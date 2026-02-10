L'accord stratégique annoncé lors du Dubai World Health Expo 2026 réunit une expertise mondiale en matière de soins de santé et l'innovation numérique en santé afin d'explorer de nouvelles solutions complètes axées sur le bien-être de la main-d'œuvre.

ABU DHABI, United Arab Emirates et VANCOUVER, BC, le 10 févr. 2026 /CNW/ - Abu Dhabi Health Data Services (ADHDS), filiale du groupe M42, et TELUS Santé , ont annoncé un accord stratégique pour lancer de nouvelles solutions personnalisées de bien-être des employés aux Émirats arabes unis qui combinent le bien-être, la médecine de précision et l'innovation en matière de soins de santé propulsés par l'IA. Dans le cadre de la mission de M42 de faire passer la santé des soins réactifs aux soins prédictifs et personnalisés à grande échelle, ADHDS collaborera avec TELUS Santé à la mise sur pied d'un programme d'aide aux employés (PAE) qui comprend actuellement plus de 40 modules portant sur le soutien émotionnel, le soutien relatif aux modes de vie et le soutien en matière de bien-être. Offert dans les langues locales pour une expérience utilisateur optimale, le PAE favorisera la concentration en milieu de travail et réduira les taux d'absentéisme tout en offrant aux employeurs des améliorations mesurables en matière de productivité et de mobilisation.

« En combinant l'expertise mondiale de TELUS Santé avec les capacités de santé numérique d'ADHDS de M42, nous proposons un programme d'aide aux employés propulsé par l'IA véritablement transformateur et adapté aux besoins des employés des Émirats arabes unis », a déclaré Kareem Shahin, chef de la direction, Plateforme de solutions numériques en santé, et chef des services numériques du groupe M42. « Cette solution est conçue pour favoriser un environnement de santé et de bien-être où les gens peuvent s'épanouir, contribuant ainsi à des collectivités plus saines et plus résilientes. »

ADHDS et TELUS Santé exploreront également le développement de solutions d'IA de prochaine génération afin d'accroître l'efficacité et l'accès aux soins, et de faire progresser la médecine de précision pour des traitements personnalisés de soins de santé et des interventions préventives précoces pour les employés.

« Les Émirats arabes unis et la région connaissent une transformation fondamentale dans la façon dont les organisations abordent le bien-être des employés », a déclaré Mohamed El-Demerdash, président de TELUS Santé. « Notre accord avec ADHDS de M42 nous permet de faire partie de cette transformation et d'explorer comment nos solutions de pointe et nos services de soutien renommée mondiale en matière de santé mentale peuvent aider les employeurs et leurs employés. De plus, grâce à l'expertise numérique d'ADHDS de M42, nous avons le potentiel d'offrir des services de bien-être à grande échelle, tout en respectant le contexte culturel unique de la région. »

ADHDS propose une solide gamme de solutions, notamment Malaffi, le premier central d'information sur la santé de la région, ainsi que Sahatna, plateforme d'ordonnances électroniques, Shafafiya et des plateformes d'hôpitaux virtuels déployés à l'international. S'appuyant sur cette infrastructure numérique, l'offre de services de bien-être d'ADHDS bénéficiera d'une technologie de santé évolutive, intégrée et sécurisée, permettant d'obtenir des résultats mesurables pour les employeurs et les employés à l'échelle des Émirats arabes unis et de la région.

Ensemble, les organisations ont une occasion unique de conjuguer infrastructure numérique, innovation en matière d'IA et expertise clinique pour renforcer les soins de santé aux Émirats arabes unis et dans la région, afin de bâtir des systèmes de santé plus résilients et des collectivités plus saines.

À propos de M42

M42 est un chef de file en matière de solutions de santé mondiales propulsées par l'IA, la technologie et la génomique pour faire progresser l'innovation dans le secteur de la santé pour les gens et la planète. Ayant son siège social à Abu Dhabi, M42 combine ses installations spécialisées à la fine pointe de la technologie avec des solutions de santé intégrées telles que la génomique et les biobanques, et exploite des technologies de pointe pour fournir des soins précis, préventifs et prédictifs, afin de perturber de manière significative les modèles traditionnels de soins de santé et de créer une incidence positive sur la vie à l'échelle mondiale.

Fondée en 2023, à la suite de la fusion de G42 Healthcare et de Mubadala Health, M42 compte plus de 480 établissements dans 26 pays et plus de 20 000 employés. M42 comprend des fournisseurs de soins de santé renommés, dont la Cleveland Clinic à Abu Dhabi, le Danat Al Emarat, Diaverum, l'Imperial College London Diabetes Centre, l'hôpital Sheikh Sultan bin Zayed et l'hôpital ophtalmologiques Moorfields à Abu Dhabi. Outre la gestion du Programme Génome Émirati, M42 dirige la Biobanque d'Abu Dhabi et Abu Dhabi Health Data Services (ADHDS), une entreprise mondiale dans le domaine des soins de santé propulsés par la technologie qui exploite Malaffi.

Abu Dhabi Health Data Services LLC (ADHDS)

Abu Dhabi Health Data Services (ADHDS) de M42 est une entreprise de premier plan spécialisée dans les solutions en matière de soins de santé numériques, servant de catalyseur stratégique pour faire progresser l'écosystème des soins de santé à Abu Dhabi et au-delà. ADHDS contribue à l'essor de la santé grâce à des moyens numériques en promouvant des solutions innovantes pour améliorer la qualité des soins, élargir l'accès au services, optimiser les coûts et accroître l'efficacité aux échelles nationale, régionale et mondiale. En exploitant la puissance des données et des technologies, ADHDS impulse une transformation profonde dans l'écosystème des soins de santé et crée des retombées durables dans les communautés qu'elle sert.

ADHDS a été fondée en 2018 dans le cadre d'un partenariat public-privé avec le ministère de la Santé d'Abu Dhabi pour créer et exploiter Malaffi, le central révolutionnaire d'information sur la santé d'Abu Dhabi. Suite au succès de Malaffi comme l'un des centraux d'information sur la santé les plus rapides et les plus avancés au monde, ADHDS est réputée pour avoir mené à bien d'importants projets de transformation des soins de santé numériques à l'échelle nationale, agissant comme lien essentiel entre les organismes de réglementation, les gouvernements, les fournisseurs de soins de santé, les sociétés biopharmaceutiques et les communautés de patients. ADHDS est une filiale de M42, un chef de file mondial dans le secteur de la santé qui est propulsé par l'intelligence artificielle et les technologies afin de transformer les soins pour tous.

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé habilite les gens à vivre en meilleure santé et aide les organisations à créer des milieux de travail plus productifs et axés sur le bien-être grâce à son leadership mondial en technologie des soins de santé. Présent dans plus de 200 pays et territoires, nous soutenons plus de 160 millions de personnes à chaque étape de leur parcours vers le bien-être physique, mental et financier.

Notre approche intégrée connecte l'ensemble de l'écosystème des soins de santé : des programmes complets axés sur le bien-être au travail, des soins préventifs personnalisés et empreints de compassion, ainsi que l'infrastructure technologique sur laquelle s'appuient quotidiennement les professionnels de la santé et les payeurs. Cela permet de créer des parcours de soins fluides offrant un soutien adaptés aux réalités régionales et tenant compte des spécificités de genre, là où et quand les gens en ont le plus besoin.

Grâce à nos analyses de données et à nos recherches exclusives, nous réinventons les soins de santé en misant sur des interventions précoces et des approches adaptées aux réalités culturelles afin que les personnes et les organisations puissent s'épanouir. Suivez-nous dans notre mission de devenir l'entreprise de bien-être la plus fiable au monde : telussante.com

