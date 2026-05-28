Cette distinction souligne le leadership transformationnel de M. Entwistle et les investissements de 70 milliards de dollars faits par TELUS en Colombie-Britannique depuis 2000 pour favoriser la connectivité, l'innovation numérique et la croissance économique dans toute la province.

VANCOUVER, BC, le 28 mai 2026 /CNW/ - TELUS annonce que son président et chef de la direction, Darren Entwistle, a été intronisé au BC Innovators Hall of Fame de 2026, un honneur qui souligne le travail des chefs de file visionnaires dont les contributions ont aidé à façonner et à renforcer l'écosystème d'innovation et de technologie de la Colombie-Britannique. Cette distinction célèbre le leadership transformationnel de M. Entwistle et son engagement de longue date envers l'innovation, la connectivité et la croissance économique en Colombie-Britannique et partout au Canada.

« La Colombie-Britannique a joué un rôle fondamental dans le parcours de TELUS au cours des 26 dernières années, alors que nous sommes passés d'une entreprise de télécommunications régionale à un innovateur technologique de premier plan doté d'une portée internationale, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Je suis profondément honoré de recevoir cette reconnaissance de la part de BC Tech. Elle reflète la passion extraordinaire, le dévouement et la culture axée sur les objectifs de nos membres d'équipe, dont l'engagement envers l'innovation continue de créer des résultats sociaux et économiques significatifs pour les Canadiens. Depuis 2000, TELUS a investi 294 milliards de dollars au Canada, dont 70 milliards de dollars rien qu'en Colombie-Britannique, pour bâtir des réseaux à large bande de calibre mondial, faire progresser l'innovation en santé préventive et en agriculture de précision, renforcer l'économie numérique du Canada et soutenir les communautés dans le besoin grâce à la culture bienveillante de TELUS. Il est important de noter que nous continuons d'investir audacieusement dans l'avenir de la Colombie-Britannique par l'intermédiaire d'initiatives transformationnelles dans les domaines des capacités d'IA responsable, de la durabilité environnementale, du logement abordable et de l'inclusion numérique. De plus, grâce aux investissements de TELUS Capital de risque mondial, nous avons bâti un portefeuille d'un milliard de dollars composé d'entreprises technologiques entrepreneuriales qui stimulent l'innovation dans les domaines de la santé, de l'agriculture, des télécommunications et de la cybersécurité. Ensemble, nous aidons la Colombie-Britannique à demeurer à l'avant-garde de l'innovation et de la compétitivité mondiales tout en créant un futur meilleur pour les générations à venir. »

Au cours des 26 dernières années et sous la direction de M. Entwistle, TELUS s'est transformée, passant d'un fournisseur de télécommunications régional à une entreprise technologique de calibre mondial dont les activités couvrent la connectivité numérique, les soins de santé, l'agriculture, l'expérience client, la sécurité et l'infrastructure d'intelligence artificielle. Tout au long de cette transformation, TELUS a maintenu un engagement profond envers la Colombie-Britannique en y réalisant des investissements importants sur les plans commercial et social, et l'entreprise a récemment annoncé son intention d'investir 15 milliards de dollars dans la province d'ici 2030 pour améliorer la connectivité, soutenir le leadership canadien en matière d'IA et stimuler la croissance économique.

Les principales réalisations en Colombie-Britannique sous la direction de Darren Entwistle sont les suivantes :

Depuis 2000, TELUS a investi 70 milliards de dollars en Colombie-Britannique et 294 milliards de dollars au Canada pour améliorer et étendre ses réseaux à large bande de calibre mondial, favorisant la connectivité, l'innovation, la durabilité et la croissance économique partout au Canada. Aujourd'hui, le réseau 5G de TELUS rejoint plus de 90 % des Canadiens et son réseau PureFibre relie 3,7 millions de foyers et d'entreprises.

Dans le cadre de son programme de retrait du cuivre, rendu possible par le déploiement étendu de la fibre et par son engagement envers la carboneutralité, TELUS a entrepris une démarche d'« urban mining », récupérant plus de 4 600 tonnes de cuivre et permettant une réduction de 9 300 tonnes d'émissions de GES, soit l'équivalent du retrait de près de 2 000 voitures des routes pendant un an.

Dans le cadre de l'initiative TELUS Living, TELUS aide à résoudre les problèmes de disponibilité et d'abordabilité des logements en transformant des immeubles de centraux, devenus redondants grâce au déploiement de la fibre de TELUS, en complexes résidentiels locatifs construits à cette fin.

TELUS déploie l'une des infrastructures d'IA les plus importantes et les plus durables au monde avec trois installations avancées en Colombie-Britannique, dont un centre de données d'IA à Kamloops et deux installations prévues à Vancouver.

Au cours des 26 dernières années, TELUS a bâti un portefeuille TELUS Capital de risque mondial d'un milliard de dollars, soutenant des entrepreneurs innovants et des petites entreprises partout dans la province.

Depuis 2000, TELUS et les membres de son équipe ont versé plus de 1,8 milliard de dollars à l'échelle mondiale à des programmes sociaux novateurs, y compris pour soutenir des communautés partout en Colombie-Britannique.

Grâce aux programmes Internet pour l'avenir, Mobilité pour l'avenir et Technologies pour l'avenir, complétés par TELUS Averti, TELUS a aidé à combler le fossé numérique pour plus de 204 000 personnes en Colombie-Britannique tout en contribuant à leur sécurité en ligne.

Depuis 2018, Santé pour l'avenir de TELUS a soutenu plus de 145 000 consultations pour des personnes défavorisées de la Colombie-Britannique grâce à 17 cliniques mobiles technologiques fondées par TELUS.

TELUS a investi plus de 12,6 millions de dollars dans la communication narrative et les créateurs émergents de la Colombie-Britannique par l'intermédiaire de STORYHIVE et des productions originales de TELUS.

La Fondation TELUS pour un futur meilleur a lancé la Bourse d'études TELUS en 2023. Ce programme a déjà soutenu 300 bourses d'études en Colombie-Britannique afin d'appuyer la prochaine génération d'innovateurs dans la province.

Établi par BC Tech en 2023, le BC Innovators Hall of Fame honore les chefs de file dont la vision, le leadership et l'innovation ont eu un effet durable sur l'économie et le secteur des technologies de la Colombie-Britannique. Les personnes intronisées sont reconnues pour leur contribution à l'innovation, à la promotion de la croissance économique et au positionnement de la Colombie-Britannique en tant que plaque tournante de l'innovation concurrentielle à l'échelle mondiale.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés portant sur des événements et des plans futurs, y compris des énoncés portant sur le montant des investissements prévus par TELUS ainsi que sur les projets et investissements précis que nous chercherons à mener à bien d'ici 2030. Ces énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses, y compris des hypothèses sur l'évolution de la situation économique et les stratégies économiques privilégiées. Les lecteurs sont informés qu'ils ne doivent pas s'y fier indûment, car il existe un risque considérable que les résultats réels varient sensiblement de ces énoncés prospectifs, notamment en raison des risques liés aux décisions et aux faits nouveaux en matière de réglementation, de l'environnement concurrentiel dans lequel nous évoluons, et de nos résultats opérationnels et financiers.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont assujettis à une mise en garde et sont publiés sous réserve des hypothèses, des conditions et des facteurs de risque décrits en détail dans le rapport de gestion annuel 2025 et le rapport de gestion du premier trimestre 2025 de TELUS, qui sont intégrés par renvoi aux présentes, ainsi que dans d'autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR+ à sedarplus.ca) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Ces énoncés décrivent les attentes de TELUS et s'appuient sur nos hypothèses à la date de publication du présent communiqué; ils sont donc sujets à changer. Ces énoncés sont présentés conformément aux dispositions d'exonération prévues dans les lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Sauf si la loi l'exige, TELUS n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T) (NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial œuvrant dans plus de 45 pays avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et plus de 21 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore près de 170 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans la création de valeur pour les clients mondiaux grâce à son offre d'expériences numériques et de transformations numériques axées sur l'avenir. Guidée par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS investit de façon continue dans des initiatives qui soutiennent l'éducation, la santé et le mieux-être communautaire. Le programme de bourses d'études TELUS lancé en 2023 visant à rendre l'éducation postsecondaire accessible aux jeunes du pays qui souhaitent poursuivre leurs études a permis de distribuer plus de 6 millions de dollars en bourses à 2 000 étudiants à ce jour. Depuis 2000, TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,85 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,5 millions de jours de bénévolat, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus, visitez telus.com ou suivez @Darren_Entwistle sur Instagram.

Pour obtenir des précisions, communiquez avec :

Jacinthe Beaulieu

Relations médiatiques de TELUS

[email protected]

SOURCE TELUS Communications Inc.