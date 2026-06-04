Invitation aux médias - Dépôt du projet de loi visant à prévenir les effets nocifs des boissons énergisantes sur la santé des jeunes

QUÉBEC, le 4 juin 2026 /CNW/ - À la suite du dépôt du projet de loi visant à prévenir les effets nocifs des boissons énergisantes sur la santé des jeunes prévu le 5 juin* à l'Assemblée nationale, les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, accompagnée du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, Mathieu Lévesque.

Il sera possible de visionner cette conférence de presse en direct sur le site Web de l'Assemblée nationale du Québec.

Cette conférence de presse sera précédée d'une séance d'information technique du ministère de la Santé et des Services sociaux dont l'objectif sera de présenter les différentes propositions contenues au projet de loi et de répondre aux interrogations des médias. Elle sera animée par la sous-ministre adjointe et directrice nationale de santé publique, Dre Caroline Quach-Thanh. Durant cette séance d'information technique, la prise d'images ou les enregistrements seront interdits et il ne sera pas permis de rapporter les propos tenus sous forme de citation ou autre.

Accréditation obligatoire

La séance d'information technique sera en virtuel sur Teams. Les représentants des médias qui souhaitent y participer doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront y assister.

Ceux et celles qui désirent assister à la conférence de presse doivent se procurer une accréditation au préalable auprès du Service aux courriéristes parlementaires, en téléphonant au 418 643-1357, ou en faisant la demande par courriel à l'adresse [email protected].

DATE : Le vendredi 5 juin 2026*



HEURE : Séance d'information technique (en virtuel) : 10 h 15*

Conférence de presse : 11 h 30*



LIEU : Assemblée nationale du Québec

Hôtel du Parlement

Salle : Evelyne Dumas

1045, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

* Sous réserve que l'Assemblée nationale accepte de se saisir du projet de loi

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Pour renseignements : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Cellulaire : 514 554-4170