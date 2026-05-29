Les clients nouveaux et actuels auront automatiquement accès à des vitesses 5G plus rapides pouvant atteindre 1 Gbit/s sur le réseau le plus joyeux au Canada

TORONTO, le 29 mai 2026 /CNW/ - Koodo aide les clients à rester connectés en leur donnant accès à des vitesses 5G supérieures sans frais supplémentaires et sans changement de forfait. Les nouveaux clients qui possèdent un appareil compatible avec la 5G profiteront immédiatement de vitesses ultrarapides pouvant atteindre 1 Gbit/s avec tous les forfaits Choisissez-votre-extra de Koodo. Ainsi, ils pourront sans problème regarder du contenu en continu, naviguer, jouer et rester connectés à ce qui compte le plus sur le réseau le plus primé au pays. De plus, avec les forfaits Choisissez-votre-extra de Koodo, les clients peuvent personnaliser leur forfait téléphonique avec une option gratuite de leur choix, comme Voyagez connecté - É.-U. de 3 jours, Voyagez connecté - International de 3 jours, Données reportées ou Messagerie vocale supérieure.

« Koodo s'est toujours efforcée d'offrir aux clients un réseau fiable et une grande valeur, indique Dan Quick, vice-président, Marketing et croissance des solutions mobiles, TELUS. En offrant à nos clients des vitesses 5G supérieures sans frais supplémentaires, nous aidons les Canadiens à rester connectés grâce à une meilleure expérience réseau et à passer à la joie sans avoir à changer de forfait. »

Les clients actuels ayant un appareil compatible avec le réseau 5G avec un forfait Choisissez-votre-extra profiteront aussi de vitesses 5G supérieures, allant jusqu'à 1 Gbit/s, grâce à une mise à niveau automatique des vitesses qui devrait être effectuée au cours des six prochains mois. Les clients qui n'ont pas d'appareil compatible avec la 5G continueront de profiter de l'accès au réseau 4G LTE de Koodo et pourront passer à un appareil compatible avec la 5G en tout temps. Pour en savoir plus, visitez koodo.com.

À propos de Koodo

Koodo est le réseau le plus joyeux au Canada, qui permet aux clients de rester connectés d'un océan à l'autre grâce à nos réseaux 5G et 4G LTE primés. Ce qui nous différencie? Nous faisons tout notre possible pour que nos clients soient vraiment heureux. Il n'y a pas de contrat à durée déterminée ni de frais cachés pour votre service de téléphonie et d'Internet résidentiel, vous avez accès à une grande sélection de contenu vidéo en continu, ainsi qu'à des options en Libre-service vous permettant de changer de forfait quand vous le souhaitez, sans frais. À Koodo, vous pouvez choisir le forfait Internet résidentiel, de téléphonie et Choisissez-votre-extra qui répond à vos besoins, et dire adieu aux factures salées.

Pour obtenir des précisions, communiquez avec :

Martin Nguyen

Relations médiatiques de TELUS

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SOURCE Koodo