MONTRÉAL, le 2 juill. 2025 /CNW/ - La métropole québécoise continue de s'illustrer sur la scène internationale : pour la huitième année consécutive, l'Union of International Associations (UIA) la classe au premier rang des Amériques pour l'accueil de réunions internationales.

Avec 103 événements d'envergure répondant aux critères de l'UIA en 2024, Montréal distance largement sa plus proche rivale, Washington, qui en recense 71. Cette performance permet à la ville de conforter sa première place dans les Amériques, et de faire un bond significatif au classement mondial, passant du 20e au 11e rang. Cette distinction survient quelques semaines après que l'International Congress and Convention Association (ICCA) ait désigné, pour la neuvième année consécutive, Montréal comme la meilleure destination pour les événements associatifs internationaux en Amérique du Nord.

Une réussite collective

Ce succès renouvelé est le fruit d'une synergie unique et sans précédent entre Tourisme Montréal, le Palais des congrès de Montréal et un réseau engagé d'acteurs du tourisme d'affaires. Ensemble, ces partenaires font de Montréal une destination incontournable pour les grands rendez-vous professionnels à l'international.

En réaffirmant son leadership, Montréal confirme une fois de plus son formidable pouvoir d'attraction, et rappelle la solide contribution du tourisme d'affaires au dynamisme économique et au rayonnement international du Québec.

Citations

« Ce classement confirme que Montréal possède ce petit quelque chose en plus qui attire et fidélise les associations du monde entier. C'est le reflet d'un écosystème dynamique et agile, d'une communauté d'affaires et scientifique engagée qui collabore et se mobilise. Cette première place est avant tout une reconnaissance de la passion que nous mettons à créer des expériences marquantes, à la hauteur de la réputation de notre ville. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal



« Être numéro un dans les Amériques pour une huitième année, ça ne s'invente pas : c'est le reflet d'une ville qui sait recevoir, innover et mobiliser. Quand on aligne les distinctions - UIA, ICCA et plusieurs autres -, c'est clair : Montréal est plus qu'une destination, c'est une valeur sûre pour les organisateurs de congrès et d'événements. » - Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

À propos du Palais des congrès de Montréal

Centre de solutions créatives, vitrine du savoir-faire et du savoir-être montréalais, le Palais des congrès de Montréal fait rayonner les événements d'envergure qu'il accueille depuis 1983. Générant d'importantes retombées économiques, sociales et intellectuelles, il encourage l'innovation et agit à titre de vecteur de progrès pour la métropole et le Québec. Le Palais se veut résolument engagé envers le développement durable et multiplie les initiatives concrètes et novatrices pour en faire un élément central de son développement des affaires. Bénéficiant d'un taux de satisfaction client parmi les plus élevés au monde, le Palais contribue activement au rayonnement international de Montréal, la ville accueillant le plus d'événements internationaux dans les Amériques pour la neuvième année consécutive. congresmtl.com

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant près de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site mtl.org

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Renseignements : Sébastien Zickgraf, Conseiller-rédacteur, communications et affaires publiques, Palais des congrès de Montréal, 514 871-5849, [email protected]; Aurélie de Blois, Conseillère principale, relations publiques et médias, Tourisme Montréal, 514 918-5290, [email protected]