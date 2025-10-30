TORONTO, le 30 oct. 2025 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX: SLF) (NYSE: SLF) est heureuse de féliciter Monique Allen, vice-présidente principale et première directrice des services d'information, technologies pour le Canada et architecture d'entreprise, qui s'est classée au palmarès des 100 Canadiennes les plus influentes du Réseau des femmes exécutives (WXN). Gagnante dans la catégorie des dirigeantes d'entreprise CN, Monique s'est distinguée par ses réalisations exceptionnelles, son leadership novateur et son engagement à promouvoir l'inclusion - le tout guidé par une détermination à apporter une contribution importante.

Monique Allen de la Sun Life au palmarès des 100 Canadiennes les plus influentes (Groupe CNW/Financière Sun Life inc.)

Avec ses 20 années de carrière dans les technologies financières et sa passion pour la santé et le mieux-être, Monique est dans une position unique pour accélérer l'innovation et l'agilité à la Sun Life. Elle s'est jointe à la compagnie en 2023 et y dirige l'équipe Solutions numériques et solutions technologiques pour la clientèle. Elle est responsable de la stratégie technologique de la Sun Life Canada et de son exécution, ainsi que de l'architecture d'entreprise à l'échelle mondiale.

« Le leadership de Monique est une force motrice pour la transformation numérique et la croissance continue de la Sun Life, explique Laura Money, vice-présidente générale et première directrice des services d'information et de l'innovation technologique, Sun Life. Monique a amené la compagnie à développer ses capacités numériques et a rapproché les fonctions technologiques et commerciales afin de rehausser notre incidence sur les Clients et Clientes. »

La carrière de Monique est un exemple de vision stratégique et de leadership. Conjuguant sens des affaires et expertise technologique, Monique adopte une approche transformationnelle du leadership. Son équipe et elle ont grandement contribué à l'avancement d'initiatives clés qui améliorent l'expérience Client. Elles ont aussi renforcé l'infrastructure technologique de la Sun Life pour aider l'entreprise à poursuivre sa croissance et à s'adapter à un paysage numérique en évolution.

« Grâce à son leadership, Monique a joué un rôle crucial dans l'intégration du numérique à tout ce qui a une incidence sur les Clients et Clientes de la Sun Life, ajoute Jessica Tan, vice-présidente générale et présidente, Sun Life Canada. Elle a porté au niveau supérieur l'expérience numérique liée à nos solutions novatrices en santé et en assurance, et numérisé nos outils de planification financière pour aider nos Clients à protéger leur avenir financier. »

« C'est un honneur d'avoir une place parmi ces dirigeantes inspirantes, commente Monique Allen. Ce prix reflète le travail incroyable de mon équipe et notre désir commun d'innover, d'encourager la diversité des talents et d'avoir une incidence significative sur notre clientèle et nos communautés. »

Le dévouement de Monique en matière d'inclusion se reflète à la fois dans ses réalisations professionnelles et son engagement communautaire. Ayant à cœur la santé et le mieux-être, elle siège au conseil d'administration de l'Ontario Shores Centre for Mental Health Sciences, un hôpital public d'enseignement qui offre des services d'évaluation et des traitements spécialisés aux personnes qui vivent avec des problèmes de santé mentale complexes. Elle utilise son leadership pour promouvoir la santé et la sécurité financière, deux éléments qui favorisent ensemble le bien-être général.

Créé en 2003, le palmarès des 100 Canadiennes les plus influentes récompense des dirigeantes exceptionnelles qui contribuent à faire évoluer la société et l'industrie dans l'intérêt des générations futures. Depuis ses débuts, le Réseau des femmes exécutives (WXN) a célébré plus de 1 000 femmes et leurs nombreuses réalisations.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2025, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,54 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs et rédactrices : Toutes les sommes sont en dollars canadiens.

Pour communiquer avec l'équipe des relations médias de la Sun Life, veuillez envoyer un courriel à [email protected]

SOURCE Financière Sun Life inc.