Date limite: 15 août 2025

OTTAWA, ON, le 9 juill. 2025 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC), en partenariat avec la Fondation Audain, annonce aujourd'hui une nouvelle résidence de recherche sur l'art historique autochtone financée par la dotation du programme Chercheur•se Audain en résidence pour les conservateur•trice•s autochtones. Ce poste de trois ans, qui inclut une allocation annuelle de 50 000 $, est destiné aux chercheur•se•s, historien•ne•s de l'art, commissaires ou restaurateur•trice•s autochtones d'expérience. Les personnes intéressées ont jusqu'au jeudi 15 août 2025, à 23h59 HAE pour soumettre leur candidature.

«En tant que musée national, nous avons la responsabilité d'être inclusifs, de représenter la diversité et de refléter notre pays à nos concitoyens et concitoyennes », a souligné Jean-François Bélisle, directeur général du MBAC. « L'un de mes plus grands privilèges a été de travailler avec l'équipe collaborative et visionnaire de Voies autochtones et décolonisation au MBAC. Elle est en train de réimaginer ce que peut être une institution nationale--un environnement dynamique où les idées circulent, le dialogue s'épanouit et l'art autochtone est collectionné, conservé et partagé avec tous les Canadiens et Canadiennes, aujourd'hui et pour les générations à venir. »

« Nous sommes engagés, par le biais de collaborations avec des chefs de file autochtones, à créer l'espace et le temps nécessaires pour redessiner notre voie en tant qu'institution historiquement marquée par l'héritage colonial », a déclaré Steven Loft, vice-président, Voies autochtones et décolonisation, au MBAC. « Dans le cadre de cet engagement et de sa responsabilité à l'égard des arts et des cultures des peuples autochtones, le MBAC a créé cette nouvelle occasion pour un•e universitaire de travailler avec ses équipes pour faire avancer le discours, la compréhension et les enjeux théoriques et esthétiques liés à la collection et à l'exposition d'œuvres d'art et d'objets culturels autochtones historiques. »

Cette résidence soutient la recherche et l'érudition qui mèneront à l'instauration de meilleures pratiques pour les institutions qui collectionnent, exposent et conservent des œuvres d'art historique ou traditionnel autochtone au MBAC. Le/La boursier•sière sélectionné•e sera invité•e à travailler avec toutes les équipes du MBAC dans le cadre de projets en cours durant son mandat afin de faire progresser les connaissances institutionnelles et la réflexion sur les artéfacts culturels autochtones historiques et leur représentation.

Cet engagement de trois ans commence à l'automne/hiver 2025 et comprend une rémunération de 50 000 $ par année, 20 000 $ supplémentaires par année pour les frais de déplacement, l'accès à la collection et au personnel du MBAC et de l'assistance administrative. Le MBAC apportera son soutien à la production d'une publication thématique au cours de la troisième année de la résidence, basée sur les recherches du/de la boursier•sière, et organisera une série de conférences et/ou d'événements publics.

Les candidat•e•s intéressé•e•s--qui doivent s'identifier comme membres des Premières Nations, Inuit ou Métis--sont invité•e•s à soumettre une lettre décrivant leur expérience pertinente et une courte proposition de recherche (de 500 mots maximum). Les candidat•e•s présélectionné•e•s devront fournir un curriculum vitae complet et une proposition détaillée, et seront également invité•e•s à un entretien. Les candidatures internationales sont également acceptées. Pour en savoir plus, visitez beaux-arts.ca.

Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada compte parmi les institutions artistiques les plus respectées au monde. En tant que musée national, notre raison d'être est de servir toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, où qu'ils vivent. Pour ce faire, nous partageons largement notre collection, nos expositions et notre programmation publique. Nous créons des expériences dynamiques qui permettent de nouvelles façons de nous voir et de voir les autres à travers les arts visuels, tout en mettant l'accent sur les façons autochtones de savoir et d'être. Notre mandat consiste à développer, préserver et présenter une collection pour l'apprentissage et le plaisir de toutes et tous - aujourd'hui et pour les générations à venir. Nous abritons plus de 90 000 œuvres, dont l'une des plus belles collections d'art autochtone et canadien, des œuvres majeures du 14ᵉ au 21ᵉ siècle, ainsi que de vastes fonds de bibliothèque et d'archives.

