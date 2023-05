MONTRÉAL, le 25 mai 2023 /CNW/ - Pour une septième année consécutive, le palmarès de l'International Congress and Convention Association (ICCA) place Montréal au premier rang des destinations d'accueil des événements associatifs internationaux en Amérique du Nord.

Après les mois d'incertitude qu'ont connu les industries événementielles et du tourisme d'affaires, l'année 2022 a été marquée par une reprise des congrès internationaux à Montréal. En effet, ce sont 56 événements et 41 656 délégués internationaux qui ont été accueillis au Palais des congrès, dans les universités et dans les hôtels de Montréal, permettant ainsi à la métropole d'être en tête du prestigieux classement de l'ICCA. Sur l'échiquier mondial, Montréal se place au 14e rang pour le nombre de participants accueillis et au 24e rang pour le nombre d'événements. Par cette performance enviable, elle surpasse ainsi des destinations comme Toronto, Vancouver, Boston, Chicago, Mexico, Tokyo, Glasgow et Zurich.

L'étroite collaboration entre Tourisme Montréal, le Palais des congrès de Montréal et tout l'écosystème du tourisme d'affaires est à l'origine de ce succès. Le savoir-faire, la créativité et le professionnalisme de ces équipes permettent d'offrir des solutions novatrices et dynamiques, qui font la renommée de la métropole québécoise. Avec l'accueil d'événements majeurs - tels que la 104e convention annuelle du Lions Clubs International, la 24e conférence internationale sur le sida (AIDS 2022), la première édition nord-américaine du Forum International de la Cybersécurité et la 15e Conférence des Parties (COP15) -, Tourisme Montréal et le Palais des congrès sont non seulement fiers de maximiser les retombées économiques, mais aussi de générer des retombées sociales et intellectuelles qui permettent de faire rayonner la métropole et ses créneaux d'excellence, contribuant ainsi aux avancées de notre société.

Citations

« Je suis extrêmement fière de cette constance de notre métropole qui se démarque à l'échelle internationale en tant que ville hôte de choix pour une septième année consécutive ! Une nouvelle preuve de l'excellence montréalaise, et surtout de sa signature distinctive sur le marché mondial des événements associatifs. L'esprit collaboratif, le savoir-faire et la passion des équipes du Palais des congrès et de Tourisme Montréal sont essentiels à notre réussite et au rayonnement de Montréal ; je tiens à les remercier chaleureusement de leur coopération. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

« Ce palmarès témoigne du talent exceptionnel des équipes du Palais des congrès et de Tourisme Montréal qui ne cessent de surpasser les attentes ; nous pouvons être fiers ! Chaque année, les centaines de congrès accueillis sont non seulement bénéfiques pour l'économie directe de notre métropole, mais ils contribuent également à l'essor du savoir de nos universités et de nos chercheurs. Ce classement est une reconnaissance bien méritée de notre travail acharné, et renforce notre réputation en tant que leader de l'industrie. » - Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

À propos du Palais des congrès de Montréal

Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, le Palais des congrès de Montréal a pour mission de solliciter et d'accueillir des congrès, des expositions, des conférences, des réunions et d'autres événements. Fort d'une équipe créative qui obtient un taux de satisfaction de la clientèle parmi les plus élevés au monde, il génère d'importantes retombées économiques et intellectuelles pour la métropole et le Québec tout en contribuant au rayonnement international de Montréal, la ville qui accueille le plus d'événements internationaux dans les Amériques. Pour en savoir plus, visitez le congresmtl.com.

À propos de Tourisme Montréal

Fondé en 1919, Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant aujourd'hui près de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le mtl.org.

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Renseignements: Marie-Claude Lizée, Directrice du marketing et des communications, Palais des congrès de Montréal, Tél. : 514 871-5849, Courriel : [email protected]; Aurélie de Blois, Conseillère - Relations publiques, Tourisme Montréal, Tél. : 514 918-5290, Courriel : [email protected]