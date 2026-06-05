Québec agit pour protéger les jeunes en encadrant les boissons énergisantes

QUÉBEC, le 5 juin 2026 /CNW/ - Afin de mieux protéger la santé des jeunes et de prévenir les effets nocifs possibles liés à la consommation de boissons énergisantes, la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, a déposé aujourd'hui un projet de loi visant à interdire la vente de boissons énergisantes aux personnes de moins de 16 ans. Pour l'occasion, la ministre était accompagnée du ministre responsable de la Jeunesse, Mathieu Lévesque, du porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé et député de Nelligan, Monsef Derraji, du porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de santé et député de Saint-Henri-Sainte-Anne, Guillaume Cliche-Rivard, et du porte-parole du troisième groupe d'opposition et député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé.

Plusieurs experts, notamment la Directrice nationale de la santé publique du Québec, ont fait état des risques associés à la consommation de boissons énergisantes chez les jeunes, dont certains peuvent être graves et même mener au décès. La première ministre, la ministre de la Santé, ainsi que plusieurs acteurs sociaux, scolaires et politiques au Québec ont exprimé à plusieurs reprises leurs préoccupations par rapport à cet enjeu de santé publique.

Pour protéger ses jeunes, il faut mettre en place tous les outils dont le gouvernement dispose pour y arriver.

Concrètement, le projet de loi propose d'interdire :

à quiconque de vendre de la boisson énergisante aux personnes âgées de moins de 16 ans;

à quiconque de vendre de la boisson énergisante à une personne âgée de 16 ans ou plus sachant que celle-ci en achète pour une personne âgée de moins de 16 ans;

à une personne âgée de moins de 16 ans d'acheter, pour elle-même ou pour autrui, de la boisson énergisante.

Cette mesure s'ajoute aux autres gestes posés, notamment la surveillance du phénomène ainsi que le déploiement d'initiatives de sensibilisation auprès de la population.

Citations :

« Peu après mon arrivée comme ministre de la Santé, j'ai rencontré des parents dont le témoignage m'a profondément marquée. Je les remercie pour leur engagement afin de mieux protéger les jeunes et prévenir d'autres drames. Devant cet enjeu de santé publique grandissant et fort préoccupant, j'ai rapidement demandé que les travaux déjà amorcés soient élargis, mis sur pied une démarche transpartisane et j'en ai fait une priorité. Les boissons énergisantes sont trop faciles d'accès pour les jeunes et les risques associés à leur consommation sont trop souvent banalisés. Avec ce projet de loi, nous posons un geste concret pour mieux protéger nos jeunes. Le Québec fait d'ailleurs preuve de leadership en devenant la première juridiction canadienne à proposer d'interdire la vente de boissons énergisantes aux personnes de moins de 16 ans. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Nos jeunes doivent pouvoir grandir dans des environnements qui soutiennent leur bien-être et leur développement. Avec ce projet de loi, nous posons un geste concret qui traduit la vision de notre gouvernement, soit de placer leur santé au cœur de nos priorités. En limitant l'accès aux boissons énergisantes, nous agissons directement sur un facteur de risque évitable et contribuons à créer des milieux plus sains partout au Québec, y compris dans nos régions. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Faits saillants

Ce projet de loi découle d'une recommandation du comité consultatif multidisciplinaire sur les boissons énergisantes qui avait pour mission d'analyser et de recommander des mesures visant à restreindre l'accès aux boissons énergisantes et leur attrait, en particulier chez les jeunes.

Dans le cadre de l'application du projet de loi, il est proposé de définir que la boisson est énergisante lorsqu'elle possède une concentration de caféine d'au moins 150 milligrammes par litre et contient d'autres ingrédients, tels que de la taurine, des vitamines ou des minéraux.

Le projet de loi prévoit également que les produits suivants ne sont pas des boissons énergisantes : le café, le thé et un produit de santé naturel visé par le Règlement sur les produits de santé naturels (DORS/2003-196).

De plus, il est proposé que le gouvernement puisse, par règlement : déterminer tout produit ou toute catégorie de produits qui est assimilé à de la boisson énergisante ou qui n'est pas considéré comme une telle boisson; prévoir les cas et les conditions dans lesquels le café, le thé ou un produit de santé naturel est considéré comme de la boisson énergisante.

Les boissons énergisantes se distinguent d'autres boissons caféinées comme le café et le thé, entre autres, par leur goût sucré, l'absence d'amertume et le fait qu'elles se consomment froides, leur permettant d'être ingérées en grandes quantités et en peu de temps. La teneur en caféine d'une seule cannette de boisson énergisante peut dépasser la quantité quotidienne maximale recommandée pour les enfants, les adolescents et les adolescentes.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Source : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Tél. : 514 554-4170