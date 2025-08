VICTORIA, BC, le 6 août 2025 /CNW/ - Les communautés sont plus fortes lorsque chaque Canadien peut tisser des liens, et se sent soutenu et inclus. Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) permet à des milliers d'aînés de jouer le rôle actif qu'ils méritent dans leur communauté.

Aujourd'hui, la secrétaire d'État (Aînés), l'honorable Stephanie McLean, a lancé l'appel de propositions de 2025-2026 pour des projets communautaires dans le cadre du PNHA.

Les organismes sont invités à présenter une demande de financement pour soutenir des projets qui aideront les aînés à tisser des liens et à être actifs dans leur communauté. Ces projets doivent correspondre aux quatre priorités nationales du présent cycle :

favoriser le vieillissement en santé;

prévenir la maltraitance envers les aînés;

célébrer la diversité et promouvoir l'inclusion;

renforcer la sécurité financière.

La secrétaire d'État a fait l'annonce lors d'une visite au siège social de Power To Be, à Victoria. L'organisme a reçu un financement par le biais du programme communautaire PNHA de 2024-2025, qui a investi 60,3 millions de dollars dans 2 905 projets appuyant les aînés dans plus de 400 communautés canadiennes. Dans le cadre de son nouveau projet, Pathways for Seniors, des bénévoles créeront des événements au cours desquels les aînés pourront encadrer des jeunes et d'autres membres de leur communauté, et transmettre leurs connaissances.

Le PNHA offre des fonds pour une grande variété de projets, comme des cours d'informatique, des ateliers sur la littératie financière et la prévention de la fraude, des services de livraison de repas et des activités intergénérationnelles.

L'appel de propositions de 2025-2026 se poursuit jusqu'au 17 septembre 2025.

Citations

« Je suis ravie que, depuis 21 années, 43 000 projets dans des centaines de communautés à l'échelle du Canada ont été financés dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Ce programme continue d'améliorer la qualité de vie des aînés partout au pays. »

- La secrétaire d'État (Aînés), l'honorable Stephanie McLean

« Power To Be offre un accès à la nature et des activités de loisirs en plein air depuis plus de 26 ans. Notre organisme, qui reçoit des fonds du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, a constitué une équipe de leadership bénévole composée de six aînés, qui apportent une grande diversité d'expérience et de compétences à Power To Be et font profiter l'organisme des liens qu'ils ont déjà établis. En nous appuyant sur leurs conseils, nous élargissons nos offres de programmes et d'occasions de bénévolat pour répondre aux besoins d'un plus grand nombre d'aînés de notre collectivité. Power To Be offre un accès à la nature pour les personnes de tous âges et de toutes capacités, et ce nouveau programme repose sur nos valeurs, soit l'accessibilité, l'inclusion et la connexion à la nature. »

- La codirectrice générale de Power To Be, Dana Hutchings

Faits en bref

Les aînés forment l'un des groupes démographiques dont la croissance est la plus rapide au Canada . Ils représenteront près de 25 % de la population d'ici 2057 et pourraient compter 11 millions de personnes d'ici 15 ans.

. Ils représenteront près de 25 % de la population d'ici pourraient compter 11 millions de personnes d'ici 15 ans. Le volet communautaire du programme Nouveaux Horizons pour les aînés investit dans des projets qui ont une incidence importante sur les communautés et qui contribuent à améliorer la qualité de vie des aînés. Les organismes admissibles peuvent recevoir jusqu'à 25 000 $ en subvention pour des projets d'une durée maximale de 52 semaines.

Le financement du programme appuie des projets qui visent au moins un des cinq objectifs du programme : promouvoir le bénévolat auprès des aînés et des membres des autres générations; favoriser la participation des personnes âgées par le mentorat; accroître la sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés, y compris l'exploitation financière; appuyer la participation sociale et l'inclusion des aînés; fournir une aide à l'immobilisation pour les programmes et projets communautaires, nouveaux et existants, destinés aux aînés.

Les aînés doivent jouer des rôles essentiels dans la direction, la planification ou l'exécution des projets proposés.

Depuis sa création en 2004, le programme a financé plus de 43 000 projets dans des centaines de communautés de tout le Canada . L'investissement total du gouvernement du Canada dans ces projets dépasse les 970 millions de dollars.

. L'investissement total du gouvernement du dans ces projets dépasse les 970 millions de dollars. Selon les données des deux dernières années, plus de 900 000 aînés bénéficient des projets communautaires du PNHA chaque année.

Les organismes peuvent présenter leur demande par voie électronique sur le portail des Services en ligne des subventions et contributions . En se créant un compte sur ce portail (un processus unique), les organismes peuvent présenter des demandes pour diverses possibilités de financement d'Emploi et Développement social Canada dans un environnement Web sécurisé. Les organismes qui offrent des services aux aînés peuvent obtenir de l'aide pour préparer leur demande en communiquant avec le bureau du PNHA le plus près. Pour savoir comment présenter une demande, consultez la page Web du programme Nouveaux Horizons pour les aînés.

