QUÉBEC, le 16 juill. 2025 /CNW/ - La Société du Plan Nord, la Société de développement de la Baie-James et le Gouvernement de la nation crie sont fiers d'annoncer qu'ils investiront respectivement 300 000 $, 250 000 $ et 150 000 $ dans le cadre d'une nouvelle collaboration qui aura une incidence positive et durable sur les entrepreneurs cris d'Eeyou Istchee.

En réponse aux besoins croissants des fournisseurs, cette action s'inscrit dans le cadre du Plan d'action nordique 2023-2028 afin de soutenir l'entrepreneuriat autochtone. Cette entente vise à améliorer la capacité des fournisseurs de cette région à répondre aux besoins des donneurs d'ordres. Pour la Société de développement de la Baie-James, cette entente vient répondre à un enjeu stratégique de son Plan de développement, soit la maximisation des retombées économiques régionales. Dans le cadre de ce partenariat, le Gouvernement de la nation crie s'engage à embaucher, à superviser et à soutenir un spécialiste des relations commerciales qui sera chargé d'aider les entrepreneurs cris à respecter les exigences des appels d'offres publics et privés.

Grâce à cette collaboration, les partenaires visent à maximiser l'efficacité des ressources allouées et à veiller à ce que cette initiative profite directement aux entreprises cries. Les partenaires soulignent leur engagement à poursuivre leurs efforts pour garantir des changements tangibles sur le terrain et améliorer la vitalité entrepreneuriale des communautés cries.

La Société du Plan Nord, la Société de développement de la Baie-James et le Gouvernement de la nation crie se réjouissent de cette collaboration et sont convaincus que, grâce à leur soutien conjugué, cette initiative sera un véritable moteur de transformation pour les entreprises cries.

Citations :

« Les initiatives que nous finançons par l'entremise du Plan d'action nordique sont concrètes et contribuent à la vitalité et au dynamisme économiques de nos communautés. Avec cette nouvelle action et grâce à une collaboration du milieu, nous offrons des outils et des moyens importants aux entreprises et aux organisations cries pour qu'elles continuent de se déployer. La clé de cette entente permet de contribuer à la vitalité économique du territoire, mais, surtout, d'améliorer la qualité de vie des populations nordiques. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord et de la Société de développement de la Baie-James

« Ce partenariat reflète notre engagement à mieux habiliter les entrepreneurs cris et à renforcer les possibilités économiques en Eeyou Istchee. Grâce à des outils spécialisés et à un spécialiste des relations commerciales qui leur est affecté, les entreprises locales peuvent mieux gérer leurs achats et saisir de nouvelles occasions. Investir dans les ressources locales favorise la réussite à long terme et une croissance durable pour les générations futures. »

Davey Bobbish, directeur exécutif du Gouvernement de la nation crie

« Je suis fier que la Société du Plan Nord soutienne l'entrepreneuriat autochtone grâce à ce partenariat exemplaire, comme il est prévu dans notre Plan d'action nordique. Ce projet contribuera en outre à faire émerger les talents et les ambitions des entrepreneurs cris, afin qu'ils puissent prendre, avec leurs partenaires régionaux, leur juste part des marchés publiques et privés en Eeyou Istchee. »

Patrick Beauchesne, président-directeur général de la Société du Plan Nord

« Cette entente marque un tournant pour le développement de l'entrepreneuriat cri. En soutenant les initiatives locales et en offrant des ressources ciblées, nous contribuons à renforcer l'autonomie économique des communautés. À la Société de développement de la Baie-James, nous sommes fiers de jouer un rôle clé dans cette démarche, qui ouvre la voie à un avenir prospère et durable pour la Baie-James. »

Alain Coulombe, président-directeur général de la Société de développement de la Baie-James

À propos de la Société du Plan Nord

La Société du Plan Nord a pour mission, dans une perspective de développement durable, de contribuer au développement intégré et cohérent du territoire nordique du Québec. La Société du Plan Nord est l'instance clé du déploiement du Plan d'action nordique 2023‑2028 du gouvernement du Québec.

À propos de la Société de développement de la Baie-James

Créée en 1971 par la Loi sur le développement de la région de la Baie-James, la SDBJ a pour mission de favoriser, dans une perspective de développement durable, le développement économique, la mise en valeur et l'exploitation des ressources naturelles, autres que les ressources hydroélectriques relevant du mandat d'Hydro-Québec, du territoire de la Baie-James. Elle peut notamment susciter et soutenir la réalisation de projets visant ces fins et y participer.

À propos du Gouvernement de la nation crie

Le Gouvernement de la nation crie exerce des fonctions gouvernementales et administratives au nom de la nation crie. Les deux entités ont les mêmes membres, le même conseil d'administration, et les mêmes structures de gouvernance, et elles sont gérées comme une seule entité.

