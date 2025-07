Fraîchement revenu d'une tournée européenne marquante, l'Orchestre Métropolitain rayonne au pied du mont Royal : Tourisme Montréal et l'OM unis pour faire rayonner le talent montréalais à ici et à l'international

MONTRÉAL, le 31 juill. 2025 /CNW/ - L'OM au pied du mont Royal, présenté hier, s'est imposé comme un véritable succès. Tourisme Montréal félicite l'Orchestre Métropolitain pour cette soirée magique, qui a rassemblé des milliers de spectateurs.

Que ce soit en plein air ou à l'international, l'OM fait déplacer les foules et ravit les amateurs de musique classique ainsi que les admirateurs de Yannick Nézet-Séguin. Tourisme Montréal et l'Orchestre Métropolitain soulignent par ailleurs avec fierté le succès exceptionnel de la tournée européenne 2025 de l'OM, dirigée par le chef d'orchestre de renommée mondiale Yannick Nézet-Séguin. À travers six concerts présentés à Bruxelles, Paris, Vienne, Hambourg et Baden-Baden -- dont quatre à guichets fermés --, cette initiative conjointe a offert une vitrine prestigieuse à la culture montréalaise, dans les marchés prioritaires de Tourisme Montréal.

« Cette tournée illustre notre vision du marketing de destination : investir dans des partenariats porteurs et des ambassadeurs comme Yannick Nézet-Séguin, qui font briller Montréal avec authenticité et crédibilité, au-delà des canaux traditionnels », affirme Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal. « Ce n'est pas simplement une tournée de concerts, c'est une action stratégique de rayonnement touristique. »

Yannick Nézet-Séguin, reconnu mondialement pour son immense talent et son engagement artistique, agit ici en véritable ambassadeur de la métropole. Sa présence sur les scènes les plus réputées d'Europe renforce le positionnement de Montréal comme une ville de culture et d'émotions.

En plus de faire rayonner la musique d'ici, cette tournée a aussi porté les valeurs d'inclusion et d'ouverture propres à Montréal, grâce à des actions de médiation culturelle telles qu'une répétition partagée à la Philharmonie de Paris avec des musicien•ne•s amateurs, et une rencontre éducative à Hambourg.

« Ce qui démarque l'OM, c'est l'esprit de corps, le plaisir évident que les musiciens et musiciennes ont à jouer ensemble. Je n'ai constaté ça que très rarement dans ma carrière, cette façon de travailler à la fois dans le plaisir et dans l'excellence, typique de l'OM et de Montréal. Et c'est un grand bonheur de pouvoir partager notre passion avec le public européen, de leur montrer qui nous sommes en tant qu'orchestre et en tant que Montréalais.e.s, de leur faire voir ce dont nous sommes capables » soutient Yannick Nézet-Séguin, directeur artistique et chef principal

Avec ce partenariat stratégique, Tourisme Montréal confirme sa volonté de faire de la culture vivante un vecteur central de la promotion de la ville.

À propos de Tourisme Montréal

