des versions génériques des médicaments GLP-1, par exemple, accéléreront la transition vers des soins spécialisés, personnalisés, fondés sur le numérique. Les pharmacies traditionnelles sont confrontées à une concurrence croissante de la part des fabricants et des plateformes numériques qui développent des canaux de vente directement aux consommateurs, ce qui entraîne la nécessité de moderniser la pratique pharmaceutique.

Les thérapies métaboliques utilisant des versions génériques des médicaments GLP-1, par exemple, accéléreront la transition vers des soins spécialisés, personnalisés, fondés sur le numérique. Les pharmacies traditionnelles sont confrontées à une concurrence croissante de la part des fabricants et des plateformes numériques qui développent des canaux de vente directement aux consommateurs, ce qui entraîne la nécessité de moderniser la pratique pharmaceutique. L'exécution centralisée des ordonnances devient une infrastructure de base :

Vingt-deux pour cent des pharmaciens considèrent que l'exécution centralisée des ordonnances sera une tendance à forte incidence au cours des deux prochaines années. Les pharmaciens qui utilisent cette technologie en tirent différents avantages, comme la réduction des délais d'exécution (64 pour cent), la capacité de traiter un volume plus élevé (58 pour cent) et la possibilité de consacrer plus de temps à la prestation de services cliniques et de conseils (58 pour cent).

Vingt-deux pour cent des pharmaciens considèrent que l'exécution centralisée des ordonnances sera une tendance à forte incidence au cours des deux prochaines années. Les pharmaciens qui utilisent cette technologie en tirent différents avantages, comme la réduction des délais d'exécution (64 pour cent), la capacité de traiter un volume plus élevé (58 pour cent) et la possibilité de consacrer plus de temps à la prestation de services cliniques et de conseils (58 pour cent). L'interopérabilité et les soins numériques demeurent des occasions importantes :

Trente-neuf pour cent des pharmaciens affirment qu'ils n'utilisent jamais les outils de veille stratégique, alors que seuls 5 pour cent les utilisent quotidiennement, ce qui montre l'écart entre les données disponibles et les renseignements exploitables. En parallèle, 27 pour cent d'entre eux considèrent les ordonnances électroniques comme une tendance clé, et près d'un sur quatre considère les services virtuels et de télépharmacie comme des modèles de soins numériques qui continuent d'évoluer.

Trente-neuf pour cent des pharmaciens affirment qu'ils n'utilisent jamais les outils de veille stratégique, alors que seuls 5 pour cent les utilisent quotidiennement, ce qui montre l'écart entre les données disponibles et les renseignements exploitables. En parallèle, 27 pour cent d'entre eux considèrent les ordonnances électroniques comme une tendance clé, et près d'un sur quatre considère les services virtuels et de télépharmacie comme des modèles de soins numériques qui continuent d'évoluer. Une technologie conçue sur mesure est essentielle à l'exploitation d'une pharmacie : Les outils d'IA destinés spécifiquement aux pharmacies et aux tâches commerciales et administratives affichent un taux d'efficacité de 55 à 75 pour cent, contre 38 pour cent pour les outils d'IA génériques, ce qui souligne la nécessité de disposer de solutions adaptées au secteur pharmaceutique dans le domaine de l'innovation fondée sur l'IA.

« Les progrès technologiques et la disponibilité de nouveaux médicaments accélèrent la mise en place de nouveaux modèles de services pharmaceutiques. L'administration de thérapies métaboliques génériques nécessite un soutien individualisé, qui va du soutien virtuel aux services de préparation magistrale ainsi qu'à des services plus personnalisés et fondés sur le numérique, a ajouté M. Batchvarov. Cela place la barre plus haut pour l'ensemble du secteur et confirme à quel point l'interconnexion des données, l'optimisation des processus de travail et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle sont essentielles. »

Basé sur un sondage mené auprès de plus de 150 pharmaciens de détail au Canada, le rapport souligne également à quel point l'exécution centralisée des ordonnances, l'interopérabilité et les modèles de soins numériques sont de plus en plus interconnectés. Au cours des cinq prochaines années, les pharmaciens s'attendent à ce que les modèles d'exécution centralisée des ordonnances jumelés à l'automatisation et à l'IA améliorent leur efficacité et leur rapidité (70 pour cent) et qu'ils leur permettent de se concentrer davantage sur les services cliniques (61 pour cent).

Les résultats du rapport serviront à éclairer les discussions à la prochaine Conférence annuelle de TELUS Santé, au cours de laquelle les acteurs de la santé se pencheront sur les soins connectés, les tendances en matière de pharmacie et d'innovation pharmacologique, la gestion centralisée des ordonnances, l'interopérabilité, les modèles de soins numériques et les flux de travail optimisés par l'IA qui transforment le rôle des pharmacies dans le système de santé en évolution du Canada.

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