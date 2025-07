MONTRÉAL, le 22 juill. 2025 /CNW/ - Le Palais des congrès de Montréal et le Fonds de recherche du Québec (FRQ) sont fiers d'annoncer le renouvellement de leur entente-cadre de partenariat pour une période de trois ans, jusqu'en 2028. Cette prolongation marque une étape significative dans une collaboration solide initiée en 2019 et renouvelée une première fois en 2022.

Signée par Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal, et Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec et président-directeur général du FRQ, cette entente consolide une alliance stratégique essentielle pour la promotion de la science et de l'innovation au Québec.

Elle s'inscrit dans une volonté commune de renforcer l'impact de la recherche québécoise en la connectant davantage à l'écosystème des événements d'affaires et du développement économique.

Une entente au service de la recherche

Ce partenariat vise à favoriser le maillage entre les milieux de la recherche et des affaires, à travers le renforcement de la collaboration entre les deux organisations, la circulation des savoirs et la valorisation de la recherche en accueillant et en mettant en lumière des événements scientifiques majeurs.

Il repose sur quelques axes clés : soutien financier à des initiatives du FRQ, visibilité partagée, accueil du Forum annuel du FRQ au Palais, et collaboration pour attirer des congrès scientifiques d'envergure.

Le Palais et le FRQ se réjouissent de poursuivre ce partenariat, porteur de retombées concrètes pour la recherche, l'économie et la société québécoise.

La contribution essentielle de Rémi Quirion

Ce renouvellement prend une valeur toute particulière alors que Rémi Quirion, neuroscientifique reconnu mondialement et scientifique en chef du Québec depuis 2011, s'apprête à quitter ses fonctions à l'automne. Premier à occuper ce poste, il a marqué le paysage scientifique québécois en rapprochant le milieu de la recherche, le gouvernement et la société, et en façonnant le FRQ autour de la multidisciplinarité, de l'innovation et de la science en français.

La signature de ce renouvellement d'entente compte parmi ses dernières actions en poste, et témoigne de son leadership dans l'évolution du rôle de la science au sein de la société québécoise.

Citations

« Pour le Palais, être partenaire du Fonds de recherche du Québec est une façon de soutenir ce qui fait avancer une société : la connaissance, l'échange et l'innovation. Depuis plusieurs années, le FRQ nous montre à quel point la science peut enrichir le dialogue public et faire avancer notre société. C'est un privilège de pouvoir contribuer, à notre manière, à ce mouvement. Je salue également la contribution déterminante de Rémi Quirion qui, à titre de scientifique en chef du Québec et de PDG du FRQ, a su insuffler une vision humaine et mobilisatrice de la science. Son action laissera une empreinte durable dans la façon dont la science dialogue avec la société. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

« Depuis plusieurs années déjà, le Fonds de recherche du Québec et le Palais des congrès de Montréal entretiennent un fructueux partenariat qui fait rayonner la recherche par le biais des congrès scientifiques internationaux. Je me réjouis du renouvellement de l'entente qui viendra soutenir d'autres chercheurs et chercheuses dans l'organisation d'un congrès scientifique au Palais, générant ainsi des retombées économiques et intellectuelles de premier plan. » - Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec et président-directeur général du Fonds de recherche du Québec

