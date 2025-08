VAL-D'OR, QC, le 6 août 2025 /CNW/ - Il est prioritaire pour le gouvernement du Canada de favoriser un développement économique inclusif et de faire en sorte que les populations locales, notamment les partenaires autochtones, profitent de ces occasions.

Aujourd'hui, Claude Guay, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, a bouclé une visite de deux jours dans le Nord-du-Québec, où il a souligné le rôle important des secteurs minier et forestier du Québec dans le développement des chaînes d'approvisionnement et des débouchés extérieurs du Canada, la création de bons emplois et la consolidation de la réconciliation.

Pendant son voyage, M. Guay a rencontré la Chambre de commerce de Val-d'Or et divers responsables du secteur des ressources naturelles afin de discuter des perspectives pour l'exploitation minière et forestière, en mettant l'accent sur le développement de la main-d'œuvre, les infrastructures, l'efficacité de la réglementation et la collaboration avec les partenaires autochtones en appui à la croissance durable dans la région. Il a écouté les points de vue des intervenants locaux sur les stratégies à privilégier pour l'avenir de la région et a souligné le rôle essentiel que les ressources naturelles continueront de jouer dans la résilience et la croissance de l'économie, à l'échelle québécoise et au-delà.

Le secrétaire parlementaire a aussi visité la mine Lithium Amérique du Nord de Sayona et le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or. Minéral essentiel aux technologies énergétiques propres, le potentiel de production de lithium à la mine en exploitation de Sayona raffermi la position du Québec et du Canada en pointe du développement responsable et innovant des minéraux critiques. Lors de sa visite au Centre d'amitié, M. Guay s'est joint à la ministre Gull-Masty, à la directrice générale du Centre, et à la cheffe de la direction de l'Association nationale des centres d'amitié, Jocelyn Formsma, pour discuter de la participation des Autochtones à l'exploitation des ressource s naturelles de la région et de ce que le gouvernement et les partenaires de l'industrie peuvent faire pour mieux soutenir les communautés autochtones locales.

M. Guay a conclu sa tournée par une visite de l'usine de pâte kraft de Chantiers Chibougamau à Lebel-sur-Quévillon et de son principal complexe industriel à Chibougamau. Ces installations montrent bien que le secteur forestier québécois excelle et innove pour moderniser l'industrie, accélérer la construction de logements abordables et encourager la construction verte au moyen de produits du bois canadien à valeur ajoutée.

Riche en ressources naturelles et en expertise, le Québec a la capacité de réorganiser l'économie canadienne afin d'en préserver la vitalité, la durabilité et la souveraineté. Durant sa tournée, le secrétaire parlementaire Guay a réitéré la volonté du gouvernement de bâtir les infrastructures et de forger les alliances qui permettront au Canada de demeurer en pointe du développement responsable et durable des ressources naturelles.

Citations

« Ensemble, les gouvernements du Canada et du Québec saisissent les occasions de bâtir une économie forte pour le 21e siècle. Le Canada prépare un avenir fondé sur l'énergie propre, le développement responsable et des alliances solides. Des projets comme le pôle lithium de Sayona et Chantiers Chibougamau montrent que les investissements fédéraux font progresser la réconciliation avec les Autochtones et l'offre de produits forestiers, de minéraux critiques et de technologies dont nous avons besoin ici au Québec. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le Canada et le Québec s'associent pour investir dans deux secteurs québécois de premier ordre : les minéraux critiques et la foresterie. Les investissements fédéraux dans le développement responsable des ressources au Québec soutiennent l'innovation, font progresser la réconciliation et consolident les partenariats internationaux. »

Claude Guay

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Quelques faits

La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques vise à faire progresser le développement des minéraux critiques et des chaînes de valeur connexes afin de favoriser la transition vers une économie sobre en carbone et de soutenir les technologies et la fabrication de pointe. Les projets présentés dans le cadre de la Stratégie sont mis en œuvre et affinés en concertation avec des partenaires des provinces, des territoires, des nations autochtones et du secteur ainsi que d'autres partenaires au Canada et ailleurs.

En février 2025, Sayona a obtenu une approbation conditionnelle de financement pouvant atteindre 1,3 million de dollars dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques pour établir une ligne de transport d'environ 55 kilomètres qui assurera le raccordement au réseau électrique de son projet de lithium Moblan situé dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec.

Sayona détient la mine Lithium Amérique du Nord (LAN), située à La Corne , en Abitibi-Témiscamingue, et le projet Moblan. La mine LAN est en exploitation, soutenue par une expertise technique et une main-d'œuvre qualifiée dans le domaine du lithium. Moblan est un projet de mise en valeur du lithium de classe mondiale. Grâce à ces deux grands actifs, Sayona est bien placée pour croître et évoluer remarquablement à long terme. Le financement fédéral accordé à Sayona contribuera à la création d'un approvisionnement fiable produit ici au Canada- composante essentielle des batteries de véhicules électriques et des technologies d'énergie propre -, tout en créant des emplois pour les Canadiens et en soutenant une économie propre au pays.

, en Abitibi-Témiscamingue, et le projet Moblan. La mine LAN est en exploitation, soutenue par une expertise technique et une main-d'œuvre qualifiée dans le domaine du lithium. Moblan est un projet de mise en valeur du lithium de classe mondiale. Grâce à ces deux grands actifs, Sayona est bien placée pour croître et évoluer remarquablement à long terme. Le financement fédéral accordé à Sayona contribuera à la création d'un approvisionnement fiable produit ici au Canada- composante essentielle des batteries de véhicules électriques et des technologies d'énergie propre -, tout en créant des emplois pour les Canadiens et en soutenant une économie propre au pays. Le secteur forestier fournit des emplois à près de 200 000 Canadiens, dont plus de 11 000 Autochtones. Au Québec, le secteur emploie plus de 58 000 personnes et a exporté pour 11,3 milliards de dollars de produits forestiers dans les marchés mondiaux en 2024.

En 2024, le secteur forestier a contribué pour 21,6 milliards de dollars (0,9 %) au produit intérieur brut (PIB) réel du Canada. Dans un contexte mondial, la balance commerciale des produits forestiers du Canada demeure forte.

Le secteur forestier canadien fournit une foule de produits courants indispensables, comme le bois servant à la construction de logements et la pâte à papier. De plus, il innove constamment pour s'adapter aux demandes de notre monde en perpétuelle évolution. Ainsi, le secteur : adopte de nouvelles technologies à faible émission de carbone; fabrique des matériaux de construction non traditionnels pour habitations modulaires et abordables; produit des biocombustibles pour répondre à nos besoins en énergie; fournit des produits biochimiques qui entrent dans la fabrication de produits pharmaceutiques, de plastiques biodégradables et de produits de soins personnels.

En mars 2025, Chantiers Chibougamau Ltée a reçu 5,5 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial dans le cadre des programmes Construction verte en bois et Investissements dans la transformation de l'industrie forestière pour quatre projets visant à promouvoir la construction verte au Québec, notamment en utilisant du bois canadien à faible émission de carbone pour accélérer la construction de nouveaux bâtiments.

En mars 2025, le Canada a annoncé un investissement total de plus de 13,3 millions de dollars dans 28 projets destinés à favoriser la compétitivité et la résilience du secteur forestier du Québec tout en dynamisant les exportations de produits du bois.

Liens pertinents

