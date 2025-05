MONTRÉAL, le 13 mai 2025 /CNW/ - Tourisme Montréal lance la saison estivale 2025 sous le signe de la stabilité, de la diversité des marchés et de la richesse de son offre. Dans un contexte mondial toujours en mouvement, maintenir une performance égale à celle de l'an dernier est non seulement un signe de résilience, mais aussi une preuve du pouvoir d'attraction durable de Montréal.

« Cette stabilité, à Montréal, signifie que la métropole continue d'attirer grâce à sa vitalité culturelle, sa gastronomie, sa connectivité internationale et sa capacité à se renouveler. Nous demeurons constants dans nos investissements étrangers, une approche qui s'avère gagnante et renforce notre position sur la scène internationale. L'été s'annonce fidèle à l'ADN de Montréal : inclusif, créatif et profondément humain », souligne Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Une destination de plus en plus connectée

Au total, 156 destinations dans près de 50 pays sont désormais accessibles directement depuis Montréal, avec de nouvelles routes ajoutées vers Naples, Valence, Édimbourg, Cincinnati et les Bermudes. Le marché français continue de se démarquer, avec une progression des sièges aériens, notamment Nantes avec +23 %.

Une offre événementielle foisonnante

L'été montréalais sera animé par une série de festivals et congrès d'envergure qui stimuleront l'achalandage touristique et la vie urbaine. Le taux d'occupation prévisionnel des hôtels entre le 1er juin et le 30 septembre est estimé à 80 %, avec des pointes à 85 % pendant des moments phares comme le Grand Prix de Formule 1.

Des nouveautés à ne pas manquer

Cet été, Montréal innove aussi dans son offre d'activités et de divertissement.

Reconnaissance de l'excellence de la gastronomie montréalaise avec l'arrivée du Guide Michelin

Bungee Montréal, le plus haut saut à l'élastique au Canada , au Quai des Convoyeurs

, au Quai des Convoyeurs LUZIA du Cirque du Soleil, en représentation au Vieux-Port

Académie F1, une compétition de course automobile féminine dans le cadre du Grand Prix

De grands spectacles au Centre Bell : Shakira, Katy Perry , Linkin Park, entre autres

Une invitation à libérer le fun en soi

À travers sa campagne promotionnelle estivale, Tourisme Montréal encourage les visiteurs -- tout comme les résidents -- à libérer le fun en eux. Que ce soit en musique, en saveurs, en découvertes ou en émotions, Montréal promet une connexion spontanée avec la joie de vivre.

Par ailleurs, l'organisme a déployé une initiative dans le nord-est des États-Unis mettant en avant un avantage : la valeur du dollar américain à Montréal. Stretch your dollar further in Montréal illustre l'idée d'une valeur amplifiée à travers des visuels ludiques -- un bagel ou un cornet de crème glacée étirés, surdimensionnés.

