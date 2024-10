Mission en Europe : La ministre Blanchette Vézina à la rencontre de ses partenaires européens et à l'assemblée annuelle de l'Arctic Circle

QUÉBEC, le 15 oct. 2024 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Mme Maïté Blanchette Vézina, est à Bruxelles (Belgique) et à La Haye (Pays-Bas), du 14 au 16 octobre 2024, à la rencontre de ses partenaires européens avant de se rendre à la onzième édition de l'assemblée annuelle de l'Arctic Circle, à Reykjavik (Islande), du 16 au 19 octobre 2024. Cette mission européenne et nordique permettra au Québec de développer des partenariats stratégiques, de diversifier ses marchés et de faire valoir son expertise et ses intérêts, dans le respect de ses compétences, tant auprès des instances européennes pour des questions liées aux minéraux critiques et stratégiques et à l'aménagement durable des forêts qu'avec les acteurs de l'Arctic Circle, forum international sur les enjeux arctiques et nordiques.

Mission en Belgique et aux Pays-Bas

Des rencontres bilatérales avec des représentants et représentantes de la Commission européenne et du gouvernement néerlandais ainsi qu'une table ronde portant sur les chaînes d'approvisionnement des minéraux critiques et stratégiques sont au programme de cette mission. Les échanges visent à consolider des liens de collaboration dans le domaine des minéraux critiques et stratégiques en matière de diversification et de sécurisation de la chaîne d'approvisionnement, de recherche, de développement et d'innovation ainsi qu'à développer des possibilités de partenariats stratégiques, d'économie circulaire et de recyclage. De plus, le Québec fera la promotion de l'aménagement durable de ses forêts et défendra les intérêts commerciaux du secteur forestier québécois en vue de l'entrée en vigueur éventuelle du règlement de la Commission européenne visant les chaînes d'approvisionnement sans déforestation et dégradation des forêts (EUDR).

Assemblée annuelle de l'Arctic Circle

La ministre Blanchette Vézina représentera ensuite le gouvernement du Québec à l'assemblée annuelle de l'Arctic Circle. À titre de ministre responsable de la Société du Plan Nord, la ministre s'adressera notamment à l'assemblée en prenant part à un panel au sujet des familles du Nunavik et du rôle que joue la Société du Plan Nord dans le développement et le bien-être des communautés nordiques du Québec. La ministre tiendra également des rencontres bilatérales de haut niveau avec des États arctiques et nordiques visant à explorer les possibilités de collaboration et à mettre en valeur l'expertise du Québec en nordicité. La ministre participera également au Dialogue polaire, un lieu de coopération et de recherche scientifique.

Citation :

« La place centrale du Québec dans la chaîne des minéraux critiques et stratégiques est essentielle pour atteindre nos objectifs, notamment en lien avec la filière batterie. Développer des partenariats étroits à l'international, entre autres avec les nations ayant des enjeux communs par rapport à la nordicité, est donc primordial. Il est important pour moi de défendre les intérêts miniers et forestiers du Québec, tout particulièrement dans le contexte géopolitique actuel. Je suis donc très fière de représenter le gouvernement du Québec lors de cette mission afin de consolider la place du Québec dans ces secteurs. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord

Faits saillants :

L'Arctic Circle se décrit comme le plus grand réseau international de dialogue et de coopération sur l'avenir de l'Arctique et de notre planète. Il s'agit d'une plateforme démocratique ouverte à laquelle participent des gouvernements, des organisations, des entreprises, des universités, des groupes de réflexion, des associations environnementales, des communautés autochtones, des citoyennes et citoyens concernés et d'autres acteurs. L'Arctic Circle est une organisation non partisane à but non lucratif.

La Société du Plan Nord contribue au développement intégré et cohérent du territoire nordique québécois, conformément aux orientations définies par le gouvernement. Elle le fait en concertation avec les représentants et représentantes des régions et des nations autochtones concernées ainsi que du secteur privé.

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mrnf.gouv.qc.ca ou ses réseaux sociaux : x.com/mrnfqc facebook.com/RessourcesNaturellesForets linkedin.com/company/ressourcesnaturellesforets youtube.com/RessourcesNaturellesForets instagram.com/mrnfqc

Pour obtenir des renseignements sur la Société du Plan Nord ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez ses réseaux sociaux : x.com/SocietePlanNord ca.linkedin.com/company/societe-du-plan-nord



Source : Stéphane Grégoire Directeur de cabinet Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, responsable de la Société du Plan Nord Tél. : 418 803-2049 Information : Relations médias Ministère des Ressources naturelles et des Forêts Tél. : 418 521-3875 [email protected] Laurie Richard Conseillère en communication Société du Plan Nord Tél. : 418 643-1874, poste 66455 [email protected]

SOURCE Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts