MATAGAMI, QC, le 12 mai 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société du Plan Nord, octroie une aide remboursable de 6,2 millions de dollars pour le projet de mise à niveau des infrastructures de la cour de transbordement de la Ville de Matagami. Ce soutien permettra la réalisation d'importants travaux civils ainsi que l'acquisition et l'installation du nouveau matériel ferroviaire nécessaire pour desservir des entreprises minières dans le Nord-du-Québec.

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Maïté Blanchette Vézina, en a fait l'annonce aujourd'hui, en compagnie du député d'Ungava, M. Denis Lamothe. Les coûts totaux du projet s'élèvent à 9,2 millions de dollars. Deux partenaires responsables de projets miniers de la région, soit Rio Tinto et Nemaska Lithium, injecteront 3 millions de dollars dans les infrastructures multiusagers du site.

Les investissements du gouvernement du Québec et des entreprises minières permettront principalement d'augmenter la capacité, la fiabilité et la fluidité du transport de minerai vers les marchés. La Ville de Matagami participera ainsi à la chaîne logistique des projets en développement liés aux minéraux critiques et stratégiques.

Citations :

« La mise à niveau des infrastructures de la cour de transbordement de la Ville de Matagami représente un levier stratégique pour le développement économique du territoire nordique québécois. En desservant par voie ferroviaire les projets miniers en émergence, notamment dans le secteur du lithium, nous contribuons concrètement à l'essor de la filière des minéraux critiques. Le Québec est souvent cité comme un exemple à travers le monde. Cette annonce témoigne de notre engagement ferme à augmenter la création de richesse grâce au développement de ce secteur si attrayant et dynamique, particulièrement dans le contexte actuel. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« Ce projet de modernisation de la cour de transbordement de Matagami est bénéfique pour le développement économique de notre région. Il permettra également de soutenir différents projets miniers en développement. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

« La cour de transbordement de Matagami s'impose comme un maillon stratégique de la chaîne logistique pour les projets miniers en développement. En appuyant sa mise à niveau, nous appuyons la volonté de la Ville d'en faire un véritable moteur de croissance économique pour la région, au bénéfice de nos communautés. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants :

Les travaux de mise à niveau se dérouleront de la fin mai à la fin octobre 2025. Les travaux d'excavation et de préparation du terrain débuteront dans les prochaines semaines. Suivront la réhabilitation de voies existantes et la construction de nouvelles voies ferrées.

Le projet de la Ville de Matagami est en cohérence avec l'orientation 1 du Plan d'action nordique 2023-2028 du gouvernement du Québec : « Accroître la connectivité au territoire ».

Il répond aussi à l'objectif 2.3 du Plan québécois de valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025 : « Améliorer les infrastructures multiusagers et les corridors d'accès aux ressources en MCS » en optimisant l'accès aux ressources.

La Société du Plan Nord a pour mission de contribuer au développement intégré et cohérent du territoire nordique québécois, conformément aux orientations définies par le gouvernement. Elle le fait en concertation avec les représentants des régions et des nations autochtones concernées ainsi que du secteur privé.

Eric Duchesneau, Conseiller en communication, Société du Plan Nord, Tél. : 418 643-1874, poste 66406