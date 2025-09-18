La 43e enquête annuelle sur les projections salariales de TELUS Santé indique que la croissance des salaires ralentit, mais qu'elle devrait encore dépasser l'inflation pour une deuxième année de suite

VANCOUVER, BC, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Dans un contexte d'incertitude croissante des marchés et d'inquiétudes liées aux droits de douane internationaux, les organisations canadiennes surveillent de près les risques en matière de planification salariale, selon la 43e enquête annuelle sur les projections salariales de TELUS Santé , publiée aujourd'hui. Le rapport prévoit une hausse de 3,11 pour cent du salaire de base moyen des travailleurs non syndiqués au Canada en 2026, ce qui reflète un ralentissement continu de la croissance des salaires depuis 2023. Malgré cette approche plus mesurée, les augmentations de salaire devraient tout de même dépasser le taux d'inflation actuel de 1,9 pour cent au Canada, comme l'a rapporté Statistique Canada plus tôt cette semaine, pour une deuxième année de suite, ce qui permettra aux employés de maintenir leur pouvoir d'achat global.

« Pour la troisième année de suite, nous constatons une baisse des projections salariales, ce qui indique clairement que l'incertitude économique et la stabilisation de l'inflation sont en train de modifier fondamentalement la façon dont les organisations canadiennes abordent leur stratégie de rémunération, explique Guylaine Béliveau, chef de pratique nationale, Rémunération, TELUS Santé. Bien que nos résultats continuent de dépasser le taux d'inflation national, ils indiquent une normalisation des budgets liés aux salaires, atténués par la prudence, car les organisations doivent concilier cette incertitude, y compris les pressions découlant des droits de douane commerciaux, et les besoins opérationnels quotidiens. »

Les principales conclusions de l'enquête, qui se base sur des données provenant de différents secteurs d'activités représentant plus de 375 organisations au Canada, incluent les suivantes :

Légères variations régionales dans les projections salariales provinciales pour 2026 Le Manitoba arrive en tête avec une augmentation prévue de 3,43 pour cent des salaires de base moyens, suivi du Nouveau-Brunswick (3,25 pour cent) et du Québec (3,21 pour cent). Le Nouveau-Brunswick est la seule province à enregistrer une croissance du taux d'augmentation des salaires pour 2026, avec un bond de 0,37 point par rapport à 2025. Toutes les autres provinces ont connu une baisse. En Saskatchewan , le salaire de base moyen n'augmentera que de 2,95 pour cent en 2026, ce qui la classe au dernier rang des provinces ayant des résultats statistiquement significatifs pour cette année, et enregistre la plus forte baisse parmi toutes les provinces depuis 2025.

Projections sectorielles qui reflètent les pressions exercées par l'incertitude persistante des marchés : Les plus fortes augmentations prévues pour 2026 sont attendues dans les secteurs des hautes technologies (3,64 pour cent), du pétrole et du gaz (3,58 pour cent) et des sciences de la vie (3,39 pour cent), excluant les gels salariaux. Ces trois secteurs ont aussi affiché d'excellents résultats en 2025. Pour 2026, les augmentations salariales les plus faibles sont attendues dans le secteur des services aux entreprises (2,60 pour cent). Le secteur des technologies de l'information devrait connaître la hausse la plus importante du taux de croissance des salaires en 2026, passant de 0,51 point à 3,25 pour cent en 2026, tandis que le secteur de l' immobilier subira une baisse importante, perdant 1,03 point par rapport à l'année dernière pour un total de 3,25 pour cent en 2026.



L'étude souligne également que l'engagement des employés, l'acquisition d'aptitudes et de compétences essentielles pour les dirigeants et le renforcement de l'équipe dirigeante restent parmi les principales priorités des organisations.

Investissement dans l'innovation grâce à l'utilisation accrue de l'IA

Tandis que les budgets alloués aux salaires augmentent à un rythme plus lent, les organisations investissent dans l'innovation pour accroître la productivité, ce qui comprend une utilisation accrue de l'intelligence artificielle (IA). Dans l'ensemble, le nombre d'organisations qui explorent l'utilisation de l'IA est passé de 74 pour cent l'an dernier à 77 pour cent en 2026.

Lorsqu'on leur a demandé d'énumérer leurs priorités en matière de capital humain, 31 pour cent des répondants ont indiqué tirer parti de stratégies d'IA, contre 18 pour cent depuis 2025.

La façon dont l'IA est potentiellement utilisée en milieu de travail évolue également. Plutôt que de se concentrer sur la mise en œuvre de l'IA dans certains services, les organisations indiquent que la prise en compte de l'IA à l'échelle de l'entreprise est passée à plus de 31 pour cent, comparativement à 23 pour cent l'an dernier.

Ce point souligne l'importance toujours plus grande, pour les entreprises du pays, de l'IA en matière de productivité et d'innovation.

La nécessité d'adopter une approche holistique du bien-être des employés

Bien que le salaire de base demeure un outil essentiel pour attirer et retenir les talents, d'autres éléments doivent être pris en considération pour offrir un ensemble de services de bien-être afin que les employés perçoivent une valeur tangible au-delà du salaire de base.

« Bien qu'il y ait une volatilité évidente dans de nombreux secteurs, ce rapport souligne les occasions pour les employeurs de se différencier stratégiquement grâce à des pratiques de rémunération concurrentielles, équitables et axées sur le bien-être, explique Joseph De Dominicis, chef des services-conseils à l'échelle nationale, TELUS Santé. Les employeurs qui associent un salaire de base équitable à un ensemble complet de mesures de bien-être - couverture médicale flexible, soutien en santé mentale, coaching financier, modalités de travail flexibles et options d'horaires - obtiendront de meilleurs résultats en matière de recrutement et de fidélisation, car ils soutiennent la personne dans son ensemble malgré l'incertitude qui règne dans tous les secteurs. Cette approche globale est essentielle, car les employés accordent de plus en plus d'importance à la connexion, à la raison d'être et au sentiment d'appartenance, en plus des avantages traditionnels. »

En comprenant les besoins changeants des employés, les organisations peuvent élaborer les bonnes stratégies et mettre au point les mesures de soutien qui les aideront, tout comme l'entreprise, à être en santé et productives, maintenant et à l'avenir.

À propos de l'enquête annuelle sur les projections salariales de TELUS Santé

La 43e édition de l'enquête annuelle sur les projections salariales de TELUS Santé, qui se base sur des données recueillies entre juin et août 2025, est une ressource fiable qui offre des renseignements détaillés aux équipes des ressources humaines et aux responsables de la rémunération à l'échelle du Canada. Le rapport de cette année couvre les augmentations réelles du budget accordé aux salaires en 2025, les prévisions pour 2026 et les réponses des participants sur les moyens de surmonter les obstacles. Les dirigeants ont toujours fait confiance à cette enquête pour obtenir une perspective fiable, nuancée et exploitable sur les tendances en matière de rémunération, aidant ainsi les organisations à planifier l'année à venir, mais aussi la réussite de leurs effectifs et leur bien-être à long terme. Des employés de tout le Canada, issus de secteurs et de régions variés, y ont volontairement participé.

En plus d'évoquer les perspectives d'un point de vue national, le rapport actuel inclut également des répartitions par secteur et des analyses régionales à l'échelle du pays. Pour consulter un résumé du rapport et en savoir plus sur le soutien en rémunération de TELUS Santé, visitez : LIEN

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé s'est donné pour mission de devenir l'entreprise de bien-être la plus digne de confiance au monde en améliorant l'efficacité générale des soins de santé et en favorisant le bien-être en milieu de travail. En intégrant des technologies de soins de santé évoluées à des services complets de soutien des employés, TELUS Santé propose une approche holistique des soins de santé primaires et préventifs et du bien-être qui améliore la vie de 157 millions de personnes dans plus de 200 pays et territoires. Nos plateformes de santé numériques novatrices, dont nos solutions de dossier médical électronique (DME) et de soins de santé virtuels, permettent aux professionnels de la santé, aux employeurs et aux gouvernements d'offrir des soins personnalisés efficacement. Nos programmes de bien-être pour les employés renforcent l'autonomie des gens avec un soutien complet grâce à des programmes d'aide aux employés et à la famille (PAEF), à des ressources en santé mentale, à du counseling financier et à des initiatives de bien-être en milieu de travail. À TELUS Santé, nous sommes déterminés à révolutionner les soins de santé pour que les personnes reçoivent le soutien dont elles ont besoin et pour que les employés puissent s'épanouir, tant sur le plan personnel que professionnel. Ensemble, créons un futur meilleur. Pour en savoir plus, rendez-vous à telussante.com .

