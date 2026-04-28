Le Rapport 2026 sur les tendances des médicaments de TELUS Santé montre qu'un seul médicament contre une maladie rare coûte jusqu'à 600 000 $ par année, que la version générique d'Ozempic coûtera 35 % de moins et qu'une petite proportion de 2 % des demandeurs représente un tiers des dépenses totales en médicaments privés.

TORONTO, le 28 avril 2026 /CNW/ - Le Rapport 2026 sur les tendances et références canadiennes en matière de consommation de médicament de TELUS Santé, publié aujourd'hui lors de la conférence annuelle de TELUS Santé, révèle qu'une hausse de l'utilisation des régimes privés d'assurance médicaments entraîne une augmentation marquée des thérapies spécialisées coûteuses, créant ainsi des occasions et des pressions financières pour les promoteurs de régime. Parmi les principales constatations, une nouvelle génération de thérapies à coût ultraélevé, comme le Trikafta et l'Ultomiris, transforme le risque des régimes, et l'arrivée imminente de l'Ozempic générique devrait modifier l'une des plus importantes catégories de médicaments.

« Les données de cette année montrent un système sous pression productive. Plus de personnes au Canada utilisent leur régime d'assurance médicaments et accèdent à des traitements qui étaient inaccessibles il y a quelques années », a déclaré Vicky Lee, pharmacienne et directrice, Services de conseil en pharmacie et services professionnels, TELUS Santé. « L'arrivée du Zepbound et la disponibilité de l'Ozempic générique stimuleront la croissance continue de la catégorie de la gestion du poids, parallèlement à l'augmentation des thérapies spécialisées. Cependant, les pressions sur les coûts qui en résultent soulignent la nécessité pour les promoteurs de régime, les assureurs et les conseillers de mettre en œuvre une gestion des risques robuste pour assurer la durabilité à long terme des régimes d'assurance médicaments. »

La tension croissante pour les promoteurs de régime à offrir un accès à des innovations médicales qui changent la vie tout en assurant la durabilité des régimes privés d'assurance médicaments est justifiée. L'année dernière, les médicaments spécialisés ont représenté 33,9 % des dépenses totales en médicaments admissibles, bien que seulement 2,1 % des demandeurs les aient utilisés. La hausse continue des médicaments à coût ultraélevé a représenté 5,2 % des dépenses totales en médicaments admissibles en 2025. Le Trikafta (elexacaftor, tézacaftor et ivacaftor), une thérapie révolutionnaire pour la fibrose kystique, a dominé cette catégorie à hauteur d'environ 300 000 $ par année, représentant 47,7 % des dépenses admissibles. L'Ultomiris (ravulizumab), utilisé pour les troubles sanguins rares et les maladies neuromusculaires, s'est classé deuxième avec un coût pouvant atteindre 600 000 $ par année. Le nombre de demandeurs utilisant des médicaments à coût ultraélevé a augmenté de 12,2 % en 2025. Bien qu'ils soient utilisés par seulement 0,03 % des demandeurs, cette catégorie a enregistré un montant admissible annuel moyen par demandeur atteignant 190 446,32 $.

Parmi les principales conclusions du rapport 2026 figurent les suivantes :

Plus de personnes au Canada utilisent leur régime d'assurance médicaments : 61,8 % des membres assurés ont présenté au moins une demande de règlement en 2025, comparativement à 58,7 % en 2023. Le nombre moyen de demandes par demandeur est demeuré stable à 12,2, tandis que le montant admissible annuel moyen par demandeur est passé à 1 079,04 $, comparativement à 1 036,67 $ en 2024.

61,8 % des membres assurés ont présenté au moins une demande de règlement en 2025, comparativement à 58,7 % en 2023. Le nombre moyen de demandes par demandeur est demeuré stable à 12,2, tandis que le montant admissible annuel moyen par demandeur est passé à 1 079,04 $, comparativement à 1 036,67 $ en 2024. La gestion du poids a grimpé de six positions pour se classer au 11 e rang parmi toutes les catégories de médicaments : La catégorie a connu une croissance de 61,0 % en 2025 (après une croissance de 104,0 % en 2024) et a représenté 2,5 % des dépenses totales en médicaments admissibles. Deux nouveaux développements stimuleront la croissance en 2026 : Le Zepbound (tirzépatide), capable de réduire le poids corporel jusqu'à 20 %, est devenu disponible en juillet 2025 et devrait rapidement gagner des parts de marché. L'Ozempic générique est attendu vers la fin de 2026 à un prix correspondant à environ 35 % du prix courant, ce qui entraînera une baisse des coûts annuels de 1 500 $ à 6 100 $ à 500 $ à 2 100 $.

La catégorie a connu une croissance de 61,0 % en 2025 (après une croissance de 104,0 % en 2024) et a représenté 2,5 % des dépenses totales en médicaments admissibles. Deux nouveaux développements stimuleront la croissance en 2026 : Les troubles cutanés passent au deuxième rang : Les troubles cutanés ont dépassé les maladies inflammatoires pour atteindre la deuxième place (9,9 % des dépenses totales), portés par les produits biologiques Dupixent et Skyrizi qui deviennent des thérapies de première intention pour la dermatite atopique et le psoriasis. La catégorie a enregistré une croissance de 13,6 % du montant admissible en 2025 et le coût annuel moyen par demandeur a augmenté de 14,2 %.

Les troubles cutanés ont dépassé les maladies inflammatoires pour atteindre la deuxième place (9,9 % des dépenses totales), portés par les produits biologiques Dupixent et Skyrizi qui deviennent des thérapies de première intention pour la dermatite atopique et le psoriasis. La catégorie a enregistré une croissance de 13,6 % du montant admissible en 2025 et le coût annuel moyen par demandeur a augmenté de 14,2 %. L'adoption des médicaments biosimilaires s'accélère : 67,4 % des demandeurs de produits biologiques ont utilisé un médicament biosimilaire à moindre coût en 2025, comparativement à 44,6 % en 2023, ce qui révèle une augmentation de 51 % en deux ans. Les médicaments génériques ont atteint 70,8 % de toutes les demandes de règlement.

67,4 % des demandeurs de produits biologiques ont utilisé un médicament biosimilaire à moindre coût en 2025, comparativement à 44,6 % en 2023, ce qui révèle une augmentation de 51 % en deux ans. Les médicaments génériques ont atteint 70,8 % de toutes les demandes de règlement. La main-d'œuvre vieillissante du Canada entraîne des dépenses disproportionnées : Si la cohorte des demandeurs âgés de 45 à 64 ans représente 38,5 % de l'ensemble des demandeurs, elle compte pour 56,4 % des dépenses totales admissibles, ce qui indique un point de pression structurel pour les promoteurs de régime.

Si la cohorte des demandeurs âgés de 45 à 64 ans représente 38,5 % de l'ensemble des demandeurs, elle compte pour 56,4 % des dépenses totales admissibles, ce qui indique un point de pression structurel pour les promoteurs de régime. L'assurance médicaments nationale transforme le paysage : La Loi sur l'assurance médicaments du Canada pour les médicaments contre le diabète est entrée en vigueur en octobre 2024, le Manitoba et l'Île-du-Prince-Édouard ayant lancé des programmes en 2025 et la Colombie-Britannique, en mars 2026. À mesure que d'autres provinces se joindront au programme, l'exposition des régimes privés aux médicaments contre le diabète, qui est actuellement la catégorie numéro un à 13,2 % des dépenses, devrait diminuer.

La Loi sur l'assurance médicaments du Canada pour les médicaments contre le diabète est entrée en vigueur en octobre 2024, le Manitoba et l'Île-du-Prince-Édouard ayant lancé des programmes en 2025 et la Colombie-Britannique, en mars 2026. À mesure que d'autres provinces se joindront au programme, l'exposition des régimes privés aux médicaments contre le diabète, qui est actuellement la catégorie numéro un à 13,2 % des dépenses, devrait diminuer. Le Canada atlantique a connu le taux de croissance le plus élevé : Le Canada atlantique a rapporté un montant admissible annuel moyen par demandeur de 5,5 %, comparativement à 4,1 % à l'échelle nationale et à un creux de 3,5 % dans l'Ouest canadien. L'écart entre les médicaments spécialisés à coût élevé et les médicaments traditionnels est le plus élevé au Canada atlantique, ce qui fait que la région surpasse la croissance nationale des coûts.

« Une conception de régime fondée sur des preuves est essentielle », ajoute Mme Lee. « La convergence des thérapies à coût ultraélevé, d'un marché de la gestion du poids en pleine maturation et de la disponibilité des médicaments génériques signifie qu'une approche réfléchie, qui tient compte à la fois de la conjugaison complexe des coûts, des innovations médicales et des politiques régionales, est nécessaire pour continuer à soutenir les besoins en soins de santé en évolution des personnes au Canada. »

Principales constatations provinciales :

Des différences régionales façonnées par les politiques publiques : Les pratiques de délivrance pour trente jours au Québec entraînent la fréquence de demandes de règlement la plus élevée au pays (17,5 demandes par personne), ce qui se traduit par un coût par demande plus faible, mais aussi par le coût annuel total par demandeur le plus élevé, soit 1 355,25 $. Les régimes d'assurance médicaments universels en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et au Manitoba maintiennent le coût annuel moyen de l'Ouest canadien à 787,41 $, soit près de 42 % de moins qu'au Québec.

Le marché des produits spécialisés du Québec prend de l'expansion : La province a mené le pays pour la croissance du coût par demande en 2025 (4,2 % contre 3,2 % à l'échelle nationale), propulsée par une répartition changeante des médicaments spécialisés. Toutefois, un taux d'utilisation stable aide à maintenir la croissance régionale globale conforme aux moyennes nationales.

La province a mené le pays pour la croissance du coût par demande en 2025 (4,2 % contre 3,2 % à l'échelle nationale), propulsée par une répartition changeante des médicaments spécialisés. Toutefois, un taux d'utilisation stable aide à maintenir la croissance régionale globale conforme aux moyennes nationales. Les médicaments spécialisés et l'utilisation des régimes privés augmentent dans l'Ouest : L'Ouest canadien a connu la croissance la plus rapide de la part des médicaments spécialisés, augmentant de 3,9 % en 2025 (comparativement à 3,7 % à l'échelle nationale) après une hausse importante de 8,4 % en 2024 (comparativement à 4,8 % à l'échelle nationale).

La conférence annuelle de TELUS Santé, qui rassemble les principaux acteurs des secteurs des soins de santé, de l'assurance et des avantages sociaux, présente le Rapport 2026 sur les tendances des médicaments comme pierre angulaire. Cette année, la conférence innove avec une approche globale des soins de santé connectés, englobant les secteurs de la pharmacie, des médecins et de la santé publique, tout en réaffirmant notre engagement envers les solutions d'avantages sociaux. Analysant les données de plus de 15 millions de personnes assurées au Canada et les tendances remontant à 2008, le rapport témoigne de l'engagement de TELUS Santé à offrir des solutions axées sur les données et la technologie qui s'adaptent aux environnements changeants, renforçant ainsi les liens entre les professionnels de la santé, les assureurs et les collectivités qu'ils servent.

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