RAPPEL - Invitation aux médias : Tourisme Montréal lance la saison estivale

MONTRÉAL, le 13 mai 2025 /CNW/ - Tourisme Montréal lancera la saison estivale 2025 aujourd'hui à la Nesra. Un moment dédié aux médias est prévu afin de leur permettre de rencontrer le président-directeur général Yves Lalumière, de recueillir des informations concernant la programmation touristique estivale, les grandes nouveautés à ne pas manquer à Montréal ainsi que les prévisions d'achalandage touristique et d'occupation des établissements hôteliers pour la saison estivale.

Le lancement permettra également aux médias de capter des images et de s'entretenir avec plus de 65 acteurs de l'industrie, incluant les représentants d'événements, festivals et attraits, qui présenteront leur programmation sous forme d'activation et de kiosque d'information.

Date : Mardi 13 mai 2025

Heures pour entrevues (sur confirmation seulement) :

15h à 16h : Entrevues avec Tourisme Montréal et exposants/promoteurs touristiques sur place

Lieu : La Nesra, 2020 rue William, Montréal

Veuillez confirmer votre présence auprès de la responsable des relations publiques Aurélie de Blois à [email protected]

