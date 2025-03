Date limite : le 4 avril 2025

OTTAWA, ON, le 4 mars 2025 /CNW/ - L'appel à candidatures pour la bourse General Idea 2025 du Musée des beaux-arts du Canada (MBAC), laquelle stimule et soutient la recherche savante en art contemporain, est maintenant ouvert. Les candidat•e•s ont jusqu'au vendredi 4 avril 2025, à 23 h 59 (HAE), pour présenter leur candidature.

Créé en 2021 par l'artiste AA Bronson, la bourse est accessible aux historien•ne•s de l'art, conservateurs•rices, critiques, restaurateurs•rices, étudiant•e•s de cycle supérieur, chercheurs•euses indépendant•e•s et autres professionnel•lle•s canadien•ne•s et internationaux issu•e•s du domaine des arts visuels, de la muséologie ou de disciplines connexes. Les projets de recherche doivent être axés sur l'utilisation et l'étude des collections du MBAC, en particulier la collection Art Metropole, le fonds General Idea, la collection AA Bronson et le matériel connexe conservés par le Musée. Le nom de la personne boursière sera révélé au début du printemps.

La bourse General Idea, d'un montant de 15 000 $ CA (dépenses et/ou allocations comprises), est valable pour un an à compter du 31 mai 2025. La recherche, effectuée sur place au MBAC, doit porter sur n'importe quel aspect de l'art contemporain, y compris la peinture, le dessin, la sculpture, la photographie, la gravure d'art, la production de livres d'artistes et d'œuvres multiples, la vidéo, l'installation et autres techniques.

La personne boursière sélectionnée sera invitée à présenter les résultats de ses recherches lors d'une conférence à la Bibliothèque et Archives du MBAC vers la fin de l'année de recherche.

Le boursier actuel est Jon Davies, conservateur d'exposition et auteur montréalais. Ses essais sur l'art cinématographique, vidéo et contemporain ont été publiés dans de nombreux catalogues d'exposition, revues savantes et anthologies, ainsi que dans des périodiques tels que C Magazine, Canadian Art et Frieze. Sa pratique muséale porte essentiellement sur l'art, le cinéma et les études de genre, et comprend les expositions Coming After (2011) présentant des artistes qui ont vécu dans l'ombre de la crise du sida, I Almost Ran Over Liza Minnelli Today (2018), soulignant le travail des vidéastes Lisa Steele et Colin Campbell, et à venir, That Directionless Light of the Future: Rediscoveringr Russell FitzGerald (2024).

Les personnes candidates qualifiées, notamment les Autochtones, les femmes, les personnes de toute orientation sexuelle, identité de genre ou expression de genre, les personnes racisées ainsi que les personnes en situation de handicap, sont invitées à poser leur candidature. Pour en savoir plus sur le dépôt de candidature et les critères d'évaluation, visitez beaux-arts.ca.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada compte parmi les institutions artistiques les plus respectées au monde. En tant que musée national, notre raison d'être est de servir toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, où qu'ils vivent. Pour ce faire, nous partageons largement notre collection, nos expositions et notre programmation publique. Nous créons des expériences dynamiques qui permettent de nouvelles façons de nous voir et de voir les autres à travers les arts visuels, tout en mettant l'accent sur les façons autochtones de savoir et d'être. Notre mandat consiste à développer, préserver et présenter une collection pour l'apprentissage et le plaisir de toutes et tous - aujourd'hui et pour les générations à venir. Nous abritons plus de 90 000 œuvres , dont l'une des plus belles collections d'art autochtone et canadien, des œuvres majeures du 14ᵉ au 21ᵉ siècle, ainsi que de vastes fonds de bibliothèque et d'archives.

Ankosé - Tout est relié - Everything is connected

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

À l'intention des journalistes - pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec : Pénélope Carreau Agente, Relations publiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]; Josée-Britanie Mallet, Agente principale, Relations publiques et médiatiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]