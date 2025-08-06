OTTAWA, ON, le 6 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré virtuellement les premiers ministres des provinces et des territoires afin de discuter d'une réponse économique coordonnée aux mesures commerciales mises en œuvre par les États-Unis.

Le premier ministre Carney a fait le point sur l'avancement des négociations commerciales avec les États-Unis. Il a fait valoir que bien que le Canada continue de négocier avec les États-Unis au sujet de nos relations commerciales, les répercussions des droits de douane continuent de se faire sentir dans l'ensemble de l'économie canadienne.

Ainsi, les premiers ministres ont discuté de mesures concrètes à mettre en place pour soutenir les travailleurs et les entreprises du Canada les plus touchés par les droits de douane dans différents secteurs, notamment celui du bois d'œuvre. À cette fin, le premier ministre a souligné le train de mesures fédérales annoncées hier pour aider les travailleurs et l'industrie du bois d'œuvre à rester compétitifs et à saisir de nouvelles opportunités sur les marchés canadiens et internationaux.

Les premiers ministres ont convenu d'accélérer les efforts visant à mobiliser des capitaux et des investissements, à diversifier les chaînes d'approvisionnement et à renforcer la capacité de production nationale. À l'unanimité, ils ont encouragé les entreprises canadiennes à favoriser et à exploiter le savoir-faire canadien, dans la mesure du possible, afin d'atténuer les répercussions économiques à court terme des droits de douane américains, de réduire la dépendance à l'égard des flux commerciaux vulnérables et de renforcer la résilience économique à long terme du Canada.

Le premier ministre Carney a insisté sur le fait que le gouvernement fédéral reste déterminé à conclure le meilleur accord possible pour les Canadiens et les Canadiennes. Les premiers ministres ont affirmé leur volonté commune et inébranlable de renforcer le Canada à l'échelle du pays et de bâtir une économie canadienne unifiée.

