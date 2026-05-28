En proposant des économies annuelles de plus de 400 $ - qui comprennent des partenariats déterminants avec Skip et Turo ainsi qu'un accès à Mes Soins TELUS Santé et à Mon Animal TELUS Santé -, TELUS établit la nouvelle norme d'excellence en matière de récompenses qu'aucun autre fournisseur canadien ne peut égaler.

VANCOUVER, BC, le 28 mai 2026 /CNW/ - Le programme TELUS Privilèges établit une nouvelle norme de fidélisation de la clientèle grâce à de nouvelles améliorations majeures qui offrent aux Canadiens plus d'avantages, plus d'économies et plus de valeur au quotidien. À partir d'aujourd'hui, tous les membres de TELUS Privilèges ont accès à un éventail élargi d'avantages en matière de santé, de voyage, de divertissement et de mode de vie d'une valeur annuelle de plus de 400 $ - simplement parce qu'ils sont clients de TELUS. Cet engagement envers ses membres a été reconnu par le milieu mondial de la reconnaissance, avec trois premières places aux prix Loyalty360 2026, y compris le prix Marque 360 degrés. La gamme élargie d'avantages exclusifs maintenant offerts à tous les membres comprend :

Nouveaux avantages de TELUS : Accès gratuit à une séance de consultation virtuel dans l'application Mes Soins TELUS Santé (valeur pouvant atteindre 120 $) et à une consultation vétérinaire gratuite dans l'application Mon Animal TELUS Santé (valeur annuelle de 40 $), ce qui facilite l'accès aux soins pour eux-mêmes et leurs animaux de compagnie.

Nouveaux avantages de partenaires : Économies quotidiennes grâce à de nouveaux partenariats avec Skip et Turo. Parmi les avantages offerts, mentionnons un abonnement d'un an gratuit à Skip+ assorti de frais de livraison de 0 $ pour presque toutes les commandes, d'offres exclusives pour les membres et des économies potentielles de centaines de dollars par année grâce au réseau de livraison canadien de Skip. Les membres peuvent aussi prendre la route cet été grâce à un crédit unique de 50 $ applicable à une location de voiture sur Turo.

« Le programme TELUS Privilèges repose sur la conviction que nos clients méritent plus, a déclaré Zainul Mawji, vice-présidente exécutive et présidente, TELUS Solutions consommateurs. Nous cherchons constamment de nouvelles façons d'améliorer le programme et de procurer plus d'avantages, d'économies et d'expériences qui comptent pour les Canadiens, et ces dernières améliorations sont le reflet direct de cet engagement. Ces récompenses s'ajoutent à ce dont les clients de TELUS profitent déjà : la technologie Internet la plus fiable au Canada et le réseau mobile le plus primé au Canada, avec une facturation transparente et des prix stables à long terme. C'est notre façon de vous remercier d'avoir choisi TELUS. »

TELUS Privilèges est un programme de fidélisation primé au Canada, qui propose une expérience par niveau visant à récompenser les clients pour leur fidélité. À mesure que les membres progressent dans les niveaux Violet, Or, Platine et Diamant, ils ont accès à des avantages de plus en plus exclusifs et à une valeur accrue au quotidien. Les clients qui s'inscrivent au programme TELUS Privilèges avec un service TELUS admissible font partie du niveau Violet et ont accès à un nombre croissant d'avantages, d'économies et d'expériences dès le premier jour. Les membres peuvent accéder aux niveaux Or, Platine et Diamant en ajoutant des services TELUS admissibles, comme les services mobiles, Internet, Télé OPTIK et Maison connectée.

Pour en savoir plus sur le programme TELUS Privilèges, telus.com/privileges.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications exerçant ses activités dans plus de 45 pays et un chef de file mondial grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 21 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe destinés aux consommateurs, aux entreprises et au secteur public. TELUS est déterminée à exploiter le potentiel de sa technologie pour générer des retombées remarquables sur le plan humain. TELUS se fait un devoir d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore la vie d'environ 170 millions de personnes réparties au sein de 200 pays et territoires grâce à ses technologies novatrices en matière de médecine préventive et de mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans l'expérience client numérique et dans les transformations numériques axées sur l'avenir génératrices de valeur pour sa clientèle mondiale. Guidée par sa philosophie solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons », TELUS continue d'investir dans des initiatives qui favorisent l'éducation, la santé et le mieux-être des collectivités. En 2023, nous avons lancé le programme de bourses d'études TELUS, qui vise à offrir à tous les jeunes au Canada désireux de faire des études postsecondaires la possibilité de le faire. À ce jour, le programme a permis de distribuer plus de 6 millions de dollars en bourses à 2 000 étudiants, et ce n'est qu'un début. Depuis 2000, TELUS ainsi que les membres de son équipe en poste et retraités ont à ce jour contribué à la collectivité à hauteur de 1,85 milliard de dollars par des dons d'argent, de temps, de produits et services, et divers programmes, ayant notamment effectué 2,5 millions de jours de bénévolat, ce qui a valu à TELUS d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus, consultez telus.com ou suivez @Darren_Entwistle sur Instagram.

Pour obtenir des précisions, communiquez avec :

Camille Grenier

Relations publiques de TELUS

[email protected]

SOURCE TELUS Communications Inc.