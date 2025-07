MONTRÉAL, le 15 juill. 2025 /CNW/ - Le Palais des congrès de Montréal est en pleine effervescence cet été, avec pas moins de 10 congrès internationaux dont sept américains accueillis entre le 21 juin et le 30 septembre 2025. Des événements qui attireront 17 100 congressistes et généreront des retombées économiques estimées à 64,8 millions de dollars pour Montréal et le Québec.

Alors que Montréal vibre au rythme des festivals et autres activités estivales, le Palais des congrès contribue de manière significative à l'achalandage touristique en accueillant des milliers de visiteurs d'affaires venus des quatre coins du globe. Ces congressistes séjournent dans les hôtels du centre-ville, fréquentent les restaurants, boutiques, musées et autres lieux culturels de la métropole, contribuant directement à l'économie montréalaise et québécoise.

Avec des événements de grande envergure, tels que la 37th American Society for Engineering Education (ASEE) Annual Conference, la 34th International Joint Conferences on Artificial Intelligence ou encore le STI & HIV 2025 World Congress, la saison estivale 2025 confirme le maintien d'une activité soutenue pour le Palais des congrès dans le segment des congrès internationaux. Si le nombre d'événements demeure stable comparativement à l'été 2024 (10 congrès internationaux), le nombre de congressistes connaît une hausse de 5 %, passant de 16 343 à 17 100. Cette croissance s'accompagne d'une légère augmentation des retombées économiques, qui atteignent 64,8 M$ contre 64,1 M$ l'année précédente. Ces résultats traduisent la solidité et la stabilité des événements d'affaires à Montréal et réaffirment le rôle stratégique du Palais des congrès dans le rayonnement et le développement économique du Québec.

Un marché américain en pleine forme

Les sept congrès en provenance des États-Unis qu'accueille le Palais des congrès cet été - un chiffre particulièrement encourageant lorsqu'on le compare à l'unique rendez-vous d'affaires du marché américain tenu l'an passé à la même période - génèreront à eux seuls des retombées économiques estimées à 50,7 millions de dollars et attireront 13 400 congressistes à Montréal, soit quelque 30 000 nuitées dans les hôtels du centre-ville. Les événements américains représentent donc 78 % des retombées et de l'affluence des congrès internationaux tenus au Palais cet été.

Cette forte présence de nos voisins du Sud témoigne de la vitalité du marché américain, qui s'inscrit aussi dans les perspectives prometteuses à court et à moyen terme du Palais, et s'explique par la facilité avec laquelle les associations peuvent organiser leurs événements à Montréal. « Montréal est une ville très facilement accessible depuis les États-Unis. Le passage à la frontière a été très simple, tant pour nos congressistes que pour notre équipe et nos exposants », souligne l'International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, dont le congrès annuel s'est déroulé en mai dernier. Même constat pour l'American Society for Engineering Education, tenu à la fin juin : « Il n'y eu aucun problème, ni à la frontière, ni aux douanes. Nous avons même enregistré une participation record cette année, malgré les dissentions entre nos deux pays. Tout le monde était ravi d'être [à Montréal] ! »

Une vitrine mondiale pour l'expertise québécoise

Au-delà de leur impact économique, les événements internationaux contribuent activement au rayonnement de la recherche montréalaise et génèrent de véritables retombées intellectuelles et sociales pour la société québécoise. En connectant l'expertise locale aux réseaux mondiaux, ils nourrissent la réflexion collective, accélèrent la collaboration internationale et influencent les pratiques dans différents domaines qui concernent directement la population locale, comme la santé, l'intelligence artificielle, ou encore les sciences sociales.

Le Palais des congrès de Montréal joue un rôle central dans cette dynamique. Grâce à sa capacité à mobiliser la communauté scientifique et l'écosystème des événements d'affaires à Montréal, il attire ces congrès qui enrichissent le Québec sur les plans scientifique, social et économique. Lieu de dialogue et d'échange de savoir, le Palais positionne Montréal comme acteur influent dans les grandes réflexions contemporaines sur les enjeux mondiaux de notre temps.

« Chaque été, le Palais devient un véritable pont entre le Québec et le monde. Nous sommes fiers d'accueillir des congressistes de tous horizons venus discuter des grands enjeux de notre époque, dont les idées et les découvertes enrichissent Montréal et le Québec. Ces rassemblements contribuent non seulement à l'économie du Québec, mais aussi à la vitalité intellectuelle de notre société. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

